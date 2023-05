La decisión tomada por el gobernador Mariano Arcioni el viernes pasado de adelantar al 30 de julio las elecciones provinciales en Chubut, haciendo uso de la facultad que tiene para fijar la fecha, movió el avispero político y ahora la pelota cayó en el campo de juego de los intendentes que deberán definir si sus municipios adhieren a la convocatoria o no.

En caso de adherir los Concejos Deliberantes deberán dictar la ordenanza respectiva delegando sus facultades electorales en el Tribunal Electoral Provincial y en caso de no hacerlo deberán ser los propios municipios los encargados de organizar y costear una elección por su cuenta, tal como lo realizó Trelew el pasado 16 de abril que llevó adelante todo el proceso electoral para elegir al nuevo intendente y concejales bajo la organización del Tribunal Electoral Municipal.

El decreto provincial 421 de adelantamiento de las elecciones para elegir gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, presidentes de comunas rurales además de cargos relacionados al Consejo de la Magistratura, entre otros puntos, aceleró todos los tiempos por eso esta primera semana del mes de mayo se presenta como movida en el plano político y no es para menos porque urge tomar decisiones en lo electoral.

Pasado el fin de semana largo que implicó la celebración del Día del Trabajador, durante las primeras horas de este martes comenzaron a escucharse las primeras voces respecto al nuevo calendario electoral fijado por el gobernador Arcioni durante el último día hábil de abril. Una de las primeras fue la del intendente de Rawson, Damián Biss, quien además es el presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut. "Creo que la mayoría de los intendentes vamos a terminar adhiriendo a la fecha de las elecciones fijada por el gobierno" expresó en FM El Chubut. Y reflexionó que "ningún municipio está en condiciones de organizar o costear una elección por su cuenta".

Biss también consideró que "será una semana de decisiones" en ese sentido, en tanto que en su rol de conductor del radicalismo provincial afirmó que la decisión del gobernador Mariano Arcioni sobre el adelantamiento "fue una sorpresa porque todo indicaba que íbamos con las nacionales" y dejó en claro que "la UCR no fue consultada".

Con estas primeras declaraciones se desprende que la ciudad de Rawson terminará adhiriendo a la fecha del 30 de julio por lo que los rawsenses irán a las urnas ese día para elegir, además de las categorías provinciales, también a su futuro intendente.

Con Trelew fuera de esta discusión, tras el adelantamiento concretado por el intendente Adrián Maderna el 16 de abril pasado, resta saber qué harán los otros municipios de la provincia.

Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn votarán a sus autoridades municipales el 30 de julio teniendo en cuenta que el intendente Juan Pablo Luque es precandidato a gobernador y que al frente de la Municipalidad de la ciudad del golfo está Gustavo Sastre, hermano de Ricardo que integra la fórmula para la vicegobernación por el oficialismo. Y además porque ambos desde hace ya bastante tiempo pedían por este adelantamiento. Por eso en las próximas horas enviarán a los respectivos Concejos Deliberantes el pedido de adhesión a las elecciones provinciales del 30 de julio.

En la ciudad de Esquel el que despejó todo tipo de dudas durante la mañana de este martes fue el intendente Sergio Ongarato. En contacto con distintos medios de su ciudad anunció que elevará al Concejo Deliberante su pedido de adhesión a la fecha electoral provincial y si bien expresó no estar de acuerdo con votar el 30 de julio al afirmar que "no me parece bien" declaró que "no hay otra opción". Mientras que algunas voces del cuerpo deliberativo esquelense consideraban al adelantamiento como "improvisado". En tanto que en la vecina ciudad de Trevelin también está descartado que la elección municipal se concretará el 30 de julio y la misma tendencia se da en el resto de los municipios de la Comarca.

En Gaiman se presenta una situación similar, ya que el intendente Darío James, que buscará ir por la reelección, ya se ha pronunciado en más de una oportunidad en votar de manera conjunta, situación que también se terminará dando en la localidad de 28 de Julio, donde también Adriana Agüero intentará repetir al frente de la comuna.

Resta saber las opiniones de otros intendentes como los casos de Dante Bowen, que se oponía al adelantamiento de las elecciones provinciales pronunciándose a favor de ir junto a las nacionales en octubre y también el caso de Luis Juncos en Rada Tilly.

De todas maneras y aunque algunos no estén de acuerdo con la fecha del 30 de julio por diferentes motivos, el panorama general que se presenta es que finalmente adherirán a la convocatoria provincial en virtud de la complejidad que implica avanzar de manera autónoma con una elección que requiere de muchos fondos para poder llevarla adelante.