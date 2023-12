El pasado miércoles, el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Además, aclararon que “promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

En medio de las reformas en el Estado, se conocieron algunos llamativos cambios que planean llevar a cabo con la Ley Ómnibus sobre la resistencia a la autoridad y la legítima defensa.

Según informó Minuto Uno, habrá un aumento en las penas para personas que se resistan a la autoridad. En este sentido, en el artículo 342, sustituyeron el artículo 237 del Código penal por el siguiente: “Será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.

Mientras que en el artículo 343 de la Ley Ómnibus reemplazaron el artículo 238 del Código Penal por lo siguiente: “La prisión será de cuatro a seis años: 1) Si el hecho se cometiere a mano armada; 2) Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas; 3) Si el autor fuere funcionario público; 4) Si el autor pusiere manos en la autoridad”.

“En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo del de la condena”, señalaron en la normativa.

CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN LA LEGÍTIMA DEFENSA

En el artículo 344, se modifica el artículo 34 del Código Penal, respecto a la legítima defensa. De esta forma aseguran que no será punible “el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”.

Además, revelaron que "en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso”

Tampoco será punible “el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente”; “el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”. También, no recibirá castigo penal “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”; “el que obrare en virtud de obediencia debida o aquel que “obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”.

Por otra parte, remarcaron que “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

De la misma manera que “aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente”.

Además, el documento establece que “también se entenderá que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Estará además comprendido en este párrafo quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.

En tanto, “el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor”.

Asimismo, indicaron que no recibirá castigo “quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.

CÓMO FUNCIONA LA LEGÍTIMA DEFENSA

Marcelo Crettón, Jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, se refirió a las condiciones que deben darse para la legítima defensa. "Uno tiene que tener determinado comportamiento frente a quien comete un delito y que esté justificado". De esta manera aseguró que tiene que haber tres requisitos esenciales.

El primero de ellos, "tiene que haber una agresión ilegítima"; la segunda, "la necesidad racional del medio empleado para defenderse" y la tercera, es "la falta de provocación por parte de quien se defiende". Se tiene que dar las tres circunstancias, con que una no se dé, “los aspectos de la legítima defensa pierden efecto”, aclaró.

“Además de eso, se tiene en cuenta el factor temporal, la proporcionalidad, el tiempo en aspectos de la defensa son vitales”. De esta forma, aseguró que si alguien intenta atacar a una persona, desiste y se va, pero la otra corre detrás, agarra un revolver y lo mata, no hay legítima defensa.