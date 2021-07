El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, desmintió ante ADNSUR una supuesta reunión con la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Aseguró que "vi estas operaciones hoy por la mañana. Responde a algún sector que le conviene que esto salga y dividir al justicialismo. Tengo un respeto y aprecio enorme por nuestra conductora. pero los destinos de la provincia lo decidimos los chubutenses".

Sostuvo que "vamos a escuchar por supuesto a nuestros referentes nacionales, tanto Alberto (Fernández) como Cristina (Kirchner). Cuando quieren inventar algo o una tapa de diario es para dividir al PJ".

En los últimos días generó expectativa un posible encuentro de Linares, quien pretende encabezar la lista de senadores por el PJ, con Cristina Kirchner, en el marco de la fuerte interna que mantiene con el vicejefe de ministros de la Nación, Julián Leunda.

Linares negó una reunión con la vicepresidenta. "Ojalá hubiera estado con Cristina. La ponen en un lugar en donde ella todavía no quiere estar. Ponerla en el apoyo a uno u otro no habla bien del rol que quiere ocupar. Históricamente escuchó a unos y a otros. Decir que tomó una decisión no es verdad. Le hacen decir cosas que ella todavía no dice".