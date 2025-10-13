MILEI GANÓ TIEMPO POR EL LÍMITE A LOS DNU: ¿CON UNA AYUDITA DE NACHO?

El proyecto de ley que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo volvió a motivar el protagonismo de legisladores nacionales de Chubut, que responden al gobernador Ignacio Torres, según destacó un artículo de La Política Oline. De acuerdo con ese artículo, las posturas obedecieron a un acuerdo entre el gobernador chubutense y Santiago Caputo o Martín Menem, que también logró convencer de ese apoyo a los mandatarios de Córdoba, Misiones, Salta y San Juan.

Aunque la ley que exige que los DNU deberán ser aprobados por amas cámaras, modificando la que establece que bastaba con la ratificación de una sola, hubo un cambio de último momento, en el artículo 3. Este establecía que el plazo para que el DNU quedase automáticamente derogado en 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, de no mediar pronunciamiento del Congreso. El oficialismo apunta a aumentar ese plazo.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Según informó El Parlamentario, los diputados chubutenses Jorge Ávila y Ana Clara Romero se habían abstenido en la votación en general, pero votaron negativo al momento de tratarse el artículo 3, en un cambio de postura similar al Sofía Brambilla (Pro) y Melina Giorgi (DpS).

Aunque la ley en general quedó aprobada por 140 votos, el artículo 3 obtuvo solamente 127 votos, quedando a solamente 2 de los 129 que necesitaba para quedar aprobado tal como estaba redactado. Al regresar al Senado, en el gobierno de Javier Milei esperan que cuando el presidente vete esa ley (que será rápidamente tratada y aprobada por el Senado) y vuelva a Diputados con esta modificación, ya habrá asumido la nueva conformación del Congreso. El oficialismo confía en que obtendrá el tercio de diputados necesarios para blindar los vetos.

El desgarrador posteo de la novia del joven que fue asesinado en Comodoro: “Mis sueños a la basura”

Aunque no fueron los únicos, tratándose de un presunto acuerdo que también involucró a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, entre otros, los dos legisladores chubutenses fueron clave para que el gobierno de Milei gane oxígeno y evite otra fuerte derrota legislativa.

ALGUIEN NO ENTENDIÓ MUCHO

Como era de esperarse, el tema tuvo repercusión en el Concejo Deliberante de Comodoro durante la última sesión. Fue cuando la concejal Luciana Ferreira trató de defender la postura de Ana Clara Romero, luego de que el peronismo le endilgara aquella postura a favor del gobierno de Milei.

“No entendiste nada”, le endilgó Ferreira a la edil Maite Luque, para “aclararle” que “Ana Clara votó a favor de la ley en general” pero solamente estuvo en desacuerdo con el artículo 3, por considerar que eran exiguos los plazos legislativos. Sin embargo, a juzgar por lo que informó ‘El Parlamentario’ (medio que se dedica exclusivamente a la cobertura legislativa), pero además otros El Cronista e Ifobae, la legisladora chubutense abstuvo en la general y votó en contra en la votación particular del artículo 3.

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

Más allá del error, Ferreira recordó que fueron los presidentes Néstor y Cristina Kirchner los que más veces utilizaron Decretos de Necesidad y Urgencia, con un total de 314 DNU, seguidos por Alberto Fernández, endilgándole al peronismo una doble vara para cuestionar el instrumento que ahora suele utilizar Javier Milei.

LOS ‘GUNS AND ROSES’ PREOCUPADOS POR LAS OBRAS HÍDRICAS DE COMODORO

La presentación de 3.000 firmas por parte de vecinos preocupados por la falta de obras hídricas y pidiendo que se profundice la investigación judicial por fraude al municipio de Comodoro (que en pocas semanas tendrá definición por parte del Superior Tribunal de Justicia) fue motivo de múltiples chicanas en los últimos días. No sólo porque una de las referentes del reclamo es la concejal número 12 de la lista que encabezó Ana Clara Romero en las últimas elecciones municipales, es decir Natalia Cruz (entre las firmas también se lee la de Juana Sandoval, otra integrante de la lista, además de legisladores provinciales y militantes políticos del sector político de la legisladora nacional), sino porque también, según criticó la concejal Maite Luque en durante la Hora de Preferencia, hubo firmas extrañas, como la de Gans and Roses. “Me llama la atención que no firmó Axel Roses, pero sí la banda”, apuntó la edil, entre risas. Y también ironizó sobre otro de los nombres encontrados en el listado, como el de “Othar Luque” que “todavía no nació, pero el día que nazca varios nos quedamos sin trabajo acá”, manifestó.

Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

La concejal, prima del exintendente, expresó también que “claramente no firmaron personas que sí existen, como Juan Pablo Luque”, al tiempo que ironizó sobre la participación de vecinos de Río Mayo, Trevelin, Gaiman, Lago Puelo, Rawson y otras localidades. “Aunque no dudo que hay vecinos preocupados por este tema y porque sufrieron las inundaciones, este listado refleja que el PRO debería dejar de auto percibirse como ‘republicano’ -disparó-, porque eso implica respetar la división de poderes y no tratar de presionar a la justicia, como hace el gobernador y pretenden hacer con este listado”.

Misterio en Comodoro. el dato clave detrás del joven que murió atacado a tiros en el centro

SE LO HUBIERAN DICHO A LOS VECINOS

Una de las pocas réplicas desde el bloque ‘Despierta Comodoro’, sobre ese punto en particular, lo expresó la concejal Ximena González, quien afirmó que Luque “cuestiona firmas que son verdaderas” (aunque no desmintió lo de ‘Gans and Roses’), pero “cuando hubo condenas no dijo nada, ni tampoco salió nadie de su bloque a recibir a los vecinos cuando vinieron a traer la nota y no los recibieron. Esta doble vara ante la emergencia climática habla del privilegio que tiene porque no le pasó nada durante las inundaciones”, dijo la edil opositora. “Hay vecinos que siguen sufriendo las consecuencias del temporal y es cuestionable que no los hayan atendido”.

FAKE NEWS CON RETRACTACIÓN INCLUIDA (AUNQUE EL ALGORITMO NO SE ENTERA)

Alerta naranja por vientos intensos en Chubut: se esperan ráfagas de 120 km/h en algunas zonas

En tiempos donde la verdad dura menos que un trending topic, los periodistas Jonatan Viale y Bruno Yacono se vieron obligados a hacer lo que en televisión se considera casi un acto de contrición: pedir disculpas al aire. ¿El motivo? Haber dicho que Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional, tenía una causa por desvío de fondos públicos, vinculados a la Emergencia Climática, en la que no tiene ninguna imputación.

La aclaración llegó con tono de “ups, nos equivocamos”, pero sin perder el peinado ni el rating. “No está imputado”, dijo Yacono, como quien devuelve un libro mal prestado. Y claro, “hacemos la aclaración porque es lo que corresponde”. Lo que no corresponde, aparentemente, es chequear antes de acusar.

Luque, que no es de los que se quedan callados cuando lo meten en causas ajenas, salió al cruce en redes sociales, pidió retractación pública y la consiguió. Un logro que en campaña vale más que mil afiches. La foto del momento -con Viale y Yacono en modo mea culpa- ya circula como estampita entre los seguidores del candidato.Sin embargo, el algoritmo tiene sus propios caprichos, como a veces pasa con el corazón, pero tal vez con incentivos un poco menos románticos y más vinculados al bolsillo. Será por eso, tal vez, que el recorte de video que sigue circulando con intensidad en Youtube es el corte en el que los periodistas hablan de la falsa imputación y no el de la retractación.

Encontraron sano y salvo al hombre de 79 años que había desaparecido en Comodoro

NO SEA FORRO, SEÑOR PRESIDENTE

La frase fue pronunciada por el concejal Omar Lattanzio, con una sonrisa y en código de chanza, pero lo dijo. Fue cuando en medio de la discusión del tema vinculado a la modificación de la ordenanza de pirotécnica, hubo un momento que disparó risas generalizadas, más allá de la seriedad del tema, de cuyos detalles informó ADNSUR con precisión días atrás.

Fue cuando el edil discutía con la concejal Gimena Borquez, de Despierta Comodoro y lo acusaba de no querer tratar sobre tablas la modificación de la ordenanza, para volver a la tolerancia cero para para la pirotecnia en Comodoro. Y lo criticó por no responder a lo que Juan Pablo Luque había comprometido en la reunión con integrantes del Consejo de Discapacidad, ante quienes planteó que propondrá la pirotecnia cero a nivel nacional.

Un colegio técnico de Comodoro trabaja en la creación de un auto sustentable y pide apoyo para completarlo

Luego de aclarar que está dispuesto a tratar el tema después de las elecciones, el volcánico edil dijo “no sé qué tengo que ver yo con Luque, me hablan de Luque todo el tiempo. ¿Acaso usted me vio hacer campaña por Luque, señor presidente?”. La expresión afirmativa de Marcos Panquilto, en ejercicio de la Presidencia, disparó la expresión en respuesta: “No sea forro…”, con una sonrisa, que disparó la risa generalizada de los concejales.

FALTÓ CINTURA

Un dato que no pasó inadvertido a quienes conocen la técnica legislativa es que bloque opositor se perdió, tal vez por falta de cintura política, o por alguna torpeza política, que si hubieran insistido desde la presidencia del bloque, el proyecto de ordenanza de tolerancia cero para la pirotecnia se hubiera tenido que tratar sobre tablas. Esto es así porque una vez que se había incorporado al orden del día, por reglamento se debe contar con el acuerdo de todos los presidentes de bloque para retirarlo. Según ese razonamiento, con la negativa de Luciana Ferreira hubiera alcanzado para plantear la votación del proyecto, al que hubiera sido muy difícil para el oficialismo local votar en contra de volver a prohibir todo tipo de pirotecnia en la ciudad, visto lo ocurrido en las últimas fiestas de fin de año y los excesos que se dan en cada celebración deportiva.

Balazos y puñaladas en Comodoro: dos heridos y conflictos familiares bajo investigación

EL VICE QUE MIRA A 2027

A propósito de la ausencia del presidente del Concejo durante la última sesión, ésta fue originada en que Maximiliano Sampaoli fue invitado a la reunión de gabinete que encabezó el intendente Othar Macharashvili el mismo jueves de la sesión, a la misma hora en que estaba prevista la cita legislativa.

Parece que el vice volvió a despacharse en ese encuentro, al reclamar hacia los secretarios que tienen poca presencia en el Concejo a la hora de tratar temas importantes, anticipando las semanas por venir, en las que será importante el tratamiento del presupuesto 2026 y la prórroga, todavía no enviada, del contrato de concesión de Transportes Diadema.

Alguno se apuraró en leer en ese planteo de Sampaoli un nuevo capítulo del “dirigente despechado” al que no dan participación, pero otros ensayaron una lectura más fina y dejaron entrever que el vice empezó a marcar territorio de cara a 2027.

Grupo MR respondió a Patagonia Argentina: promete inversión de 12 millones de dólares y garantiza la continuidad laboral en Comodoro

En efecto, el tono del planteo había sido anticipado horas antes al propio jefe comunal, al requerir el envío del convenio entre Municipio y Provincia para activar el llamado a licitación (compartido) de la obra de descarga al mar, considerando que ambas jurisdicciones tienen presupuesto asignado para este año y que, por lo tanto, la licitación debería activarse no más allá del mes de noviembre.

“Lo único que inauguramos este año son exposiciones y muestras, pero no hay obras de magnitud”, habría sido el tono del reclamo, a modo de autocrítica de gestión y planteando ya que se alcanzó la mitad de la gestión.

Escuelas de Comodoro suspendieron las actividades ante la alerta naranja por viento: cuáles son

Habiendo fondos para encarar algunas obras importantes, el objetivo apuntaría a acelerar los tiempos y evitar que los temas administrativos, que en la práctica pueden tener por delante no más allá del mes de noviembre, evite postergaciones que llevarían el inicio de esos proyectos hasta el segundo trimestre del año próximo.

UNA PULSEADA QUE EMPIEZA A ANTICIPARSE EN COMODORO

Ante ese reclamo de Sampaoli hubo interpretaciones de que empezó a posicionarse de cara a 2027, siguiendo el esquema habitual del peronismo, desde 2011 en adelante, en el que el vice de cada período es el postulante a la intendencia para el siguiente mandato. Esto estuvo en duda gran parte del último año, en el que cuestiones personales del actual presidente del Concejo lo llevaron a dudar de su continuidad en la función y en la política. Despejada esa duda, que él mismo dejó trascender, parece revitalizado en aquel objetivo.

Un trabajador petrolero captó una ráfaga histórica de más de 200 km/h en un yacimiento de Comodoro

Sin embargo, el camino no estaría tan allanado, porque hay otro sector que empieza a ver con interés aquella meta. Es el sector referenciado en el partido municipal ‘Fuerza Comodorense’, liderado por el actual secretario de Planificación Territorial, Carlos Jurich.

Claro que todo ese escenario empezará a aclararse mejor desde el lunes 27 de octubre, una vez que se conozcan los resultados de la elección del domingo 26. Si se cumplen las proyecciones que ubican a Juan Pablo Luque en el primer lugar, mucho de lo que pase en adelante tendrá que ver con consensos que se alcancen desde ese momento con el exintendente.

En ese caso, se abren varias opciones. Si Luque pretende, de acuerdo con un eventual resultado positivo en octubre, volver a compulsar por la gobernación en 2027, a partir del empoderamiento buscará fijar condiciones a lo que ocurra con la gestión municipal en los próximos dos años, como también en el modo en que se resolverá la candidatura. Un dato no menor es la fuerte discusión que mantuvo hace un par de semanas con Maximiliano Sampaoli. Nada impropio de la política, pero que forma parte del contexto previo a las estrategias que empezarán a formularse dentro de apenas 3 semanas.

¿PROVINCIAS UNIDAS CON SOMBRERO?

A propósito del escenario 2027, los malpensados de siempre creyeron ver en la alocución del concejal Martín Gómez, presidente del PRO Chubut, un mensaje de bienvenida al intendente Othar Macharashvili, al espacio liderado por el gobernador Ignacio Torres. ¿Qué había dicho el edil? Fue cuando destacó la realización de la Expo Industrial, al valorar la apertura a la discusión de ideas sobre el proyecto de transformación de la cuenca San Jorge.“Es imposible no hacer una analogía con el espacio que promueve el gobernador Torres a través de ‘Provincias Unidas’, con una apertura al diálogo sin temor a las expresiones de quienes piensan distinto”, valoró el edil, que de inmediato abrió el grifo de críticas hacia el oficialismo local y lo acusó por falta de honestidad intelectual para discutir los problemas reales de la ciudad, reiterando sus críticas hacia el “impuestazo”. En ese plano, cuestionó al oficialismo local “porque asume como enemigo al que piensa distinto”.

Posteriormente, desde el peronismo, hicieron fila para rechazar sus críticas. Ezequiel Cufré le aclaró que sólo un dirigente gremial participó, además de que la Cámara de Empresas Regionales no fue invitada y el gobernador no asistió. Y también lo acusó de caminar calles embarradas con zapatillas excesivamente blancas.

Chicanas al margen, la semilla de la duda había quedado sembrada. ¿Es uno de los caminos posibles, para el intendente de Comodoro, post-elecciones, con un Luque “un par de centímetros más alto”, como definió algún otro dirigente local?