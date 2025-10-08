Los gobernadores de Provincias Unidas llevarán la campaña a Jujuy en una nueva muestra de unidad

El grupo de mandatarios que conforma Provincias Unidas volverá a mostrarse unido en el norte del país. Este jueves 9 de octubre, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Santa Cruz y Jujuy encabezarán una jornada de actividades políticas y empresariales en la provincia jujeña, como parte de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro se desarrollará en la ciudad de Perico, donde los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy) compartirán una agenda común orientada a mostrar la fortaleza del bloque.

Según confirmaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas (NA), la comitiva visitará desde las 11 de la mañana el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos polos estratégicos del desarrollo productivo jujeño vinculados a la energía renovable y el comercio internacional.

Posteriormente, los gobernadores mantendrán un encuentro con empresarios del sector minero, con el objetivo de analizar inversiones en materia energética y de infraestructura, y avanzar en acuerdos de cooperación entre provincias.

La jornada continuará a las 12.30 con un acto de campaña donde los mandatarios expondrán los principales ejes del armado político de Provincias Unidas, que busca posicionarse como una alternativa a la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

El cierre de la actividad será con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, previsto para las 13.30 horas, en el que también participará el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, actual candidato a diputado nacional por su distrito.

La elección de Jujuy como nuevo punto de encuentro no es casual. Se trata de una provincia que sintetiza las prioridades del espacio: desarrollo energético, minería sustentable, producción agroindustrial y equilibrio fiscal. Desde allí, los mandatarios buscarán reforzar el mensaje de federalismo productivo que los une, más allá de las diferencias partidarias.

Con esta nueva aparición conjunta, el bloque continúa con su estrategia de consolidación nacional, luego de los encuentros realizados en Río Cuarto (Córdoba) el 12 de septiembre y en Puerto Madryn (Chubut) a fines de ese mismo mes.

En ambos casos, los gobernadores mostraron un mensaje común en defensa de la producción, la autonomía provincial y la necesidad de un modelo económico “más equitativo y menos concentrado en Buenos Aires”.