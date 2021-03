COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Aunque reconoció que el gobierno nacional de Alberto Fernández “nunca le va a soltar la mano a Chubut”, el presidente del PJ provincial, Carlos Linares, advirtió que la condición para esas ayudas siempre fue un ordenamiento que hasta ahora el gobierno de Arcioni no ha cumplido. “Siguen ingresando gente al Estado a través de contratos basura”, advirtió.



En diálogo con ADNSUR, Carlos Linares opinó sobre los recientes hechos que afectaron fuertemente la relación del gobierno provincial con el nacional, tras los incidentes en Lago Puelo que afectaron al presidente Alberto Fernández.



“Me parece que claramente el gobierno nacional nunca le va a soltar la mano a la provincia de Chubut, porque más allá del gobernador Arcioni, los que viven acá son los chubutenses, que vienen acompañando históricamente al proyecto nacional y popular. Más allá de las enormes diferencias que tiene el gobierno nacional con la provincia, pienso que los intendentes y muchos otros sectores van a seguir teniendo esta línea directa con Nación, para que los chubutenses no paguen las consecuencias del desmanejo que tiene el gobernador”.



Sin embargo, al consultársele si a su criterio van a tener continuidad las ayudas económicas del gobierno nacional, advirtió: “Por charlas que he tenido con el presidente Fernández y otros funcionarios nacionales, las asistencias financieras de Nación no son infinitas. El gobierno tiene que mostrar un plan económico, cosa que viene prometiendo hace más de un año y medio pero nunca lo hizo; y también un ordenamiento de la provincia y del Estado que nunca hizo”.



En relación a lo anterior, cuestionó que todavía hay ingresos de cargos políticos al Estado provincial: “hoy estuve hablando con dirigentes de gremios estatales y me vuelvo a enterar de que siguen los ingresos al Estado, ahora lo hacen de otra forma que es por medio de contratos basura. Se sigue agrandando la brecha y se sigue agrandando el Estado, cuando sabemos que hoy es un momento muy complicado”.

Congreso del PJ: “La minería puede ser tratada”

En otro orden, el titular del partido valoró la próxima realización del Congreso del PJ, que preside Salvador Arrechea, en Comodoro Rivadavia, el 10 de abril. Ante la consulta de si espera un posicionamiento fuerte, en rechazo al proyecto de zonificación minera y en línea con lo que él viene sosteniendo, respondió: “El Vasco está haciendo algo que hace tiempo no se hacía, que es recorrer la provincia para hablar con todos los congresales –indicó-. El tema minería no está todavía en el temario, pero puede ser propuesto tranquilamente, más allá de que la mesa de conducción del partido ya se expresó claramente en rechazo a la ley que busca imponer el gobierno”.

Agregó que "yo estoy de acuerdo en que se trate y se debata todo y que seamos claros; yo no soy ni anti ni pro minero, me gusta el debate y el consenso, pero me tienen que exponer los argumentos de las dos partes, a favor y en contra, antes de tomar una decisión. Es una ley que para bien o para mal puede cambiar el rumbo de la provincia y me parece que hoy no están dadas las condiciones para su tratamiento, porque hay un caldo de cultivo social que lo crea el mismo gobierno con su forma de hacer política, que busca imponer una ley que viene siendo rechazada. Cualquier ley, aun la que mencionan ustedes de Iniciativa Popular, debe ser debatida con todos los sectores en lugar de imponerse por la fuerza”.