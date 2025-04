Linares: "La conducción del PJ tiene nombre y apellido, se llama Cristina Kirchner"

En diálogo con el programa ‘Buen Día, Comodoro’ - que se emite por SETA TV- el senador nacional por Chubut de ‘Unión por la Patria’, Carlos Linares afirmó “los pliegos fueron rechazados por el Senado y este rechazo significa que ya no pueden ser jueces de la Nación”.

“Fue un día histórico para el país para poner un límite al avasallamiento que viene haciendo -permanentemente- el gobierno de Javier Milei. Hubo una enorme mayoría con más de 2/3 para el rechazo de los mismos pliegos. Esta mirada no es contra un Gobierno sino contra una forma de querer gobernar un país”, consideró.

“Fue importante el mensaje que bajó desde el Senado hacia el Gobierno Nacional”, señaló.

“A partir de ayer, Dr. García Mansilla está ocupando un cargo que no le pertenece. Por las pocas charlas que pude tener con él; pienso y creo que va a renunciar a su cargo”, aseguró.

Linares sobre el posible aumento de dietas de los senadores: "Es más un tema político y mediático que real"

“Hoy está ocupando un cargo que no le corresponde, que no tuvo el acompañamiento del Senado, tal vez no por culpa de García Mansilla solamente sino más por culpa del Gobierno Nacional que lo expuso a esta barbaridad”, disparó.

¿SE INTENTÓ FRENAR LA SESIÓN?

“Es verdad que se quiso hacer caer la sesión. Desde el Gobierno Nacional operaron hasta las 14 hs. pero no lo pudieron conseguir. Los 34 senadores de Unión por la Patria bajaron y nos acompañaron”, recordó.

“En la primera movida, vinieron cuatro o cinco más y ya teníamos las 37 bancas necesarias para el quórum. Claramente, el Gobierno Nacional hizo todo tipo de apriete e intentona para que esto no suceda”, reveló.

CFK Y AXEL KICILLOF

“El miércoles 2 de abril, tuvimos en una charla con algunos senadores de la provincia de Buenos en la cual también CFK estuvo hablando por teléfono. La conducción del Partido Justicialista y de este proyecto político tiene nombre de apellido: se llama Cristina Fernández de Kirchner”, destacó.

“Ayer tuve unos mensajes con Axel quien es un enorme gobernador de la provincia de Buenos Aires (en dos turnos consecutivos) y en Política podés tener algún tipo de diferencias o de miradas”, reconoció.

“A veces el entorno de cada uno puede hacer que las cosas no sean como tendrían que o pensamos que tendrían que ser”, indicó.

“La semana que viene, va a ser importante para que estas cosas sucedan. Esto va a llegar a una charla y discusión que tiene que haber en cualquier partido político sobre las miradas y los conceptos de cómo seguimos para adelante”, proyectó.

“Estoy convencido que el Justicialismo se va a ordenar bajo estas figuras como estamos hablando y que vamos a tener un proyecto de país importante para para poder presentar ante la sociedad”, vaticinó.

“No estoy de acuerdo que el último gobierno de Alberto haya sido muy malo. Fue un gobierno de transición después de una pandemia muy grave que tuvo el país y de una sequía”, repasó.

“Cuando uno mira los números duros de crecimiento, de cómo la estaba la industria, de desocupación, de distintos números reales del interior del país, de la producción después de una pandemia; los números del final del gobierno de Alberto no fueron malos”, opinó.

“Hay actores políticos que también rodean a ambas personas y que hacen que estas cosas a veces no fluyan de la manera que tienen que fluir. Discusiones, miradas diferentes de país, miradas diferentes de económico suceden y va a suceder siempre en todos los partidos políticos”, expresó.

“Conociendo como conozco a ambos actores, estoy convencido que en el peronismo -más allá de las discusiones que podamos tener- vamos a ir en la unificación de un país, de un criterio de partido que nos permita ser una opción de gobierno en el 2025 y en el 2027”, pronosticó.

PJ EN CHUBUT

“No creo que en la provincia haya una interna. Hay actores individuales que puedan pensar que la conducción de Gustavo Fita al frente al PJ no es la que quisieran tener”, admitió.

“El justicialismo en la provincia es una opción de gobierno siempre. La última elección en la cual la encabezó Juan Pablo Luque fue una enorme elección. No alcanzó pero fue una muy buena elección que hizo el justicialismo”, sostuvo.

“Hay que trabajar por el ordenamiento y este cambio tiene que hacerse con todos adentro pero con una mirada diferente”, añadió.

“Uno ve la desocupación, los despidos que estamos teniendo en la actividad petrolera que involucra a todos, al petróleo, a la construcción, a camioneros, a UOM y a un montón de sindicatos. El problema económico y social que vamos a tener en la provincia es donde tendríamos que estar todos juntos para ver cómo podemos hacer para no sufrir las consecuencias”, completó el senador nacional, Carlos Linares.