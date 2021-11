Federico Massoni presentó su renuncia como titular del Ministerio de Seguridad del Chubut horas después de las elecciones generales, donde se postulaba como primer candidato a senador nacional por la lista impulsada desde el Gobierno de Mariano Arcioni. Y ya se confirmó quien lo reemplazará.

Leonardo Das Neves, actual titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), será quien asumirá este miércoles a las 9:30 de la mañana en Casa de Gobierno, según ya se confirmó en la agenda oficial del gobernador para las próximas horas. Si bien la asunción está dentro de la agenda del gobernador, no hubo confirmación oficial del gobernador ni de Das Neves.

En tanto, Miguel Gómez será reemplazado por el comisario mayor Víctor Acosta a cargo de la Jefatura de Policía del Chubut, quien tuvo a cargo como últimos destinos el Área de Investigaciones y fue el jefe de las Unidades Regionales de Esquel y Puerto Madryn.

Este martes, previo a la confirmación desde Casa de Gobierno, Leonardo Das Neves, brindó una entrevista radial donde confirmó la propuesta para reemplazar a Federico Massoni. "El gobernador me dijo si me animaba a un desafío más y estoy dispuesto a aceptarlo pero todavía no está confirmado", y donde adelantó que si asumía como ministro iba a cambiar la cúpula de la policía.

Sobre las expectativas aseguró: " plata y miedo nunca tuve, si el gobernador me elige asumiré como ministro".. Y confirmó - en contacto con Cadena Tiempo - que Pablo González sería su su reemplazo en la APSV.