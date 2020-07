TRELEW (ADNSUR) - El gobernador Arcioni criticó este martes, aunque sin mencionarla, a la presidenta de la Asociación de Magistrados, la doctora Carina Estefanía, tras calificar de inconstitucional el proyecto de Ley de Tope Salarial. “Se puede. Hay dos artículos de la Constitución que lo permiten”, remarcó. En otro orden, anticipó que este miércoles a las 17 participará de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández.

“El Estado tiene menos de 42 mil empleados activos; con los pasivos son unos 62 mil, apenas llegamos al 10 por ciento de la población”, justificó sobre la planta de la administración pública provincial y la masa salarial.

Arcioni añadió: “Estamos nombrando cargos políticos que estaban vacantes de diciembre del año pasado y que necesitamos ocupar; estamos un 36 por ciento por debajo de la cantidad de trabajadores”.

Según publica Radio 3, tras participar este martes de la inauguración de una planta de procesamiento de langostino en el Parque Industrial Trelew, el gobernador resaltó: “Hay poderes como el Judicial que tienen servicios esenciales que se vieron seriamente afectados. Hay sectores en los que no se puede achicar, al contrario, debiéramos abrir otros juzgados Ambientales o Contencioso Administrativo”.

“Hablamos de optimizar recursos en momentos de crisis; incluso me llamó la atención que una jueza dijo que no se podía aplicar el tope salarial, que sería inconstitucional. Simplemente hay que leer la Constitución en dos artículos y verá que se puede y que está contemplado. Eso me preocupa más, que haya jueces que no sepan la Constitución de la Provincia”, criticó el Gobernador.

“Necesitamos un compromiso de parte de todos. Los diputados han demostrado que quieren sesionar”, reforzó respecto de las continuas medidas de fuerza del gremio APEL.

Recalcó: “Hoy necesitamos una ley para reestructurar una deuda que nos está asfixiando económicamente, la demora en los pagos seguirá estando por unos meses. Para empezar a acomodar las cuentas necesitamos reestructurar la deuda y para eso debe sesionar la Legislatura. No pueden trabajar dos horas cada quince días, no me parece un gesto”, cuestionó.

“Nosotros hacemos el máximo esfuerzo, absolutamente a nadie le gusta que le toquen los sueldos; no es grato pagar tarde, pero nos acosan los vencimientos de la deuda”, argumentó el gobernador.

CORONAVIRUS EN COMODORO Y PUERTO MADRYN

Respecto a la declaración de circulación comunitaria del coronavirus en Comodoro y Madryn, dijo: "estamos elaborando un decreto en conjunto, sobre todo para volver a restringir la circulación con los DNI, pares e impares. No queremos imponer, si no que se tome consciencia de disminuir el riesgo y no perjudicaríamos a otras actividades que necesitan estar abiertas como los restaurantes, confiterías y bares, pero necesitamos el compromiso de la sociedad”.

CAMBIOS EN EL GABINETE

Sobre los reemplazos en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría General de Gobierno, indicó: “lo vamos a anunciar a más tardar después del fin de semana largo. El gabinete tiene funcionarios que nos acompañan desde un primer momento y están comprometidos. Lo vemos al ministro (de Salud, Fabián) Puratich cómo trabajó, lo mismo que el ministro (de Economía, Oscar) Antonena, (de Seguridad, Federico) Massoni, (de Gobierno, José) Grazzini e incluso el de Turismo (Néstor García) que se está recuperando de una intervención y también sigue trabajando”.

VIDEOCONFERENCIA CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En otro orden, el gobernador adelantó que este miércoles a las 17 tendrá una videoconferencia con el Presidente para analizar la situación de la pandemia y los efectos económicos.