RAWSON (ADNSUR) - La Cámara de Diputados realizó hace instantes la sesión preparatoria previo al discurso del gobernador Mariano Arcioni, en la que se ratificaron Leila Lloyd Jones (Chubut al Frente) como vicepresidenta primera ya Carlos Eliceche (PJ) como vicepresidente segundo. Además, se aprobó el cronograma de sesiones ordinarias para todo el resto del año, definiendo que este martes y jueves serán las dos primeras de este período legislativo, en donde tomarán estado parlamentario todos los proyectos que ingresaron durante el receso.

Según pudo confirmar ADNSUR, la intención del Gobierno es que mañana martes se trate sobre tablas el paquete de medidas impositivas que envió durante el verano pero que, según un relevamiento realizado por esta agencia, no tiene los votos para lograr ese cometido.

A su vez, hay al menos cuatro proyecto que el Gobierno pretende reformar: dos vinculados a lo que se cobra como tasa pesquera, agregados a la ley que fija el cobro del impuesto rural y al llamado impuesto a la herencia, que generó un gran rechazo, especialmente de la comunidad de escribanos.

Por otra parte, hay un fuerte debate puertas adentro de la Legislatura respecto a la integración de las comisiones, cada una de las cuales tiene nueve miembros, de los cuales cuatro son de Chubut al Frente, tres del PJ y dos de Juntos por el Cambio. La intención que plasmaron en off algunos diputados del justicialismo es modificar la conformación de las comisiones y llevar a cinco miembros de Chubut al Frente quitándole uno a Juntos por el Cambio. Los votos para lograrlo no estarían, al menos en esta semana; por lo tanto habrá que esperar a que el paquete de medidas ingrese a comisión, no sea tratado mañana martes sobre tablas, seguramente sufra una serie de modificaciones del oficialismo como de la oposición el miércoles y sea tratado el jueves, ya que el viernes volverían a definirse medidas de fuerza del personal legislativo por la demora en los depósitos del mes de febrero.