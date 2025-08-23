Los gobernadores patagónicos apuestan a los provincialismos: radiografía de candidatos en una elección que medirá los ánimos de la "media gestión"

Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

La Patagonia se convirtió en la región por excelencia de los provincialismos. De cara a octubre, la campaña a nivel nacional girará en torno a la dicotomía Javier Milei vs. kirchnerismo. Sin embargo, en la mayoría de las provincias del sur lo que se pone en juego es otra cosa. Los gobernadores Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres y Claudio Vidal deberán validar sus gestiones y competir tanto contra La Libertad Avanza como contra Fuerza Patria.



Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, es el único gobernador que forma parte de una de las dos grandes fuerzas nacionales, Fuerza Patria. El resto se presentará con sus propios sellos para disputar las bancas del Congreso. Esa es la lógica explica la conformación de las listas patagónicas.



En el Senado, el reparto de bancas es simple: la fuerza que más votos obtiene en la provincia se queda con dos lugares, y la segunda con uno. En Diputados se utiliza el sistema D’Hondt, que distribuye los lugares de manera proporcional de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos y la población distrital.



Este tecnicismo es clave para entender los lugares en las listas. Una radiografía por los nombres elegidos por cada una de las fuerzas patagónicas con más chances de llegar al Congreso.

Los candidatos de Neuquén

En Neuquén se presentaron 8 listas para competir por los cargos nacionales. La provincia renovará sus tres bancas en el Senado, hoy ocupadas por Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino, y por los dirigentes de Unidad Ciudadana, Oscar Parrilli y Silvia Sapag. En la Cámara de Diputados se juegan también tres bancas: la de Tanya Bertoldi, de Unión por la Patria; Pablo Cervi, de la Liga del Interior, ex UCR; y la de Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino.

- Neuquinizate: el frente de Rolando Figueroa



Para el Senado, Figueroa eligió a dos personas de su máxima confianza: la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, y el jefe de Gabinete de la provincia, José Luis “Pepé” Ousset. Se trata de dos dirigentes que acompañan al gobernador en su gestión y que ya confirmaron que pedirán licencia para encarar la campaña.

La dupla acompañó a Figueroa en todas sus etapas políticas desde que fue intendente de Chos Malal. Los dirigentes trabajaron a su lado durante su gestión como vice de Omar Gutiérrez y luego fueron piezas clave en el armado para derrocar al MPN en la provincia. Su carrera política continuó con designaciones clave en el Gabinete y ahora proyectan llegar al Congreso de la Nación.



Para la Cámara de Diputados, Figueroa eligió como candidatos a Karina Maureira, Joaquín Perren y María José Rodríguez.



Maureira es periodista y durante años condujo el noticiero del mediodía de Telefé Neuquén. Su nombre fue una sorpresa ya que, a diferencia de sus compañeros de lista, la militancia de la mujer era desconocida. Perren es profesor de Historia y referente del Conicet y Rodríguez tiene experiencia en la docencia y en la actualidad trabaja para la municipalidad de Zapala.

- La Libertad Avanza: los neuquinos de Javier Milei



La diputada nacional Nadia Márquez es la presidenta distrital de La Libertad Avanza y decidió ser la primera candidata en la lista al Senado. Es muy probable que dé el salto y, en su lugar, asumirá la actual jefa de la Anses de Neuquén, Gabriela Múñoz.



Como diputada, Márquez ganó visibilidad a nivel nacional y se construyó como una de las dirigentes de confianza de Karina Milei. Antes de unirse a La Libertad Avanza, había sido candidata por el espacio de Figueroa. Su actividad política está muy ligada a lo religioso, ya que su padre es el fundador y líder de la iglesia bautista Jesús es Rey.



El segundo candidato al Senado es Pablo Cervi. El dirigente, cuya actividad política siempre estuvo ligada a la Unión Cívica Radical, termina su mandato en Diputados a fin de año y si el espacio de Milei es el que más votos obtiene en Neuquén, podrá continuar con su labor legislativa. Ingeniero agrónomo y empresario, tuvo un bajo perfil a nivel nacional hasta que se convirtió en uno de los primeros “radicales con peluca”.



Para diputados, La Libertad Avanza postuló a Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Carlos Joaquín Figueroa.

Riesco es corredor público y en sus primeras entrevistas como candidato habló del “hartazgo social” con la dirigencia. A pesar de su discurso outsider, no es del todo nuevo en la política: militó en el PRO y trabajó en la gestión del intendente Horacio “Pechi” Quiroga. En sus redes, Mondaca, que es la referente del espacio en Rincón de los Sauces, se presenta como licenciada en Comunicación Social y Periodismo, especialista en educación especial y terapeuta ocupacional. Figueroa es el coordinador de LLA en Cultra Có. Su biografía de Facebook dice que trabaja para una empresa en el área de logística y comparte imágenes de su banda musical.





* Fuerza Patria: la candidata que pidió Cristina Fernández

El peronismo de Neuquén logró una lista con el acuerdo del Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur. La primera candidata para el Senado es Silvia Sapag, que buscará renovar su banca. Su designación, según publicó LetraP, fue un pedido expreso de Cristina Fernández de Kirchner.



Oscar Parrilli y Ramón Rioseco son dos de los dirigentes fuertes del peronismo en Neuquén y se especuló con sus nombres. Sin embargo, la expresidenta apostó por Sapag, un apellido histórico en la provincia. Se trata de la hija de Felipe Sapag, el fundador del MPN y cinco veces gobernador.



El segundo en la lista para la Cámara alta es Sebastián Villegas, actual concejal en Chos Malal y perteneciente al bloque Unidad Ciudadana-Frente Neuquino.



Los candidatos a diputados son Beatriz Gentile, Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca.

Gentile es la actual rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Es historiadora y, antes de ser la máxima autoridad de la institución, fue dos veces decana de la Facultad de Humanidades. Con conflicto entre el Ejecutivo nacional y las universidades construyó mayor volumen político.



Pieroni, un dirigente cercano a Rioseco, es de Centenario y fue secretario de Obras Públicas en la primera gestión del intendente Javier Bertoldi. Lamarca es profesora de historia y fue concejal en la capital provincial por el espacio Libres del Sur.

* Desarrollo Ciudadano: el partido de Gloria Ruiz y los escándalos

Aunque no tiene muchas probabilidades de ganar peldaños en el Congreso, Desarrollo Ciudadano se destaca por ser el partido de Gloria Ruiz. La compañera de fórmula de Figueroa que fue desplazada de la vicegobernación por inhabilidad moral ahora se presenta como primera candidata a diputada por Desarrollo Ciudadano. La acompañan en la lista Carlos Roberto Cides y Laura Roxana Nievas.



El espacio, de todas formas, atraviesa un escándalo. Hasta hace unos días, Marisa Torres San Juan era la mujer que encabezaba la lista al Senado. Sin embargo, se decidió que fuera desplazada luego de que su hijo fuera acusado de robar en un supermercado. Ese puesto ahora quedó en manos de Luis Alberto Torres, que iba en segundo lugar.

* El mapa completo de las listas neuquinas

En Neuquén, además, se presentaron otras cuatro listas que pretenden competir por los cargos nacionales. El Frente de Izquierda, que en la provincia tiene larga trayectoria, postuló para el Senado al diputado provincial Andrés Balnco y a la exconcejal neuquina Priscila Ottón. En lista para Diputados fueron elegidos Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Paula Beltrán.



Una de las sorpresas del cierre fue que Unidad Popular competirá con una lista corta encabezada por Claudio Vázquez. Se trata del subsecretario de Economía Social del municipio de Neuquén, comandado por Mariano Gaido.



Carlos Quintriqueo se presenta como primer candidato a senador con su partido, Más por Neuquén, acompañado por la exfuncionaria Ana Sandoval. Para Diputados, el espacio postula a Amancay Audisio, Ramón Fabián Palavecino y Malea Julieta Ortíz.



Fuerza Libertaria, el primer partido que apoyó a Milei en Neuquén, también presentó sus listas. Su máximo dirigente, Carlos Eguía, encabeza la nómina para el Senado. Lo acompañan la abogada Cintia Meriño, el ex combatiente de Malvinas Alberto Bruno y la comerciante Silvia Escobar.

Los candidatos de Río Negro

En Río Negro se presentaron 8 listas. En la provincia gobernada por Alberto Weretilneck se renovarán tres bancas en el Senado, hoy ocupadas por Martín Doñate y Silvina García Larraburu, de Unidad Ciudadana, y por Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. En la Cámara de Diputados se vence el mandato de dos legisladores: Agustín Domingo, de Innovación Federal, y Aníbal Tortoriello, del PRO.

* Juntos Defendemos Río Negro, la lista de Weretilneck

El gobernador eligió a Facundo López para encabezar la lista Defendamos Río Negro. Se trata de una de las personas de máxima confianza de Weretilneck y, en la actualidad, es el presidente del bloque oficialista en la Legislatura provincial. Su salto al Congreso nacional sería importante en su carrera, ya que lleva cinco mandatos como legislador.



La segunda en la lista es Andrea Confini, la actual secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro. La dupla ya dejó en claro que su intención es “defender los intereses de la provincia”, la frase con la que en el gobierno de Weretilneck se despegan de los espacios nacionales.



El primero en la lista para Diputados también forma parte del Gabinete provincial. Se trata de Juan Pablo Muena, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura. Lo acompaña que la presidenta del ARI-Coalición Cívica de Río Negro y concejal de Villa Regina, María Eugenia Paillapi.

* La Libertad Avanza, alianza a medias



En Río Negro, La Libertad Avanza cerró una alianza con el partido CREO y con Republicanos Unidos. El acuerdo con el PRO se daba por confirmado hasta último momento, cuando el macrista Juan Martín decidió alejarse.

La presidenta distrital de La Libertad Avanza es la diputada Lorena Villaverde. Al igual que Márquez en Neuquén, la dirigente ahora se presenta como primera candidata al Senado. La acompaña en el segundo lugar alguien de su círculo libertario: Enzo Fullone, el actual jefe del Distrito 20° de Vialidad Nacional. Se trata de un dirigente que viene de haber trabajado como coordinador de márketing en casinos.



Para Diputados el primer candidato es Tortoriello. El dirigente termina su mandato en la Cámara baja como integrante del PRO. Sin embargo, su ruptura con el macrismo provincial sucedió hace meses y, de ingresar en 2026, lo haría como parte del oficialismo nacional.



La segunda en la lista es Ailén Costa, una empresaria de Bariloche que comienza a dar sus primeros pasos en política como candidata a un cargo nacional.

* PRO, la lista de último momento



El acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza en Río Negro se conversó durante meses a pesar de que el presidente del partido amarillo a nivel provincial, Juan Martín, nunca estuvo del todo convencido. Después de algunas idas y vueltas, el dirigente rechazó la alianza y dijo: “No queremos candidatos con prontuario", en referencia a las acusaciones contra Villaverde.



De esa manera, Martín, que en la actualidad es legislador provincial, se posicionó como primer candidato a senador del PRO. Lo acompaña la docente y escritora Claudia Bértora, de Bariloche, que se acaba de sumar al partido con un perfil más social que político.



La primera candidata a la Cámara de Diputados es Martina Lacour, empresaria y legisladora en la provincia. La acompaña en el segundo lugar Gastón Varela, dirigente de Cipolletti.

* Fuerza Patria, unidad con nombre fuerte



Como en casi todo el país, el peronismo de Río Negro logró la unidad y propuso como primer candidato a senador a Martín Soria. Aunque el dirigente tiene mandato en la Cámara de Diputados hasta 2027, su nombre tiene peso para intentar hacer fuerza en el fragmentado mapa local que incluye al provincialismo de Weretilneck, a los libertarios y al PRO.



La segunda de la lista es Ana Marks, legisladora provincial e integrante del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro.



Al igual que en Neuquén, el peronismo rionegrino espera capitalizar el conflicto entre Nación y las universidades y designó como primera candidata a la Cámara de Diputados a Adriana Serquis. Se trata de una doctora en Física que en 2025 fue designada como titular de la Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. La acompaña el concejal de Bariloche Leandro Costa Brutten.

* El mapa completo de las listas rionegrinas



El sello Primero Río Negro también presentó candidatos para octubre. El primero en la lista al Senado es Ariel Rivero, el candidato a gobernador de Milei en 2023. El dirigente está enfrentado con Villaverde, pero levanta las banderas del gobierno nacional. Lo acompaña la diputada provincial Yolanda Mansilla. Los dirigentes designados para competir por las bancas en la Cámara baja son Facundo Villalba y Gabriela Fernández.



En Río Negro, además, habrá dos propuestas de izquierda. El FIT-U lleva como candidatos al Senado a Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua y a Diputados a Paula Roxana Gramajo y Gabriel Adrián Musa. El Nuevo Más, por su parte, postuló para la Cámara alta a Mónica Martin y Aurelio Vázquez y, para la Cámara baja a Aquiles Aqañazco Nieto y Micaela Fernández.

Los candidatos de Chubut

En Chubut hay muchos espacios y pocos lugares para repartir. La provincia gobernada por Ignacio Torres sólo renovará dos bancas en la Cámara de Diputados y, en total, se presentaron ocho listas.

* Despierta Chubut, el frente de Torres



Torres decidió que Ana Clara Romero sea la primera de la lista. Se trata de una dirigente de confianza del gobernador que tiene mandato en la Cámara baja hasta diciembre de 2025, donde hoy forma parte del bloque PRO. Si logra retener su banca, será el gran alfil del mandatario en las próximas discusiones.



Para el segundo lugar, Despierta Chubut eligió un nombre fuerte: Gustavo Menna, el vicegobernador de Chubut. El dirigente conoce el Congreso, ya que fue diputado entre el 2017 y el 2019 por Cambiemos.

El gobernador forma parte del grupo de mandatarios que lanzaron el espacio Provincias Unidas, pero decidió no utilizar el nombre del sello para competir en octubre.

* La Libertad Avanza, oposición provincial



A diferencia de lo que sucedió en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, en Chubut no hubo posibilidad de acuerdo entre el gobernador y La Libertad Avanza. Los libertarios conducidos por César Treffinger presentaron su propia lista encabezada por Maira Frias, una abogada de Comodoro Rivadavia que fue designada al frente de la oficina local de la Anses.



El segundo en la lista es Julián Moreira, de Trelew. En su presentación como candidato, el dirigente destacó su perfil “no-político” y su trayectoria como médico cirujano especializado en ortopedia y traumatología.

* Las dos listas peronistas: Unidos Podemos y Fuerza del Trabajo Chubutense



Chubut es una de las provincias en las que el peronismo no logró la unidad. Por un lado se presentó la lista del PJ, Unidos Podemos, que lleva como candidatos a Juan Pablo Luque y a Lorena Elisaincin. Por el otro, el sello Fuerza del Trabajo Chubutense propone a Alfredo Béliz y a Tatiana Goic.



Luque, que fue intendente de Comodoro Rivadavia, se convirtió en el máximo referente de su espacio luego de ganar la interna del PJ. En el alineamiento nacional, se lo ubica en el sector del kirchnerismo. Béliz, del Sindicato de Empleados de Comercio, cuenta con el respaldo de parte del gremialismo provincial como Camioneros.

* El mapa completo de las listas chubutenses

En Chubut, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) eligió como primer candidato al legislador provincial Santiago Vasconcelos y en segundo puesto a Emilse Saavedra.



Por el Partido Libertario se presentan Ariana Mellao y Carlos Bottazzi; por el Gen Ocar Petersen y Rosana Etcheverry; y por el Partido Independiente del Chubut (PITCH), Héctor Vargas y Karen Ramírez.

Los candidatos de Santa Cruz

En Santa Cruz se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados, hoy ocupadas por Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Gustavo González (Unión por la Patria) y Roxana Reyes (UCR). Claudio Vidal, que logró derrotar en las urnas al kirchnerismo en 2023 con un frente provincial, ahora deberá revalidar su gestión y aspira a hacer crecer su volúmen político en el Congreso.

* Provincias Unidas por Santa Cruz, los candidatos de Vidal

Vidal forma parte del espacio lanzado por los gobernadores y, a diferencia del chubutense Torres, decidió incluir el nombre Provincias Unidas en el sello para competir en octubre.



El mandatario conformó una lista con personas que lo acompañaron en el frente que lo convirtió en gobernador: el primero, Daniel Álvarez, es su actual jefe de Gabinete. Lo acompaña Gisella Martínez, abogada y militante de “Soluciones”, una de las líneas provinciales del radicalismo; y Juan José Ortega, dirigente de Encuentro Ciudadano con trayectoria en el sindicalismo y en las organizaciones sociales.

* La Libertad Avanza, referente en construcción

El presidente distrital de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán Henoch, es el primer candidato a diputado. Se trata de un dirigente que construyó confianza con las autoridades nacionales del partido, que decidieron sostenerlo incluso después de que quedara involucrado en denuncias por el supuesto pedido de dinero a los empleados de Anses y Pami.



La segunda candidata del espacio mileísta es Perla Gómez de la Fuente, quien en enero fue designada al frente de la oficina de PAMI en Caleta Olivia. El tercero es Matías Alzugaray, un dirigente de bajo perfil que no tiene redes sociales con su nombre.

* Fuerza Santacruceña, la propuesta peronista

En Santa Cruz, el sello peronista lleva el nombre de Fuerza Santacruceña. El primer nombre de la lista generó impacto y se convirtió en noticia nacional. Se trata del sacerdote Juan Carlos Molina, conocido por su trabajo social y ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es un “cristinista” puro.



La segunda candidata es Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción e Industria de la ciudad de Río Gallegos, donde gobierna el intendente Pablo Grasso. Y el tercero es Amadeo Figueroa, abogado de Caleta Olivia y cercano al dirigente Javier Belloni.

* El PRO y su lista “cambiemita”

En la provincia, el PRO no tiene una estructura sólida desde hace años. Sin embargo, el espacio logró presentar una lista de cara a octubre en acuerdo con un sector del radicalismo. De hecho, los dos primeros candidatos son dirigentes cuyo origen político es la UCR: Leonardo Roquel y Andrea Gallegos. El tercero es Horacio Padín, quien trabajó en la candidatura a la gobernación de Antonio Tomasso en 2019.

* El mapa completo de las listas santacruceñas

Con críticas a Vidal, el partido Unir Santa Cruz propone la creación de un frente heterogéneo y lleva como candidato al presidente del espacio y licenciado en Seguridad, Diego Bavio. Lo acompañan la periodista Graciela Julio y el docente jubilado Rodolfo Giglio.



El Nuevo Mas de Santa Cruz presentó a dos candidatos: Jorge Jesús Mariano y Victoria Gasparini, en tanto que el Frente de Izquierda eligió a Gabriela Ance, Luis Díaz y Oriana Toloza. Por último, la Coalición Cívica-ARI postuló a Pedro Múñoz, Mariana Olmos y Omar Fernández.

Los candidatos de Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego se renuevan las tres bancas del Senado, hoy ocupadas por Pablo Blanco, de la UCR; María Eugenia Duré y Cristina López, de Unidad Ciudadana. En Diputados, dos legisladores terminan su mandato: Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos; y Carolina Yutrovic, de Unión por la Patria.



Entre las provincias patagónicas, Tierra del Fuego es la única cuyo gobernador forma parte de la gran grieta nacional. El mandatario Gustavo Melella, en articulación con el intendente de Ushuaia, Walter Vouto, trabaja para retener la mayor cantidad de escaños posibles para el peronismo.

* Fuerza Patria, la lista de Melella

En Tierra del Fuego el peronismo también logró la unidad y cerró una lista al Senado encabezada por Cristina López, que buscará renovar su banca. La acompaña Federico Runín, concejal de Río Grande y dirigente del espacio FORJA.



Agustín Paulo Tita es el primero en la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Se trata de un dirigente de confianza del gobernador y su actual jefe de Gabinete. Lo acompaña Paola Mancilla en representación del espacio Principios y Valores.

* La Libertad Avanza, candidatos confiados

Los fueguinos de La Libertad Avanza tienen confianza en que van a hacer una buena elección por el arrastre nacional y la falta de otras opciones de derecha. Además, lograron cerrar un acuerdo con lo que quedaba del PRO en la provincia.



El legislador y presidente distrital del partido, Agustín Coto, es el primer candidato a senador. La segunda en la lista es la concejal bullrichista de Ushuaia, Belén Montes de Oca.



Para la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza presentó como primer candidato a Miguel Rodríguez, el actual titular de la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego. Lo acompaña Betiana Fernández, una maestra de Río Grande que proviene del PRO.

* Provincias Unidas versión fueguina

En Tierra del Fuego apareció el sello con el que se lanzaron los gobernadores, Provincias Unidas, y presentó una lista cuyo primer candidato a senador es el radical Pablo Blanco, que pretende renovar su banca en la Cámara alta. Lo acompaña Dolores “Loli” Moreno, una politóloga con experiencia docente.



Para la Cámara de Diputados, el espacio propuso a Federico Bilota, actual legislador provincial por el peronismo, y a Viviana Rodríguez, que se desempaña como secretaria legislativa.

* El mapa completo de las listas fueguinas

El sello Defendamos Tierra del Fuego lleva como primer candidato a senador al actual secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz. La segunda es Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno de Tolhuin. Para Diputados, el espacio propuso al abogado Guillermo Löffler y a Débora Galichini.



Por último, el Frente Grande también participará en las elecciones de octubre. El espacio, ex aliado del PJ y FORJA, se presenta como una expresión peronista. Los candidatos al Senado son Rogelio Baron y Rosa Erramuspe, y los candidatos a Diputados, Walter Ramírez y Miriam Aguiar.