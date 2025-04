Linares calificó de “proscriptiva” la Ley de Ficha Limpia y cuestionó el apuro por tratarla en el Senado

En diálogo con el programa Actualidad 2.0, el senador nacional Carlos Linares brindó definiciones en torno a uno de los proyectos que más controversia ha generado en los últimos días: la ley de ‘Ficha Limpia’, una iniciativa que busca impedir que personas con condenas en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, espera ahora ser debatido en el Senado.

"Es una ley totalmente proscriptiva", sostuvo Linares, en referencia al trasfondo político que rodea la iniciativa, la cual, según diversos referentes del peronismo, podría tener como objetivo directo impedir la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

La ex vicepresidenta cuenta con una condena en segunda instancia en la causa Vialidad, aunque aún no está firme. Desde el oficialismo libertario y el PRO se defiende la norma asegurando que empezó a impulsarse muchos atrás, antes de que CFK tuviera causa en la justicia.

Aunque hay posibilidades de que el proyecto se trate este jueves, Linares aseguró que “aún no existe una convocatoria oficial a sesión, aunque admitió que se están realizando gestiones para conseguir el quórum necesario. “Están trabajando para que suceda el día jueves, pero oficialmente no hay ninguna convocatoria. Veremos si hoy o mañana se confirma”, explicó.

Un dato clave en este escenario es el anuncio del respaldo al proyecto por parte de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo que podría inclinar la balanza para alcanzar los 37 votos necesarios para habilitar el debate.

“Si los dos senadores de Santa Cruz acompañan, estaría más cerca el quórum, pero todo se sabrá el jueves”, añadió Linares, quien también confirmó que el bloque de Unión por la Patria mantiene una postura unificada de 34 votos en contra de la iniciativa.

La confirmación del apoyo de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano al proyecto de Ficha Limpia resultó un punto de inflexión clave en el mapa legislativo del Senado. Con estos dos votos, el oficialismo y los bloques aliados alcanzan 38 voluntades a favor, superando el quórum de 37 senadores necesarios para habilitar la sesión y avanzar con el debate del proyecto.

Al ser consultado sobre una posible candidatura de Cristina Fernández a la diputación provincial de Buenos Aires, en caso de aprobarse la ley, Linares fue cauto: “No lo sé, sería mentir decir algo que no está decidido. Cristina alguna vez mencionó su interés en participar en la provincia de Buenos Aires, pero no me quiero anticipar a algo que realmente no está claro”.

Cuestionamientos al Ejecutivo de Chubut

El senador también aprovechó el contacto para referirse al contexto político provincial. Cuestionó la intención del gobernador gnacio Torres de tratar en bloque proyectos clave como la renovación de la concesión petrolera de Cerro Dragón, la creación de una empresa provincial de energía, la creación de la agencia provincial de recaudación y el endeudamiento por 650 millones de dólares.

“Hay un apuro por sacar todas estas leyes juntas. Son temas fundamentales que necesitan un debate más amplio y profundo -expresó-. No conozco los pormenores, pero me preocupa que no se dé la discusión pública que merecen. Cambian la economía y el vivir de los chubutenses”, enfatizó Linares.

También informó que desde el justicialismo chubutense se están manteniendo reuniones con diputados y sectores sociales para analizar estas propuestas. “Es importante que la ciudadanía pueda participar, aportar ideas o incluso rechazar lo que no se considera adecuado”, concluyó.