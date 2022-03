El asesor del presidente de la Nación, Julián Leúnda, dijo en diálogo con ADNSUR que el intendente Juan Pablo Luque es una figura muy valorada por Alberto Fernández, al contar detalles sobre una conversación que mantuvo con el mandatario nacional días antes de su viaje a Comodoro Rivadavia, para acompañar al intendente comodorense en su mensaje de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

“El día que el presidente hizo su apertura de sesiones, fuimos a almorzar a Olivos, con Alberto y tres o cuatro compañeros para hablar del discurso y otros temas; cuando terminó, le comenté que Juan Pablo iniciaba sesiones y que tenía muchas ganas de venir –detalló Leúnda-. El presidente me dijo que ‘tenés que ir a acompañarlo, a mí me encantaría ir porque es un proyecto al que nosotros queremos acompañar y seguir su crecimiento. Entonces vine no sólo porque soy amigo de Juan Pablo y soy comodorense, sino porque el presidente me pidió específicamente que estuviera hoy en Comodoro”.

Ante la consulta de si ese acompañamiento ya implica un apoyo a la eventual candidatura de Luque a la gobernación de Chubut, el joven y encumbrado funcionario nacional comodorense respondió:

“Me parece que Juan Pablo no lo decidió todavía y yo soy alentador de que las decisiones de la provincia se tomen en la provincia. A nivel nacional veo que todos los gobernadores y los intendentes mantienen una independencia muy grande del gobierno nacional y es lo que me gustaría para Chubut".

"Yo me siento comodorense, pero también soy parte del gobierno nacional y en esto me siento extraño a las decisiones que se tomen acá. Si Juan Pablo lo decide, lo vamos a acompañar; todavía no lo ha hecho, pero si él quiere ser gobernador y quiere ir al frene, es muy probable que tenga el acompañamiento del gobierno nacional", agregó.

“Me impresiona el nivel y calidad de obras en Comodoro”

Al hablar sobre el discurso de apertura, Leúnda consideró que el intendente “estuvo muy bien”, ya que “hoy en el repaso de obras, quedé impresionado: no es fácil ver la cantidad y calidad de obras que se hacen en Comodoro. Yo recorro el país y estamos acostumbrados a que en algunos lados haya obras, pero no municipales, salvo ciudades muy bien administradas como ésta, para que haya una cantidad y calidad de obras como las que se están llevando adelante en Comodoro Rivadavia. No sólo estoy contento con la enumeración de esos proyectos, sino también con las políticas públicas que está llevando adelante Juan Pablo. Este es un proyecto que da que hablar y va a hablar durante mucho tiempo más”.

“Guzmán hizo el mejor acuerdo posible con el FMI”

En relación al acuerdo con el FMI, que se terminó de anunciar en la tarde del jueves, el asesor presidencial indicó que “lo que tenemos que saber es que nos dejaron una deuda inmensa, con vencimientos incumplibles y ordenar con el Fondo no es sólo cuestión de la macro economía, sino también de la micro. No había posibilidad de no acordar. Martín Guzmán ha logrado el mejor acuerdo posible para todos los argentinos, porque nos dejaron una deuda impagable, sin que se hubiera construido una sola ruta, un puente o una escuela, como dijo el presidente. Fue todo dinero para fugar. Esto sin poner excusas, porque siempre los gobiernos neoliberales son los que se endeudan y los gobiernos peronistas somos los que pagamos, como dijo Alberto. Nadie puede estar contento con el Fondo, pero es el acuerdo que teníamos que hacer”.