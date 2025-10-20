Llega “Votabot”: el chat que te explica todo lo que tenés que saber antes de votar en Chubut
Se acercan las elecciones legislativas 2025 y Chubut estrenará la boleta única de papel. Pero no es el único cambio: la provincia también votará referéndums específicos, y en tres ciudades habrá consultas locales distintas al resto del territorio. Para no perderse y entender qué se vota en cada lugar —y cómo hacerlo correctamente—, se lanzó “Votabot”, un chat que responde, en segundos, todo lo que necesitás saber antes de votar.
Las elecciones legislativas 2025 marcarán un antes y un después en Chubut: por primera vez se utilizará la boleta única de papel, un formato que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y que exige aprender una nueva manera de elegir.
Además, la provincia votará referendos provinciales únicos y, en tres ciudades, consultas locales distintas al resto. Un escenario nuevo, con reglas nuevas, que puede generar confusión entre los votantes.
Una herramienta pensada para los votantes de Chubut
En ese contexto, surge “Votabot”, un chat diseñado para responder todas las preguntas sobre las elecciones 2025 en la provincia.