COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, tomó parte en la mañana de este jueves de un encuentro virtual con autoridades políticas nacionales y diferentes actores de la vida política, pública y laboral chubutense. Se planteó la necesidad de debatir la instalación o no de la minería, como alternativa para generar recursos genuinos en el marco de una situación económica complicada para el Estado provincial.

Tras el encuentro, Llugdar señaló que “el gobernador -Mariano Arcioni- fue claro con su mensaje señalando que están en una situación difícil, muy compleja, no solo por lo que hoy les toca vivir por el tema de la pandemia, sino que hay que sumarle una situación económica que la provincia viene arrastrando desde hace tiempo”.

En base a eso, señaló que “hoy se estuvo tratando el tema con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, el Ministerio de Energía, las Secretarías de Recursos Hídricos y de Minería, más la gente que está involucrada con la actividad, que trabaja en la misma en las provincias donde hay desarrollo, donde hay un agregado de valor a través del cual entran recursos en las arcas del Estado nacional y provincial, y también a través de la mano de obra”.

“Esas son todas cosas que generan una sumatoria, donde de alguna manera la gente de la zona donde se podría desarrollar, está esperando que se dé esto, que no hay que imponerlo a través de la fuerza, por eso me parece que las palabras del Gobernador fueron claras: que tenemos que armar una discusión entre personas que tenemos un grado de responsabilidad, cada uno en su lugar de trabajo o por la función que cumple, donde debemos estar a la altura de las circunstancias del cargo para el cual fuimos elegidos y nos dieron las responsabilidades”, analizó.

Llugdar indicó que “cada uno deberá señalar su posición y si tiene razón, habrá que dársela, es así de simple. No es tiempo para caprichos ni tampoco para ejercer la fuerza por sí misma; pero sabemos que hay otras provincias que hoy pueden hacerlo y si el Gobernador dice que no vamos a utilizar las cuencas del río y que vamos a buscar otro tipo de agua, lo cual no nos afectaría, entonces no vemos cuál sería el inconveniente”.

Cómo insertar la actividad

“Creemos que atado a esto está cuánto tiempo nos puede llevar preparar la mano de obra local, cuánto podemos tardar en insertarnos los lugares en los cuales tenemos la posibilidad de hacerlo, porque no hay otro lugar excepto en Buenos Aires y en Córdoba, como Comodoro Rivadavia donde haya el conocimiento y la experiencia en metalmecánica, por eso esta es una oportunidad que nos puede servir a todos”, enfatizó el dirigente tras el encuentro por videoconferencia del que tomaron parte un centenar de participantes.

Y añadió que más allá de lo manifestado por Arcioni, su óptica personal le indica que “tenemos una oportunidad en la cual pueden entrar recursos genuinos a la provincia, a la que nos podemos convertir rápidamente y tener una explotación así como hoy la es el la del Petróleo, con el que llevamos 100 años de extracción en estos Yacimientos y a su declino natural se lo sigue sosteniendo en el tiempo, algo que tiene que ver con el trabajo y el compromiso desde las provincias, las operadores, los Trabajadores y los municipios”.

Por todo ello, consideró que “entonces creemos que realmente no hay razón por la cual no nos podamos sentar a hablar como personas adultas, si es que hay una posibilidad de desarrollar la minería en la provincia. Algunas lo estaban haciendo y no lo pueden hacer más porque no tienen el recurso. Esta es una oportunidad para sentarnos a debatir, exponer cada uno las razones y de allí poder hacer un punto de encuentro en el cual veamos si podemos avanzar, o no”.

“Esa es la realidad. Debemos hacerlo como personas adultas que somos y así podremos entablar una discusión seria en la cual podemos acordar algo que pueda beneficiar a la provincia y las localidades que realmente lo están necesitando”, concluyó.