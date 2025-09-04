El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, habló sobre el tratamiento en la sesión de este jueves para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Discapacidad que aumenta el presupuesto en el área. “Estamos convencidos de que vamos a tener una rotunda mayoría”, anticipó en diálogo con “Buen Día Comodoro”, por Seta TV.

Y en este marco contó que el miércoles recibieron al colectivo de discapacidad, “donde charlamos, nos explicaron y les dijimos que estamos totalmente compenetrados y comprometidos con este tema. Y bueno, si Dios quiere, hoy van a tener un pequeño alivio a todo esto que viene peregrinando hace tiempo”.

Y a continuación Linares cuestionó que “nosotros tengamos que hacer un veto a un presidente de la Nación por una ley de discapacidad; parece que habla de lo poco humano que es este gobierno nacional y del poco criterio que tiene esta famosa motosierra que quiso implementar a los que menos tienen, a las necesidades, a la gente más allá de la lucha que ellos tienen día a día”.

“Yo tengo, en mi caso, un sobrino no vidente que, gracias a la universidad pública, hoy es abogado. El trabajo y el esfuerzo que en eso tuvo que hacer mi hermana para que hoy su hijo sea lo que es... Entonces, a la lucha que tenés que dar día a día por las necesidades básicas, además tenés que sumar la lucha para que un presidente de la Nación no te quite derechos. Me parece que es aberrante, pero bueno: hoy vamos a dar un poco de justicia a eso y seguramente vamos a ir por más derechos”, agregó.

Sobre el tratamiento en la sesión a la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), Linares indicó: “Si el tratamiento es que el veto pueda ser de una sola cámara, y que no necesite las dos cámaras para vetar un DNU, también pasa por el uso y abuso que este gobierno está haciendo de los DNU. Yo siempre digo: DNU es algo que está dentro de los reglamentos, es de necesidad y urgencia; no es un modo operandi de un presidente que quiere gobernar sin otros poderes. Así que a ese abuso hay que ponerle un límite”.

“Me parece que es poner un límite también a una forma de usar y hacer uso y abuso de un reglamento que existe, pero me parece que no es para el uso que está teniendo en este momento”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Sobre la campaña electoral camino a octubre, el legislador chubutense señaló: “Me parece que Juan Pablo Luque es claramente la voz del Chubut en ese término. Lo hizo siempre: lo hizo como intendente, lo hizo como viceintendente y como candidato a gobernador. Yo estoy muy confiado en que Juan Pablo va a ser el que va a ganar ahora en octubre porque la gente lo necesita, porque Chubut lo necesita y porque necesitamos manos en el Senado para ponerle un freno a esta locura que estamos viendo”.

Sobre la denuncia de persecución que denunció Juan Pablo Luque con allanamientos a exfuncionarios por la emergencia climática: “Acá hay persecución política claramente electoralista. Y conozco a Germán, lo conozco a Israel. Cuando vos no tenés argumento para ganar una elección, algunos apelan a este modo operandi vetusto. Nosotros tenemos que... yo siempre se lo digo a Juan Pablo: se tiene que enfocar en la persona que es, en la persona de bien que es. Y yo siempre le digo a la oposición también lo mismo. Me parece que la política no se puede judicializar permanentemente”, sostuvo.

“Ojalá que se debatan propuestas, que se debata qué queremos para la provincia del Chubut, qué queremos realmente para trabajar para mejorar. Esa es la propuesta que le tenemos que llevar a la gente”, concluyó.