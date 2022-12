“Todavía no tengo nada oficialmente establecido, no sé si mañana se va a presentar algo pero hasta ahora no hay novedades –reconoció Carlos Linares, en diálogo con Actualidad 2.0-. Sí hay charlas con distintos sectores del PJ y otros partidos que conformamos el frente, pero no hay nada cerrado o que mañana pueda tratarse, al menos hasta ahora (sobre las 14:30 hs). También se estaba hablando de prorrogar hasta fin de año el trabajo en la Legislatura”.

Ante la pregunta de si la opción sería extender entonces las sesiones hasta la semana próxima, para tratar los temas electorales en forma específica, separándolos de otros que prevé mañana tratar la cámara de Diputados, como el presupuesto 2023, respondió:

“Sí, me parece posible, es la data que me llegó pero no lo tengo confirmado. Es un tema en el que tienen que ponerse de acuerdo los distintos sectores que conforman la democracia de la provincia. En mi caso estoy a favor de la ley de lemas y de la eliminación de las PASO, ya lo he dicho varias veces, pero el tema surgirá del debate”.

“Calma su lema” y un mundo de quimeras en la política de Chubut

Ante la consulta de si uno de los sectores justicialistas que estarían negándose a prestar su voto son los diputados que responden al intendente de Trelew, Adrián Maderna, el también senador nacional se limitó a expresar que “no tengo ese dato”.

“No sé qué hace Bullrich en Chubut”

Linares también se refirió a la presencia de Patricia Bullrich, quien anuncio su arribo a la capital provincial para brindar una conferencia de prensa mañana, a primera hora, para expresar su oposición a los cambios del sistema electoral:“No sé qué hace Bullrich en Rawson, opinando sobre las reglas electorales de nuestra provincia. Es algo insólito”, cuestionó.

Por último, rechazó los análisis que postulan que una ley de lemas resulta contraria a la Constitución Provincial y cuestionó el interés del periodismo en el tema electoral provincial, proponiendo en cambio que se atienda la falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la oposición se negó a dar tratamiento al proyecto de creación de 8 universidades nacionales en distintos puntos del país.

Arcioni sobre Ley de Lemas: el gobierno no va a enviar nada pero hay que respetar lo que decida la Legislatura

“Tampoco dieron quórum en el Senado, cuando se trató el presupuesto 2023 –criticó-. No creo que en la cabeza de la gente hoy esté la preocupación por la ley de lemas. Me parece que no tiene nada que ver con la realidad que vive la gente”.