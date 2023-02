El cierre del plazo de constitución de alianzas para las elecciones municipales en Trelew del 16 de abril dejó mucha tela para contar en materia política, sobre todo puertas adentro del peronismo. Y no pasaron muchas horas para que los distintos protagonistas hagan público sus posicionamientos a través de sus redes sociales o bien concediendo entrevistas ante cuanto micrófono se les pusiera enfrente.

Ya se sabe que por el Frente de Todos Trelew competirán tres listas en la interna que dirimirán el 5 de marzo: la que postula a Emanuel Coliñir; la que lleva de precandidato a Nelson Castro y una tercera que encabeza Juan Carlos “El Cartero” Jara.

Las repercusiones de todo lo que pasó a lo largo de un miércoles cargado de reuniones para cerrar acuerdos y sobre todo marcado por un fuerte hermetismo llegando a la medianoche cuando vencía el plazo, no tardaron en llegar durante las primeras horas de la mañana de este jueves.

La decisión de Emanuel Coliñir de ir por dentro de la alianza que suscribió el PJ, que el joven hizo pública además por su cuenta de Twitter, fue respaldada y resaltada por figuras del kirchnerismo nacional. Como José Glinski, el comodorense que es el titular de la Policía de Seguridad Portuaria del país (PSA), que lo felicitó por la red del pajarito.

“Felicitaciones Ema! Compromiso, lealtad y renovación para construir el futuro de Trelew. Sin mezquindad. Unidad y compromiso con el proyecto nacional”, escribió.

A él también se sumó otro referente de primera línea como el diputado nacional por Chubut y amigo personal de Máximo Kirchner, Santiago Igón, que le escribió: “Felicitaciones querido compañero. Una vez más demostrada tu Lealtad. Te espera un gran desafío y ahí vamos a estar como siempre con vos acompañándote. #EsElMomento @ColinirEma Intendente”.

Leila y Mac Karthy por afuera

Y en la vereda de los peronistas que decidieron ir por fuera de esta alianza también dijeron lo suyo en las últimas horas, Leila Lloyd Jones y César Gustavo Mac Karthy.

La actual diputada provincial y elegida por el intendente Adrián Maderna como su sucesora usó su red social y cerca del mediodía escribió: “Felices por cumplir el primer paso: Presentarnos ante la junta electoral, vamos a participar en las elecciones a través de nuestro partido “Somos Trelew” afirmó.

Y agregó: “Ya les contaremos números de lista y todo lo demás. Lo importante es que #TrelewNosUne”, cerró sin demasiadas explicaciones.

Pero el que estuvo más activo fue César Gustavo Mac Karthy, el dos veces ex intendente de Trelew que finalmente decidió ir por fuera del Frente de Todos. No sólo usó sus redes sociales, sino que también dio varias entrevistas a radios de distintos puntos de la provincia para explicar el porqué de su decisión.

En su twitter Mac Karthy escribió: “Camino al 16 de Abril. Así como manosearon el sistema electoral eliminando las PASO y adelantaron la elección para complicar todo, ahora también embarran la cancha con una interna que no brinda a todos las mismas garantías” expresó. Y agregó: “Es la primera vez en la historia del Frente que no jugaremos por adentro del PJ. Duele, sí… pero no sorprende. No importa, vamos por afuera” confirmó.

Y cerró expresando que “el tiempo que gasten rosqueando las internas nosotros lo usaremos para seguir creciendo de cara a la gente con una propuesta que represente a todos y que será elegida por la mayoría de los vecinos en las elecciones el próximos 16 de abril”.

En tanto que en las distintas entrevistas que concedió explicó que la decisión se tomó “con integrantes de diferentes agrupaciones” y se sinceró al reconocer que está en conversaciones con los partidos políticos que competirán de manera individual en las elecciones municipales del 16 de abril.

“Esto nunca me lo imaginé. Por primera vez en nuestra historia vamos por fuera del Partido Justicialista” dijo el ex intendente de Trelew cuyo apellido está ligado históricamente al peronismo provincial.