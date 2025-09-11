El secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, confirmó que la empresa propietaria del camión que volcó este miércoles en la rotonda de rutas 3 y 26 deberá hacerse cargo de los costos del operativo y de la reparación de la infraestructura dañada.

“El evento trajo aparejado dificultades en el tránsito, gran cantidad de desperdicios en la banquina, residuos contaminantes sobre el asfalto y la destrucción de guardrails”, detalló Gómez, en diálogo con Actualidad 2.0.

Desde ayer a la tarde, personal municipal trabaja en la limpieza del lugar. Durante la jornada de este jueves, todavía quedaban vestigios de telgopor y restos de la carrocería del camión. La carga de pescado fue retirada por su propietario para su procesamiento como harina.

El transporte deberá pagar multas por los daños causados

El funcionario indicó que el transporte fue infraccionado por tres motivos: daños en la señalización vial; impacto ambiental por derrame de combustible; y destrucción del guardrail y una columna de alumbrado público.

Además, precisó que en el operativo se utilizaron tres grúas: dos dispuestas por el municipio para liberar la calzada y una contratada por el propietario de la carga. “El pago de ese servicio corre por cuenta de la empresa”, aclaró Gómez.

El municipio ya notificó formalmente a la firma transportista y su aseguradora intervino para cubrir los daños. “En las próximas horas quedará totalmente despejado el sector”, aseguró el secretario de Control Operativo.