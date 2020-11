COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Luego de que el fin de semana fuera electo Carlos Linares como presidente del PJ, el ex intendente de Comodoro dialogó con Actualidad 2.0 y manifestó que sigue con intenciones de ser candidato a senador el año próximo. "Estoy trabajando para eso y voy a seguir en eso sino influir dentro de mi posición hoy de presidente del PJ. La gente cuando me votó honrándome con la presidencia todo el mundo sabía mi intención. Vamos a tratar de trabajar entre todo el PJ". Sobre la ley de zonificación minera que está en la Legislatura, dijo que "una ley tiene que salir consensuada, evaluada con equipos técnicos. Este apuro no lo entiendo y no lo comparto; el PJ tiene que tratarlo y debatirlo a lo largo y ancho de la provincia. Si es tan buena como dicen tienen que demostrarlo y si es así, se aprobará"

"Toda elección del PJ trae sus idas y venidas, sus charlas, sus acuerdos; ésta no fue la excepción. Se llegó a buen puerto y estamos trabajando unificados gran parte del peronismo e iremos por aquellos compañeros que no pudieron estar y fortalecer las estructuras partidarias, los Consejos de Localidad. El peronismo dio un paso importante para adelante y de acá en más veremos cómo seguimos la construcción de este gran movimiento", dijo Linares.

Sobre cómo ve la relación con el gobernador Mariano Arcioni, expresó: "somos un partido opositor al gobierno de la provincia, siempre abierto al diálogo, a discutir cualquier polìtica que quiera discutir, cosa que no hace. No es que este gobierno tenga problemas de salarios sino de todo el arco; no es solo el pago de salarios con lo que tenemos diferencias. Lo que sufre la provincia es una falta de acción política muy grave".

Respecto a alguna chance de algún tipo de acuerdo político para el año próximo, de cara a las elecciones legislativas, manifestó: "nosotros nacimos y nos criamos dentro de las filas del justicialismo. Si hay un acuerdo político con un partido que no está dentro de las filas del justicialismo como normalmente hace el partido se verá pero tienen que tener un pensamiento parecido o similar al que pregonamos", aclaró el exintendente de Comodoro.

Al ser consultado sobre qué ocurriría si hubiera un pedido de Nación para que existea un acuerdo político en Chubut, dijo: "estamos trabajando para fortalecer al PJ en toda la provincia y tomar las determinaciones provinciales que hagan falta. Yo estucho a todos pero las decisiones son para que la provincia y el Partido Justicialista tengan la grandeza de poder elegir sus autoridades sin la necesidad de que nos vengan a imponer. Claramente las definiciones tienen que ser cerradas dentro de la provincia".

MINERÍA EN CHUBUT

Sobre si el PJ ya tiene una postura tomada sobre tratamiento del proyecto de zonificación minera en Chubut y si hay posicionamientos que generan algún tipo de rispidez con Nación, indicó: "Nación tiene una mirada de la actividad minera energética nacional que es respetable pero los destinos del tema energético y de minerales que pueda pasar bajo la órbita de Chubut debe ser decisión de los chubutenses. La ley que propone este gobierno que hoy está en Legislatura el PJ la tiene que rechazar. El debate minero hay que hacerlo pero a la ley hay que modificarla. Tiene varias cosas para debatir. Es la ley más importante que se va a tratar por muchísimos años. Esto de sacarla entre gallos y medianoche me parece que no es bueno; debe ser estudiada, consensuada. Es la ley. Puede ser un antes y un después para muchos lugares de la provincia".

"Vamos a tomarnos el tiempo necesario, vamos a debatirlo y si es muy buena como dicen algunos no tendremos problema en acompañarla pero tendrán que demostrar los beneficios de esa ley que quieren proponer", dijo Linares. Respecto al lapso de debate que se imagina para el tema, mencionó que claramente no será este año. "No es una ley cualquiera. Una vez que das bandera verde a la actividad minera es un antes y un después. Repudiamos toda esta violencia alrededor de la minería; sí debe tener un debate clarificador. Este es un gobierno que 15 meses atrás era antiminero", recordó.

Sobre el fuerte posicionamiento en 2018 de un grupo de intendentes para tratar el tema de la zonificación, aseguró Linares: "Yo no digo no a la minería sino sí al debate. Me preocupa cuando hay tantos teléfonos, tantas operaciones para sacar una ley que si es beneficiosa la tenemos que mostrar". En cuanto a esas "operaciones", dijo que son "de provincia y de afuera de la provincia. Hace media hora terminé de hablar con el secretario de Minería de la Nación", Alberto Hensel. "Me pidió que le relate qué panorama veíamos nosotros. Le dije lo que hablo diariamente con todo el mundo. Hablamos de un debate serio. No es una ley cualquiera. Nos debemos un debate serio", enfatizó.

Al consultarle si el partido emitirá un comunicado común, adelantó: "este PJ nuevo va a tener en todo lo que se refiera a la vida institucional de la provincia va a tener proragonismo y decir lo que piensa. El peronismo tiene que tener una clara presencia política. El peronismo hará seguramente un llamado con el objetivo no de impedirla pero sí de un tratamiento como tiene que ser ante este tipo de leyes. Necesitamos información".

En cuanto a los puntos más importantes a trabajar, mencionó, por ejemplo, los "controles ambientales, cómo será el antes y después de la minería, las inversiones. Hay muchos grises. Se debe mirar lo bueno y lo malo de la minería en la región".

CANDIDATO A SENADOR

"Hablar hoy del candidato del PJ 2023 es una falta de respeto a todos. Cada intendente, cada afiliado y militante tiene cosas que hacer, sobre todo quienes están en funciones; el trabajar y tener éxito en sus funciones te posiciona como candidato. Hay que ver quién tiene ganas para ser gobernador de una provincia complicada y difícil", consideró: "Todavía va a correr bastante agua en el río. Veremos cómo queda la estructura partidaria".

Sobre la vuelta al PJ del vicegobenrador, Ricardo Sastre, dijo que "ya está. Gustavo, Adrián Maderna estaban suspendidos; no podían participar, y hoy ya son parte activa del PJ".