El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial para aprobar el acuerdo sellado con YPF para la reversión del área petrolera Restigan Alí obtuvo dictamen positivo y será tratado este jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura chubutense.

Tal como adelantó ADNSUR, el acuerdo que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres busca ratificar en la Legislatura estipula el pago de una “contraprestación” de Us$25 millones por parte de YPF, en concepto de “indemnidad” ambiental.

El proyecto fue analizado este miércoles en un plenario integrado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia; de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente; y de Presupuesto y Hacienda, con la participación de los ministros de Hidrocarburo, Federico Ponce; y de Ambiente, Juan José Rivera.

“Tras los detalles brindados por los funcionarios del Ejecutivo, el proyecto contó con dictamen favorable y, de esta manera, quedó en condiciones de ser tratado en la sesión ordinaria que la Legislatura realizará este jueves a las 11”, informaron desde la Legislatura.

Según detallaron a ADNSUR fuentes legislativas, el proyecto original no sufrió modificaciones, mientras que el dictamen no contó con las firmas de los diputados de la oposición que forman parte de las comisiones. Si bien aún no está definida qué postura tomarán en el recinto, desde el peronismo adelantaron cuestionamientos a la falta de información.

“El proyecto ingresó el viernes. Pedimos alguna documentación que no estaba en el expediente, vinculada a la auditoría ambiental que se realizó. Es información imprescindible para dar opinión fundada", señalaron desde la oposición.

ACCIONES DE YPF Y DOS DESIGNACIONES

Durante la jornada de este miércoles también obtuvieron dictámenes favorables el proyecto que busca protocolizar un acuerdo firmado en 2012, a través del que la provincia obtuvo el 8% de las acciones de YPF, tras la expropiación.

Según destacó el gobernador Torres, se trata de un paso clave en la estrategia para proteger la participación de la provincia en la empresa petrolera, en el marco de los fallos adversos emitidos por la Justicia de Estados Unidos, donde se ordenó el embargo de la compañía. YPF: Chubut impulsa una estrategia legal para proteger su porcentaje de acciones, estimado en más de US$ 500 millones

Por otra parte, también obtuvieron dictámenes los pliegos enviados por el Ejecutivo para la designación del ingeniero mecánico Carlos Fabián Piguala, propuesto para ocupar el cargo de presidente de la Empresa Provincial de Energía, y la contadora Lucrecia Marlene Monzón para ocupar el cargo de contadora general de la Provincia. Ambas postulaciones serán tratadas en la sesión de este jueves.

LOS DETALLES DEL ACUERDO DE RESTINGA ALÍ

El proyecto, al que tuvo acceso ADNSUR, adjunta el acta firmada el 19 de junio por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y representantes de la petrolera estatal, donde se detalla que YPF tenía la concesión del área petrolera hasta septiembre de 2045 y que solicitó su reversión antes del vencimiento de ese plazo.

Según surge de los anexos del convenio, serían alrededor de una decena de pozos on shore a abandonar y otros 80 off shore, que también se consignan con la indicación “a abandonar” en la documentación que los diputados deberán analizar y tratar este jueves.

Paralelamente, se estipuló el pago de un monto de US$ 25 millones, en concepto de un grupo de pozos cuyas dificultades hacen aconsejable no intervenirlos. “Son pozos en los que se no se puede localizar la boca, o están en el mar cubiertos por una columna de mejillones, o se perdió el casing o revestimineto”, explicó una fuente que siguió de cerca el trabajo de relevamiento.