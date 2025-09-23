El senador Carlos Linares advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 llega al Congreso sin consultas previas con la provincia ni con los intendentes, y que la falta de diálogo con Nación complica la planificación de obras. Según explicó, los primeros números macroeconómicos que se conocen, como un dólar en 1.423 pesos y una inflación del 10%, son “insostenibles” y condicionan la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.



Linares destacó que ya mantuvo conversaciones con el gobernador Ignacio Torres y con el presidente del Banco Chubut, Paulino Caballero, para analizar el presupuesto, y remarcó que “no hay ni oficialismo ni oposición, acá tenemos que salir en defensa de los intereses de la provincia”. Aclaró que la intención de los legisladores provinciales es “hacer los cambios que tenemos que hacer nosotros” para garantizar que Chubut reciba los fondos necesarios.



“Los intendentes también tienen que estar pendientes de este tema, porque acá vino un proyecto sin consulta con gobernadores ni legisladores, será un tema de debate en octubre”, anticipó, en diálogo con Actualidad 2.0.



Trabajo conjunto con los demás legisladores



El senador insistió en que la provincia necesita un abordaje integral de obra pública, ya que no hay prácticamente proyectos de importancia para la provincia, salvo algunas iniciativas aisladas.



De todos modos, advirtió que el proyecto aún no ingresó en forma física al Congreso y advirtió que evaluará en detalle los proyectos de obras una vez que ingrese la documentación.



El senador advirtió que muchas de las obras incluidas en el presupuesto son menores y dependen del financiamiento nacional, por lo que la planificación final deberá discutirse en el Congreso y se mostró de acuerdo en la convocatoria del gobernador de Chubut, para realizar un trabajo conjunto junto a los demás legisladores que representan a la provincia.



“No voy a votar un presupuesto que no considere la necesidad de mi provincia -enfatizó-. Ni voy a dejar de hablar con el gobernador, aunque yo sea oposición en la provincia, para discutir en conjunto las obras que necesitamos”, aseguró.



La autovía de la Ruta 3: fondos parciales para Santa Cruz y dudas para Chubut



En relación con la autovía de la Ruta 3, Linares indicó que si hay solamente una asignación de fondos para el tramo de Santa Cruz, con 15.000 millones de pesos, “esto ni siquiera alcanza para hacer medio tramo”.

Sobre Chubut, dijo que aún no tiene claro si los acuerdos del gobierno provincial con el ministro Luis Caputo, para la compensación de deudas por obras, incluirá parte de este proyecto.



“Todo depende de qué quiere hacer el gobierno de Milei con la obra pública. Es la primera vez que veo que un gobierno nacional no inauguró una sola obra en todo el país”, señaló. “Antes, con cualquier gobierno nos podíamos reunir con los ministros y debatir, pero hoy ni siquiera hay diálogo, es cero”.