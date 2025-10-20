Las elecciones legislativas 2025 marcarán un antes y un después en Chubut: por primera vez se utilizará la boleta única de papel, un formato que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y que exige aprender una nueva manera de elegir.

Además, la provincia votará referendos provinciales únicos y, en tres ciudades, consultas locales distintas al resto. Un escenario nuevo, con reglas nuevas, que puede generar confusión entre los votantes.

Una herramienta pensada para los votantes de Chubut

En ese contexto, surge “Votabot”, un chat diseñado para responder todas las preguntas sobre las elecciones 2025 en la provincia.

Elecciones nacionales: advierten que los que no vayan a votar recibirán una multa económica

La herramienta permite consultar, en segundos:

Qué se vota en cada localidad.

Quiénes son los candidatos.

Cómo usar la boleta única de papel.

Dónde votar y qué hacer ante dudas frecuentes.

Todo con respuestas breves, en lenguaje simple y con información actualizada.

Cómo acceder a “Votabot”

El chat está disponible desde cualquier celular o computadora. No requiere descarga ni registro: solo hay que ingresar a traves de este link y escribir la consulta.

“Votabot” responde de inmediato y acompaña paso a paso a cada votante para que llegue preparado a la elección.

Por qué importa

En una elección con tantos cambios, informarse es clave. “Votabot” busca que cada ciudadano chubutense pueda votar con confianza, entendiendo el sistema y las opciones disponibles.