RAWSON (ADNSUR) - Luego de conocerse la posición oficial del PJ en contra del proyecto del Gobierno provincial sobre la zonificación de la meseta para habilitar la Minería y las declaraciones de ayer del gobernador Mariano Arcioni, el presidente del peronismo chubutense, Carlos Linares subrayó “no tengan dudas que el documento oficial del PJ es un mandato para los diputados que representan al Justicialismo en la Legislatura. Es la decisión de los cuerpos orgánicos del Partido Justicialista. El partido tomó un posicionamiento claro respecto a este tema”.

“Queremos rediscutir todo esto de cara a la sociedad. Estas ‘leyes express’ o la Ley más importante que va a votar la Legislatura por 30 años no puede ser tratada ‘entre gallos y medianoche’. Le pedimos al Gobierno que levante la Ley y que la rediscutamos de cara a la sociedad y sin miedo al debate” agregó en diálogo con FM Bahía Engaño.

“El Gobierno está muy apurado por este proyecto, le miente a la gente y hasta el Gobernador le habla a Dios de forma directa. Me parece que esto le está ocasionando problemas a la sociedad. Hay una brecha entre los distintos sectores y nosotros queremos que se termine” advirtió.

“Es una ley llena de dudas, de olor raro y de cosas extrañas que no le hacen bien a la Política tampoco. Hay diputados que van a levantar la mano y no saben por qué lo están haciendo. Me gustaría que cada diputado que va a votar por la afirmativa lo pueda explicar con fundamentos. Claramente, hay una operación empresarial y política detrás de todo esto. El Partido Justicialista no va a ser parte de eso”, disparó.

“Al final del documento, retomamos los planteos de la Iglesia, las Universidades, los distintos sectores y de toda la comunidad. Hay que abrir el debate. El Partido repudia todo acto de violencia. No queremos ni antimineros radicalizados quemando una Casa de Gobierno ni policías reprimiendo por reprimir. En el medio, entendemos que hay una ley que necesita ser enriquecida, debatida y –llegado el momento- definir el “Sí” o el “No”. Hay que escuchar y aprender sobre el camino de esta ley. El apuro de esta ley es un claro mensaje que hay algo que no está bien ni queda claro” reiteró.

“A mí, me preocupan cuando no están claros los intereses de negocios o comerciales sobre los intereses de la población. El abanico de pronunciamientos en contra es total. Cuando lo escuchó al gobernador diciendo que tenía ‘consenso de distintos sectores’, yo no encuentro a un solo sector que diga que está de acuerdo o que tenga fundamentos para acompañar esta ley. Insisto en que la ley vino ‘malparida’ y no se entiende el apuro del Gobierno por esta ley”, reclamó.

“El Poder Ejecutivo tiene que hacer un gesto hacia la ciudadanía y sacar la ley de la Legislatura y debatirla en todos los foros necesarios con los que están a favor y en contra, a lo largo y ancho de la provincia. Una vez debatida y consensuada, si hay acompañamiento será por “Sí” y –en caso contrario- será respetada la voluntad popular”, completó Carlos Linares, presidente del PJ de la provincia de Chubut.