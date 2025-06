Linares, tras la condena a Cristina Fernández: “Tenemos a una persona inocente encarcelada, es un tema grave”

Este jueves 12 de junio, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares habló con "Buen Día Comodoro" por SETA TV y se refirió a la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Además, habló de Lázaro Báez y la ruta Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia.

Cabe recordar que el pasado martes 10 por la tarde, la Corte Suprema de Justicia confirmó de forma unánime la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, centrada en el direccionamiento de obras públicas viales a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015.

El caso se centró en la adjudicación del 80% de los contratos viales nacionales a empresas del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno kirchnerista.

La justicia sostuvo que hubo una estructura de corrupción para beneficiar de forma irregular a Báez, con supuestas maniobras de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En este sentido el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, además de remarcar que la expresidenta “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”, señalaron en el fallo.

De esta forma, la sentencia de seis años de prisión quedó firme contra Fernández quedó firme y será detenida, aunque se prevé que tenga prisión domiciliaria. De la misma manera, Lázaro Báez quedó detenido tras la orden del Tribunal Oral Federal 4 y esta alojado en la Unidad 15 de Río Gallegos.

En las últimas horas, Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut se pronunció al respecto y aseguró que “la condena a Cristina Kirchner demuestra que nadie está por encima de la ley”. Por su parte, Eugenia Alianello, diputada nacional de Union por la Patricia, aclaró que "la justicia no debería resolver temas políticos".

LA PALABRA DE LINARES SOBRE LA CONDENA A CRISTINA FERNÁNDEZ

En continuidad, Linares sostuvo que la condena es “lo que pensábamos que iba a suceder, lo dijo claramente Cristina hace más de 3 años atrás todo esto. Los fallos ya estaban escritos, había que proscribir a Cristina, no había que dejar que este movimiento avance porque es el movimiento y la persona que claramente está contra los grupos hegemónicos, los grupos de poder. Así que eso ya pasó en épocas anteriores en este país, en el justicialismo, la proscripción de Perón”.

“Me parece que esta historia los peronistas la vivimos muchas veces. Hoy acompañar para mí a una de las mejores presidentes y un cuadro político que que tiene este país. Convencido de que vamos a estar siempre y demostrando de que se puede hacer desde política del lugar donde te toca estar”, agregó.

Respecto a las momentos previos al fallo, el senador nacional por Chubut ,aseguró que “nos convocó. Estuvimos en el partido con ella, desde que ahí ya ella nos había anticipado lo que pensaba que iba a pasar. Estuvimos todo el día acompañándola, después con la militancia, con la gente, la cantidad de personas que desfilaban por ahí”.

“Después hicimos una reunión también de trabajo, la acompañamos hasta la casa donde estuvimos hace tiempo con ella y la gente es lo que pasa hoy en día. Se agolpó frente a su vivienda permanentemente mostrándole el acompañamiento, el cariño. Y ella muy entera, dando el aliento a las personas que hay que seguir, que hay que estar más que nunca al lado de la gente, al lado de los trabajadores, los que peor lo están pasando en este momento y que lamentablemente son muchos”.

“Me parece que lo que se habla es de esto, de la fuerza de seguir trabajando, estar resistiendo, de estar juntos, de estar el peronismo unido, porque me parece que claramente hoy es eso lo que importa. Después acompañar y ver cómo seguimos y cómo nos rearmamos, bajo la conducción de ella”, agregó Linares.

Respecto a la posible unión del peronismo, el senador nacional por Chubut remarcó que "yo no quiero salir fortalecido bajo una condena injusta a a una compañera que dio todo. No me gustaría que este sea el motivo. Sin duda que lo que pasó pegó duro e hizo reflexionar y pensar a muchos compañeros y compañeras de distintos lugares del país, que ven a veces, ven la chiquita sin entender lo que está pasando y lo que simboliza que hoy la justicia y justamente hayan encarcelado a o queriendo encarcelar a Cristina", con un fallo totalmente injusto, un fallo que es condenatorio y lo peor que podemos tener".

“Tenemos una persona encarcelada. Me parece que no es un tema menor eso, es un tema grave para la sociedad una persona que no tiene por qué estar ahí en esta situación, la está pasando en este momento”, añadió.

En este marco, resaltó que “veremos en el transcurrir de de los días cómo sigue hoy en el tema interno justicialista. Yo pienso que que la unidad del justicialismo tiene que ser así, no podemos no tener unidad más allá de de algún problema interno o diferencia interna que podamos tener, pero me parece que en general el justicialismo lo tiene que juntar, unir la gente que propone un sistema, es donde nosotros tenemos que estar trabajando, donde realmente nos preocupa y nos ocupa”.

LA RUTA CALETA-COMODORO

“Acá hay que dividir 2 sectores. Yo no sé si hubo corrupción o no, porque eso no tengo las herramientas para decirlo, si se le pagó y no la hizo, o no la hizo directamente más allá de de habérsela adjudicado”, explicó.

“No hay ningún ninguna sentencia que hayan dicho que le pagaron y que no hicieron la obra. Capaz que directamente no le pagaron o no se pagó la obra, ese es otro tema. Ahora, esto ¿Qué tiene que ver con el caso de de Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta de la Nación, de una obra delegada en la provincia de Santa Cruz? Me parece que son 2 temas totalmente diferentes”, señaló Linares.

En tanto, aclaró que “la misma obra, hubo un juicio en Santa Cruz donde quedaron libres todos los los implicados, porque no había causa para hacerlo. Esa misma causa la toma la Nación, la toma en el momento de Iguacel, hace un peritaje, esto no lo digo yo, está escrito, son declaraciones de ellos, donde dicen que no hay ningún tipo de diferencias entre lo dicho y lo hecho. O sea, que está todo estaba todo hasta en ese entonces justificado”, agregó.

“Viene para acá en una sentencia que pasa desde Cristina y no pasa por intermedio o por ningún otro sector, o sea, que no estaba involucrado ni el jefe de gabinete, no estaba implicado en ese momento Julio De Vido, que era responsable de la obra pública, no están imputados, no tuvieron nada que ver. Entonces, vos decís, ¿Qué tiene que ver un presidente de la Nación con una obra delegada en la provincia de Santa Cruz?”, añadió.

Por otra parte, se refirió que se mostro en los medios de comunicación las máquinas de vialidad buscando bóvedas en los campos, pero “nunca encontraron nada, nunca hubo ninguna bóveda, nunca hubo ningún conteiner”. “Vuelvo a insistir si Lázaro Báez o no, es culpable o hizo cosas es una responsabilidad directa de Lázaro Báez, mas allá si tiene o no, relación con un presidente o con otros funcionarios”, concluyó.