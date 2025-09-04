Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, no podrán recuperarse.

Según revelaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei —de quien el exfuncionario fue abogado— y Karina Milei.

Estos mensajes no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron, precisaron peritos de la DATIP en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles.

Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el celular

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Además, en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados: los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el del exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emmanuel Kovalivker, no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.