RAWSON (ADNSUR) - Los dirigentes gremiales de Sitravich, APEL, Soyeap, Sisap, CTA/Atech, Sitrajuch, APOC (de los trabajadores de los organismos de control) mantuvieron una reunión en el salón auditorio de la Legislatura del Chubut donde analizaron la situación general de la provincia y consensuaron cuatro temas principales para abordar con los diputados provinciales en un encuentro pautado para este martes a las 09 hs en el Palacio Legislativo.



Carlos Milani (Sitravich) explicó que “los planteos de los distintos sindicatos que vamos a participar mañana de la reunión con los sindicatos tienen que ver con tres puntos. En principio, queremos saber sobre la reforma de la Ley tributaria porque los sindicatos realizamos una propuesta hace dos años y queremos conocer el estado de tratamiento”.



Y continuó “el otro tema es la deuda que tomó el Estado provincial porque entendemos que tiene la mayor afectación para la disponibilidad de recursos para atender la problemática del sector público. Estamos interesados en conocer si hay intenciones de avanzar en una auditoría de la deuda de 650 millones de dólares que –en su momento- tomó la provincia. Tiene que haber información a la ciudadanía sobre los gastos de esos recursos que ingresaron a la provincia. El Poder Legislativo tendría que haber contado con alguna representación en ese proceso negociador para evaluar la suspensión de la deuda y –en cambio- reforzar la situación de los trabajadores estatales” reclamó.



“El tercer punto consistió averiguar si se está trabajando en una Reforma del sistema previsional porque los funcionarios provinciales hablaron sobre la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria y modificar los aportes. Este tema constituye una preocupación muy grande de los trabajadores en defensa de nuestro sistema previsional” precisó.

“Además, queremos tomar conocimiento sobre los pedidos de ‘juicio político’ que están en la Comisión correspondiente y el estado en el que se encuentran. En definitiva, nos interesa que todos los sectores políticos se encuentren trabajando en esta compleja situación por la falta de pago de los salarios que ya lleva 3 meses y el aguinaldo que se tendría que haber pagado el 30 de junio. Tenemos confirmadas las presencias pero no tenemos la precisión de quienes va a asistir a la convocatoria” completó Milani.

Por su parte, Alejandra Sanhueza (de los empleados del Poder Judicial de Sitrajuch) agregó que “nos queremos naturalizar el silencio de los diputados ante esta grave situación. Ellos se basan en las medidas del personal legislativo. Pero ningún trabajador puede estar cumpliendo con normalidad. Tienen que dar respuestas para que la prioridad sea el pago de los salarios de los trabajadores y la defensa de la Caja Jubilatoria”.

A su vez, Ángel Sierra (APEL) afirmó “es muy difícil que los trabajadores puedan cumplir porque estamos con 3 salarios adeudados. Nosotros seguimos con las medidas de fuerza. Nada les impide a los diputados trabajar dentro del Poder Legislativo con el objetivo de salir de esta situación y en que van a aportar con el Poder Ejecutivo para darle previsibilidad a los trabajadores que venimos pidiendo hace más de 2 años. Quiero dejar en claro que todo es una ‘movida’ de los sindicatos. Se ha intentado reflejar en algunos medios que estos obedece a una ‘movida política del vicegobernador y de la APEL’ y no es así”.

“Acá están todos los representantes de los trabajadores y de ahí surge el pedido de reunión con los diputados para mañana. Hubo algunos con expresiones negativas pero no tienen respuestas. Por ejemplo, el diputado Pagliaroni (Juntos por el Cambio) nos señaló como responsables y que nos ‘teníamos que formular autocríticas’. Él acompañó el endeudamiento en 650 millones de dólares que fue –verdaderamente- lo que nos provocó esta situación y no la firma de las Paritarias del año pasado. Les pedimos a los diputados que den respuesta y –si no las tienen- que se pongan a trabajar con los representantes de los trabajadores para poder llevar esto adelante” exigió.



“En el contexto en el que estamos, una sesión virtual es imposible. El reglamento establece la presencia del personal administrativo y del cuerpo de taquígrafos para que de Fé de las cosas que se tratan” remarcó Ángel Sierra del gremio de los trabajadores legislativos.

Resultó curiosa la presencia de un ataúd en la puerta de salida con una corona con la inscripción ‘Q.E.P.D. Sus ambiciones’. Nadie pudo determinar la autoría ni el momento preciso en que la colocaron. Lo único concreto es que la presencia de ese tipo de objetos son inquietantes y es inevitable la referencia histórica a la quema del ataúd de Herminio Iglesias en el cierre de la campaña electoral de Italo Luder (PJ) en octubre de 1983 a quien Raúl Alfonsín (UCR) logró derrotar, obtuvo su victoria electoral y accedió a la presidencia de la Nación luego de los 7 años trágicos de la dictadura militar.