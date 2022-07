El presidente del PJ provincial, Carlos Linares, opinó hoy que en su opinión las elecciones del año próximo no deberían desdoblarse, sino realizarse en una misma fecha con el calendario oficial dispuesto para las elecciones nacionales. También se expresó a favor de la ley de lemas, al tiempo que anticipó que este tema y otros vinculados al sistema electoral se tratarán en el Congreso provincial del partido, que se reunirá en las próximas semanas.

“No sé si tendrá los votos o no, pero en lo personal la ley de lemas no me parece descabellada. Es buena norma también a nivel interno de los partidos, para dirimir las internas sabiendo que después se suman los votos para el mismo partido. Y da participación a cualquier sector, grande o chico. No me parece mal, pero hay compañeros y otros sectores que no miran esto de la misma forma”, indicó, en diálogo con Actualidad 2.0.

De todos modos, manifestó que hay muchas definiciones que deben adoptarse en el ámbito provincial, ya que todavía no se sabe si habrá PASO o con qué sistema se votará el año próximo.

En ese plano, anticipó que el congreso provincial partidario, que se reunirá entre este mes o el próximo, definirá una postura orgánica sobre el tema de la ley de lemas, como también sobre el sistema electoral. También se le consultó su postura en torno al posible desdoblamiento de la fecha de las elecciones:

“Me parece que el desdoblamiento no tiene mucho sentido, es un gasto oneroso y también es un sistema en el que hay que llevar a la gente a votar en momentos en que tiene la cabeza puesta en otras cosas. Veremos qué definición toma el gobierno provincial, que es quien tiene la potestad para resolverlo”.

Linares insistió en que “lo mejor para la gente es una sola elección y también consideró que no se debe subestimar a los votantes moviendo las fechas, porque “si son del gusto de la gente los van a votar con el sistema que sea. Estoy convencido de que Argentina va a una recuperación económica, pese a la situación en la que estamos. Europa está en una crisis histórica también por una gran recesión, lo que se traslada a todo el mundo. La cabeza hay que ponerla en la recuperación del país y si eso se consigue, la gente va a seguir acompañando este proyecto político”.