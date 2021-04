RAWSON (ADNSUR) - En la sesión que este martes por la mañana realizó la Legislatura de manera virtual, se aprobó una declaración impulsada por diputados del oficialismo para llevar desde el Parlamento Patagónico un reclamo conjunto al Congreso Nacional para restablecer en la región los valores diferenciales para la venta de combustibles líquidos a un precio equivalente al 50 por ciento del valor final vigente en la CABA, tal como existió a lo largo de la década de los 90.

En su argumentación para el tratamiento sobre tablas, la diputada Xenia Gabella (autora del proyecto junto a sus pares Miguel Antín, Mariela Williams y Gabriela De Lucía) dijo que el Parlamento Patagónico sirve para la “identificación de problemas comunes a toda la región”, por lo que “si intentamos resolverlos entre todos, podríamos estar en otras condiciones”. Sostuvo que “sabemos que la Patagonia es un ámbito de desarrollo que ha sido utilizado a largo de la historia por el gobierno nacional para el desarrollo del país. Pero observamos que paulatinamente algunas de las condiciones que favorecían al desarrollo económico más sustentable de la región se han ido limitando”.

En ese sentido, dijo que “prueba de esto, es el último aumento de combustible que hemos tenido, que nos aleja de aquella situación de la década del 90, cuando la Patagonia abonaba el 50 % del valor de los combustibles respecto a Buenos Aires”. Concluyó que “por esto presentamos este proyecto para que pueda llegar al Parlamento Patagónico y que se haga la solicitud al gobierno a través del Congreso Nacional para volver a este beneficio”.

Por otra parte, en la hora de preferencia, el legislador de Chubut Unido, Ángel Tirso Chiquichano, hizo un repaso de las obras viales en marcha en Chubut por parte de la Administración de Vialidad Nacional, mientras que la diputada radical Andrea Aguilera volvió a insistir en la necesidad de aprobar su proyecto de ley de emergencia educativa presentado hace 8 meses, para declarar además como “esencial” a la educación.

La legisladora comodorense trazó un panorama alarmante de la situación educativa en Chubut, con “cuatro años sin clases”, donde dijo que “hay 140 mil chicos que están sin educación, porque las escuelas están cerradas, porque se perdió el rumbo, ya que no se pondera a este pilar fundamental, condenando el presente y futuro de los niños y la sociedad”.

Argumentó que en Chubut “no se puede hablar de bimodalidad porque ni siquiera hay conectividad y en muchas localidades directamente no hay energía”, agregando que “según los números oficiales, en 2017 había 65 mil alumnos en escuelas secundarias, pero según el informe de marzo de 2020 se relevaron 53 mil alumnos”.

Indicó que “si comparamos todos los niveles, hay 32 mil alumnos que desaparecieron del sistema educativo, y más del 35 % de escuelas no tienen conectividad, según un relevamiento que hicimos escuela por escuela, ya que no tienen acceso a internet”. Finalmente, lamentó que “no se ha medido la participación de los chicos, ni cómo ha sido el aprendizaje, no hay ningún dato cierto que nos permita decir que la virtualidad es posible, y por eso requerimos presencialidad, ya que nos encontramos que las escuelas están cerradas, y el gobierno oculta los problemas”.

MÁS TEMAS

Por otra parte en la sesión de este martes, se sancionaron dos leyes generales: una presentada por el Poder Ejecutivo, por el cual incorpora el artículo 5º Bis a la Ley I N°452, Ley que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Y otra de la diputada Xenia Gabella, del Bloque Chubut al Frente, por el cual la Provincia de Chubut adhiere a la Ley Nacional N°27.458, que instituye el día 13 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.

También se aprobaron tres resoluciones impulsadas por el diputado Juan Horacio País, del Bloque Chubut al Frente: una declara de interés legislativo y vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial, la actividad cultural llevada a cabo por la Editorial “Espacio Hudson”, en la difusión de obras de autores provinciales.

Otra declara de interés legislativo el ciclo de charlas de prevención de adicciones que realizará la Fundación “Reto a la Vida”, durante el año 2021, en el ámbito de la Provincia de Chubut. Y el tercero declara su beneplácito a fin de que se inicie de oficio o a solicitud de los titulares del bien, el procedimiento de declaración como bien cultural provincial, en el marco de la Ley XI N°19, a las instalaciones de la “Estación Escalante”, como parte integrante de la línea de ferrocarril Comodoro Rivadavia -Sarmiento.

Y finalmente, se aprobó una resolución presentada por el diputado Roddy Ingram, del Bloque Chubut al Frente, por el cual por el cual vería con agrado se declare de interés legislativo la aplicación “Chubut sin Tacc”, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Chubut, como así también solicita a los productores y comercios que provean dichos alimentos y comidas, adhieran a la misma.