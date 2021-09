Por estas horas siguen las repercusiones por la crisis interna dentro del Gabinete Nacional, tras la renuncia masiva de funcionarios y recambios que se estarían anunciando en las próximas horas. Desde Chubut, Carlos Linares, candidato a senador del Frente de Todos y presidente del PJ, aseguró que no se trata de una crisis institucional sino “interna partidaria” que se deberá resolver puertas adentro.

“Son reacciones que se toman después de una elección donde no se esperaban los resultados que se obtuvieron. Hoy es un momento de recambio. Me parece a mí que todos los ministros deberían haber dejado libre al Presidente para que tome la mejor opción. No es un problema institucional sino interno partidario que se tendrá que resolver en esos organismos”, afirmó.

Asimismo, Linares reconoció que tras la derrota en las PASO, “El gobierno tiene que recalcular ciertas políticas que a la gente no le llegó o no cubrió las expectativas que tenía”. Y recordó que al Presidente le tocó la peor escena, tras recibir un gobierno luego de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y que a 3 meses de asumir surgió una pandemia mundial. “Pero la gente entiende que le dio un voto de confianza hace dos años y que hoy no lo lleno en las expectativas que tenía”.

“Esto no son votos de castigos sino reflexivos para todos. Me parece que el gobierno nacional va a tener que tener las discusiones internas para reamar un gobierno hacia adelante de cara a escuchar lo que el pueblo le pide”, sostuvo el ex intendente de Comodoro Rivadavia.

Sobre la carta de Cristina Fernández, Linares opinó que “uno puede ser crítico de su gobierno, pero eso no quiere decir que no forme parte del gobierno. En esa misma carta, si uno la lee completa, ella habla de un acompañamiento al gobierno de Alberto Fernández”.

Finalmente, no descartó que el resultado en las urnas durante las PASO se pueda revertir en las generales. “ Hay un nuevo proceso eleccionario de acá a noviembre. Yo creo que el gobierno nacional va a tomar lectura y hacer los cambios que la gente le pide que tiene que hacer. De acá a noviembre, mí opinión, es que a partir de ahora todos largamos de la misma línea de larga y ahí en noviembre, cuando se cuenten los votos, se verá quién tiene más”.