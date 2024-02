Este viernes, en la Oficina Judicial Penal de Rawson, la jueza Karina Breckle ordenó que Leticia Huichaqueo deje su arresto domiciliario y vuelva al Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Cabe recordar que el pasado 6 de diciembre de 2023, había recibido el arresto domiciliario, aduciendo cuestiones de salud.

En esa ocasión, su abogado había manifestado que “las condiciones de prisión son inhumanas, humillantes, deplorables, sumado a la mala atención que recibe”. Además, remarcó que "en el pabellón se encuentra toda la población carcelaria mezclada sin división por delitos, si continúa así los daños podrían ser irreparables".

La decisión de Breckle se dio en el marco de una audiencia celebrada este viernes a las 13 horas en Rawson. Según pudo saber ADNSUR, la intención sería que Huichaqueo sea trasladada al IPP el sábado 3 de febrero, a las 8:30 horas. Sin embargo, los abogados defensores de la exministra, interpusieron un recurso de impugnación, con el objetivo de realizar una nueva audiencia y con la presencia de nuevos jueces. Entonces, por el momento regresaría a su domicilio.

QUÉ DIJO LA HIJA DE LETICIA HUICHAQUEO

Mayra, hija de Leticia Huichaqueo habló con ADNSUR y reveló que “nos dieron la domiciliaria el 6 de diciembre hasta el 2 de febrero. Si no era por los abogados ayer, no había novedades de la audiencia. Los abogados solicitaron la audiencia porque cumplieron siempre al pie de la letra con lo que pedían ellos. Ahora tuvieron la audiencia, empezó a la 1, no los dejaron ni hablar casi a los abogados, hablaron los fiscales, se ve que habló la jueza y esto ya estaba todo armado y todo pactado”.

“Nosotros estos dos meses que supuestamente le dieron la domiciliaria, nos hicimos cargo como familia de ella. Nosotros estuvimos día y noche, no fue para uno. Mucha gente nos decía que bueno que ya esté en su casa. Un alivio porque no teníamos que subir hasta el IPP, por que sabíamos novedades de mi mamá todo el día, cómo estaba de su salud y sabíamos como cuidarla. Nosotros como hijos nos tuvimos que asesorar con un equipo médico, con psicólogos y demás para que nos den recomendaciones de hasta como tratar a mi mamá por toda la situación que estaba pasando por toda, pro todas las secuelas, el estrés postraumático y todo lo que le dejaron”, reveló.

En tanto, recordó que “si no era por mi hermana que fue ese domingo a visitarla al IPP y las demás compañeras del IPP, las demás reclusas le dijeron que mi mamá estaba muy mal, que hace una semana estaban pidiendo enfermería y no lo daban”. Además, indicó que “casi pierde la pierna. Nos dijeron los médicos de terapia intermedia del Hospital Zonal de Trelew. Si no era por eso, mi mamá perdía la pierna”.

“Respecto al tratamiento de salud, Mayra explicó que “la movilidad es en silla de ruedas. Hace una semana le habían dado la posibilidad de empezar rehabilitación kinesiológica, la llevamos al Hospital de Gaiman. Los médicos la observaron, le sacaron de nuevo el andador, volvió a la silla de ruedas porque no se puede movilizar por sí sola. Nosotros la ayudamos a bañarse, a moverse. Cuando llegó a la casa hasta el 26 de diciembre, no podíamos conectar con ella como antes, era una persona perdida como estaba en el IPP. Le costó mucho recuperarse y no saben el daño que le están generando con esto a nivel psicológico y físico”.

La exfuncionaria de Chubut debe cumplir una condena de cuatro años de prisión por ser hallada culpable en la causa de corrupción, conocida como Royal Canin. En tanto, la extitular del Ministerio de Familia se entregó a principios de septiembre de 2023 para comenzar a cumplir la condena de 4 años de prisión, por robo de alimentos para perros que fue donado en medio de la emergencia climática que vivió Comodoro Rivadavia en el año 2017.