Lo que tenés que saber para ir a votar: qué hay que llevar, las filas en la calle y la justificación por inasistencia

Las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo este domingo 12 de septiembre, tendrán la particularidad de realizarse en condiciones muy diferentes a las tradicionales elecciones. La pandemia por Coronavirus tuvo que ser analizado como un condicionante clave para la organización del proceso de votación, con el objetivo de evitar gran cantidad de personas en un mismo espacio.

Además, habrá cuestiones a atender con especial interés para evitar posibles contagios, como por ejemplo el uso de biromes y no pasar la lengua para cerrar los sobres. Las filas deberán hacerse en la calle y no dentro de los lugares cerrados, y quienes sean pacientes de riesgo o presenten síntomas de Covid, o directamente sean positivos o contactos estrechos, tendrán la manera de justificar su inasistencia.

El horario de votación sigue siendo de 8 a 18 horas. Pero habrá una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus, de 10:30 a 12:30. El resto de las personas no tienen prohibido ir, pero deben saber que en ese horario la prioridad es de otros. Quien sea grupo de riesgo deberá acreditarlo con un comprobante.

En estas elecciones, el votante hará la fila de su mesa fuera del colegio si la capacidad dentro del lugar no lo permite para respetar las distancias. Un facilitador sanitario estará a cargo de esa organización y de que se cumplan los protocolos de salud. El protocolo recomienda no ir acompañado a votar, salvo en casos justificada necesidad.

En la mesa, el protocolo establece que el votante no le dará su documento de identidad al presidente, sino que lo apoyará para que lo pueda ver y así evitar que ambos que compartan elementos. El presidente de mesa le podrá pedir que se quite momentáneamente el barbijo para constatar su identidad si tiene alguna duda con el documento. La idea del protocolo es que la autoridad tampoco toque el sobre, sino el votante lo tome directamente de una pila.

EN CHUBUT

La secretaria electoral de Chubut, Betina Grosman, señaló que se espera que sea todo "muy tranquilo porque hay pocas categorías” en referencia a las PASO, donde se votan las categorías para senadores y diputados nacionales, y en algunas zonas también categorías locales, como en el valle y la cordillera.

Si bien la carga de datos no demorará demasiado respecto a elecciones anteriores, la información oficial será cargada por la página web del Ministerio del Interior, y recién después de las 21 podrán conocerse los primeros números del escrutinio provisorio que se hará por distrito a nivel nacional. En anteriores oportunidades, la provincia del Chubut fue dejada hasta casi la medianoche con una carga parcial de información y bajo porcentaje de votantes.

Respecto a las medidas sanitarias, la justicia resolvió habilitar más lugares de votación, y además de las escuelas, sumar clubes, gimnasios, salones de usos múltiples, la universidad, un centro cultural y hasta la universidad, con el objetivo de que haya sólo 8 mesas por establecimiento y de este modo evitar la acumulación de votantes.

Un dato fundamental a tener en cuenta, más si es una jornada fresca, es que "en vez de hacer la cola adentro de las escuelas, la gente deberá hacerlo afuera. Se lo llamará para ingresar a votar", indicó Grosman. La funcionaria judicial recomendó que los votantes que se acerquen a las mesas no olviden de llevar tres elementos fundamentales: DNI, lapicera y pegamento.

Explicó que "por protocolo se definió que no se harán filas dentro del establecimiento, sí afuera con distanciamiento social y habrá un asistente sanitario para lo que sea necesario", y asimismo recordó que se le pide "a todos los votantes que lleven su birome o bolígrafo" para firmar el padrón, a fin de evitar que este elemento sea compartido por las personas que concurren a esa mesa. Aunque aclaró que "no se va a impugnar el sobre que no esté cerrado y que será válido poner a la solapa dentro del sobre", recomendó llevar pegamento para asegurarse el sufragio.

"No habrá horario especial para las personas de riesgo o de alta edad en las elecciones", sostuvo, pero recomendó que al llegar al lugar de votación se contacten con el agente sanitario presente "para que se les dé prioridad al voto".

Si bien el uso de tapaboca es obligatorio, la secretaria electoral sostuvo que "si los presidentes de mesa dudan de la persona que vaya a votar sea la misma del DNI, podrá solicitarse que se baje el barbijo".

CÓMO CERRAR EL SOBRE

En los últimos días, a nivel nacional se planteó un nuevo interrogante respecto a las medidas por la pandemia, respecto a si se debía pegar el sobre, y si era motivo de impugnación del voto el salir del cuarto oscuro con un sobre pegado.

La duda se transformó en una de las consultas más recurrentes y en tema de conversación, en los últimos días entre grupos de amigos y redes sociales. Hasta circularon cadenas de WhatsApp donde explicaban o alertaban sobre qué se debía hacer una vez que se sale del cuarto oscuro para que el voto no fuera anulado.

Finalmente, ante tantas consultas, desde la Cámara Nacional Electoral, se explicó que en vez de “pasar la lengua” por el borde del sobre, se recomienda que no cierre el sobre, y lo que se tiene que hacer es poner la solapa del sobre hacia adentro para directamente no tener ningún contacto físico de ninguna mucosa con el sobre.

También se indicó que, en cuanto a la exhibición del documento el presidente de mesa le puede pedir al votante que corra el barbijo a efectos de identificarlo en relación a la foto que tiene en el padrón. Luego, con relación a la entrega y devolución del documento y de la constancia de votación, se hace en la mesa, de modo que no tiene por qué haber traslación entre diferentes ciudadanos.

Según el protocolo publicado por la Cámara Nacional Electoral, los pasos a seguir para votar son los siguientes: antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario; el elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano; los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

Respecto al cierre de sobres, se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva, se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre; se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocar la urna.

Por otra parte, se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón, en caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado, luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarlo; la constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector. La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.

El horario de votación finaliza a las 18 horas. Pero suele ocurrir que pasado ese horario todavía hay gente para votar dentro de los colegios. En esos casos se cierran las puertas y los que están adentro votan. Como estas elecciones la fila se hace en la calle, a las 18 horas se les dará a esas personas un número con el que podrán votar. Quien llegue después de las 18 y no tenga número no podrá votar.

INASISTENCIAS Y AUTORIDADES

Grosman aclaró que están exceptuados de ir a votar las personas entre 16 y 18 años y mayores de 70 años, quienes estén a más de 500 km distancia y aquellas personas que estén cursando cualquier enfermedad en el momento que haya que ir a votar.

Indicó que “existe una página que es infractores.gob.ar donde se mandan los certificados médicos en caso de enfermedad. Aquellas personas que sean de riesgo su médico deberá justificar con un certificado médico el no voto y presentarlo en la página de infractores".

Respecto a la cobertura de autoridades de mesa, que van a ser necesarias más de 2.700 entre vicepresidente y vicepresidente, se explicó que "hasta el último día de las elecciones se pueden anotar recordar", y que "se paga un viático de $ 4.000 entre ambas elecciones".

Para ello, "hay una página que es electoral.gob.ar y hay un email que es sec.electoral@gmail.com y los teléfonos 2804482940 y 2804482766, para buscar información, y también pueden buscar en internet por Juzgado Federal de Rawson y encontrarán toda la información necesaria sobre estas elecciones".

MULTA POR NO VOTAR

Otro dato a tener en cuenta es que las personas que no asistan a votar y no justifiquen la ausencia, deberán pagar una multa de 50 pesos en las PASO. A su vez, quienes no vayan a votar en las elecciones generales de noviembre, serán sancionados con el pago de 100 pesos. Mientras no abonen la multa, los ciudadanos sancionados quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años. En el sitio oficial infractores.padron.gob.ar se puede consultar la situación particular de cada ciudadano.

Respecto a la multa, la deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Si el ciudadano considera que no debe estar en la lista de infractores, puede reclamar vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio.

Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto. Eso se debe a que para ellos el voto es voluntario. Es obligatorio, en cambio, para los que integran la franja etaria comprendida por los 18 años hasta los 70 años.

CARGA DE DATOS

Respecto al procesamiento de los datos de los resultados de cada mesa, se espera que por la poca cantidad de categorías sea bastante rápido, aunque el manejo de la información se va a centralizar en el Ministerio del Interior. En ese sentido, el titular del Correo en Chubut, Mario Tavera, informó que previamente “se hicieron varias pruebas técnicas de los simulacros de transmisión de telegramas. El sábado 28 de agosto se hizo el último en el que se transmitió en 11.066 escuelas de todo el país. Chubut tiene 245 locales de comicios y se transmitió desde 124 porque el resto se realizó desde las sucursales del Correo. Se probó todo el sistema y fue un éxito".

Explicó que este dato significa que en la mitad de los lugares de votación, el envío de información va a ser directo hacia Buenos Aires. “En 124 locales, se va a sacar el telegrama de cada una de las mesas y se transmite desde ahí. El resto se hará desde las sucursales del correo. Nosotros vamos nutriendo de información al sistema y en Buenos Aires se procede a la recepción de los datos y se realiza el escrutinio provisorio”.

Para el titular del Correo, no debería haber grandes demoras: “Vamos a empezar a enviar la información apenas recibamos los telegramas de los escrutinios. No van a existir inconvenientes ni va a haber una larga espera para conocer los resultados de cada mesa”, adelantó.

También señaló que en el marco de la pandemia por coronavirus, solo habrá 8 mesas de votación por cada establecimiento y por ello, se debió habilitar otros espacios.“Hay 7 locales de comicios que no son escuelas como los gimnasios 3 y 4 de Comodoro Rivadavia o el gimnasio y el Centro Cultural de Rada Tilly, el club Newbery, la Universidad de la Patagonia de Comodoro Rivadavia junto con la UTN de Puerto Madryn y el gimnasio municipal de Playa Unión". En esos locales, se van a plantear ‘cuartos oscuros móviles’ donde se va a poder desarrollar la votación. Desde la Secretaría Electoral, se amplió la cantidad de establecimientos para que exista una menor concentración de gente”, detalló.