El próximo jueves, el Senado de la Nación podría abordar dos cuestiones relevantes: los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, García Mansilla y Ariel Lijo; y el polémico aumento de las dietas de los senadores.

A pesar de que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, decidió postergar el descongelamiento de las dietas en los últimos meses, ahora deberán decidir los senadores si aceptan o no la suba. En este contexto, el senador Carlos Linares (Chubut) expresó su visión sobre el asunto y le restó importancia.

"Es más un tema político y mediático que real", señaló el legislador, quien también explicó con detalles su situación personal.

Según Linares, el salario actual de un senador ronda los 5 millones de pesos netos, y en caso de que se apruebe el aumento, esta cifra se incrementaría a cerca de 7 millones de pesos. "Es información pública, lo puede saber cualquier ciudadano en el sitio del Senado", remarcó el senador, en diálogo con Actualidad 2.0, aludiendo a la transparencia de los datos salariales.

El senador también destacó que, a pesar de que algunos medios señalan cifras más elevadas, como los 9 millones de pesos brutos, la realidad es que ese monto no refleja lo que un legislador recibe efectivamente.

En su caso, Linares señaló que el salario neto actual es de aproximadamente 5 millones de pesos, pero que los gastos relacionados con su función, como alojamiento y alimentación en Buenos Aires, pueden incrementar significativamente los costos.

"Si no tenés departamento, tenés que alquilar un lugar o pagar un hotel, más los gastos de comida y transporte, que fácilmente superan el millón y medio o dos millones de pesos al mes", explicó.

Además, precisó que los senadores pagan impuesto a las ganancias, ingresos brutos, obra social y aportes partidarios. “Muchos dicen que es mucho frente a lo que gana un maestro o un jubilado, pero pienso que esas comparaciones no tendrían que ser de esa manera”, expresó.

Según él, la función pública no debe ser medida solo en términos de dinero, ya que el cargo de senador es "temporal" y dura solo 6 años. "Es importante pensar en cómo gestionamos y representamos a la gente, más allá de los salarios", subrayó.

“Algunos votan a favor del aumento y después en televisión dicen otra cosa”

Linares también rechazó los planteos de que la Cámara de Diputados tiene un manejo más austero, al señalar las “cajas chicas” que manejan tanto Martín Menem como Victoria Villarruel.

En cuanto a los senadores que se han mostrado en contra del aumento, como los de Santa Cruz, Linares expresó que cada uno tiene su perspectiva y que en su caso personal es transparente sobre cómo maneja su salario. "Podría hacer demagogia y decir que estoy en contra, pero no es mi estilo", aseguró.

En ese marco, criticó la postura de senadores como Luis Juez, que al momento de tratar la actualización de salarios legislativos, de la que dependen las dietas de los senadores, votó a favor, pero ahora presentó una nota pidiendo no recibir el incremento.

“Yo en esa sesión no estuve, fue la única que falté pero si hubiera estado, habría votado a favor. Juez votó a favor y después en la televisión dice que está en contra. Es la doble vara. Y si alguien quiere donar su dieta, puede hacerlo -planteó-. Yo podría hacer demagogia, pero sé lo que hago con la plata que gano como senador y la gente que me conoce lo sabe, no necesito publicarlo ni que me anden agradeciendo”, planteó.

Rechazo a los pliegos de la Corte

En otro orden, Linares anticipó la postura contraria del bloque Unión por la Patria a apoyar las postulaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Claramente, no es la forma democrática de tratar y nombrar a los jueces", dijo el senador chubutense, destacando que el proceso de nombramiento de García Mancilla fue un "atropello a la Constitución" y a las normas democráticas.

Aseguró además que dentro del bloque de Unión por la Patria, hay un consenso amplio para rechazar ambos pliegos. "Nosotros vamos a actuar en bloque, y la mayoría decidirá lo que corresponde", afirmó, dejando en claro que el rechazo no es una cuestión personal, sino que responde a la necesidad de revisar cómo se están eligiendo a los magistrados en el país. "Este es un tema muy importante y este tipo de decisiones no podemos tomarlo a la ligera", agregó.

En cuanto a las especulaciones sobre la influencia del gobierno nacional en los gobernadores para que presionen a los senadores de sus provincias, Linares sostuvo que, aunque tiene una buena relación con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantendrá su postura.

"Podrán pedir lo que quieran, pero nosotros tenemos claro lo que pensamos y lo que creemos que es lo mejor para el país", afirmó.

Tampoco arriesgó si, eventualmente, el gobernador podría hacer ese pedido a las dos senadoras de su espacio político, es decir Edith Terenzi y Andrea Cristina, para que contribuyan a dejar sin quórum la sesión del jueves, que podría implicar una dura derrota para el presidente Javier Milei.

En su opinión, el tema debe ser debatido y admitió que su sector político busca incluir una mujer entre los nombramientos, además de promover la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.