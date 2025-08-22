El Congreso firmó este jueves una nueva paritaria con los trabajadores del cuerpo que, por el mecanismo de “enganche”, termina también incrementando las dietas de los senadores. En esta oportunidad, la actualización es del 7,5 % para el período junio-noviembre.

Según se informó, esto llevará las dietas de los senadores a una cifra que, en bruto, supera los 10 millones de pesos. Como los legisladores deben pagar impuesto a las ganancias y otros descuentos, el senador por Chubut Carlos Linares habló del tema y apuntó a desmentir que el sueldo quede en ese valor.

“Es mentira que se aumentaron nuevamente. Hoy un senador cobra en mano cinco millones ochocientos, no son los 10 de los que están hablando —apuntó—. Esto lo publicó el mismo gobierno en el momento en que estábamos debatiendo las leyes que él quería vetar”, aseguró el ex intendente de Comodoro.

“Un senador gasta más de $2,5 millones por mes en Buenos Aires”

Linares justificó el nivel salarial argumentando que los costos de mantener la actividad en la Ciudad de Buenos Aires son elevados: “Un senador debe estar en Buenos Aires la mitad del mes. Entre hotel o departamento, comida y tintorería, se necesitan más de 2 millones y medio de pesos”, detalló.

El legislador agregó: “Podemos discutir si es mucho o generar bronca si se compara con lo que gana un maestro o un jubilado; podemos estar de acuerdo en que no tiene nada que ver con la realidad que viven los argentinos. Pero si lo comparamos con lo que gana el presidente de YPF, arriba de 70 millones de pesos, es muy diferente. Yo no voy a ser hipócrita. El problema del país no pasa por lo que gana un legislador, es el 0,0001 del presupuesto”, precisó.

¿Por qué no se desacoplan los aumentos?

Ante la consulta sobre si los senadores deberían desacoplar sus dietas de las paritarias del personal legislativo como gesto hacia la sociedad, Linares fue categórico: “Sería hipocresía pura. Yo no voy a decir que hago una cosa que no hago”.

Y remarcó: “Mi mandato termina en 2027. No soy alguien que cobre un salario 20 años seguidos. Prefiero que la gente sepa la realidad: bajando el sueldo a un senador no va a cobrar más un jubilado. No hay relación; es insignificante en el presupuesto nacional”.

Por último, criticó que el tema se use para desviar la atención: “Se instala esto para tapar otras cosas. Yo no me encontré con ningún vecino que me haya reclamado por mi sueldo. Y repito: la gente debe saber la verdad, no ser engañada con discursos demagógicos”.