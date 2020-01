TRELEW (ADNSUR) - Los miembros del bloque PJ “Frente de Todos” presentaron diversas iniciativas tendientes a propiciar, por ejemplo, la suspensión por 180 días de incrementos sobre la remuneración mensual de diputados/as y planta política no permanentes de la Legislatura Provincial, como así también que se disponga la transmisión en vivo de sesiones públicas del Parlamento chubutense.

A su vez, requieren del PEP información sobre presupuesto ejecutado en el 2019 y asignado este año al Programa Plan de Obras de Refacción y Mejoramiento de Edificios Escolares.



Según publica Jornada, el proyecto resolutivo elaborado por A. Casanova, C. Mantegna, S. Saso, Ma. B. Baskovc, C. Eliceche, T. Goic, R. Williams y M. Mansilla que propugna suspender por 180 días “los incrementos de cualquier carácter sobre la remuneración mensual de los señores diputados y las señoras diputadas y planta y planta política no permanentes de la H. Legislatura del Chubut”, plantea que “vería con agrado que la disposición tomada sea adoptada por los otros poderes del Estado Provincial”.

Tras aludir a las expresiones del Gobernador Mariano Arcioni sobre la ley de Emergencia votada en diciembre pasado en relación a la crisis nacional, fundamentan que “a ello debe una gravísima crisis financiera que vive nuestra provincia, como consecuencia no sólo del contexto nacional sino también de un irresponsable manejo de los recursos provinciales, fundamentalmente a partir de la gestión que inició su mandato a fines del año 2015 y cuyos resultados están a la vista y nos eximen de mayores comentarios”.

A su vez, los diputados expresan: "Hemos sido testigos de cómo en esta misma Legislatura se aprobaba en forma expedita una Ley de Emergencia Económica por nada menos que 18 meses y un presupuesto para el año próximo con un déficit de más de 11 mil millones de pesos, cuyos recursos estarán destinados mayormente al pago de la masa salarial y de servicios de deuda pública”; y advierten que “el año próximo va a ser aún más duro para el pueblo de esta provincia y es por tanto fundamental que todos y todas hagamos sacrificios”.

“El gobierno nacional del Frente de Todos ha avanzado rápidamente en adoptar medidas concretas para empezar a darle solución a los más necesitados y vulnerables", dicen y agregan que "la clase política, a la que pertenecemos, no puede estar ajena a todo esto, más cuando, en mayor o menor medida, es responsable de la conducción de los destinos de nuestra provincia para sacarla adelante”, fundamentaron, considerando que el Reglamento de la Legislatura faculta al cuerpo parlamentario a adoptar medidas relativas a la organización interna de la Cámara.

Pedido de informes sobre refacción escolar

El proyecto resolutivo que suscriben María B. Baskovc, Selva Saso y Adriana Casanova requiere información al Poder Ejecutivo Provincial, al amparo constitucional y con plazo de 10 días hábiles desde su notificación, sobre Presupuesto total asignado 2020 al Programa Plan de Obras de Refacción y Mejoramiento de Edificios Escolares; Monto del presupuesto 2019 ejecutado hasta el momento; Documentación fidedigna que acredite las operaciones señaladas; Autoridades responsables del manejo de fondos del Programa; Relevamiento y diagnóstico realizado del estado edilicio de todos los establecimientos escolares de la provincia; Fechas de la actuación de los relevamientos y nombre de responsable a cargo; Protocolo de actuación para la implementación del Programa; Detalles de plan de obras para cada una de ellas; Estado de situación del Programa, avance obras por escuela y sus respectivos costos correspondientes al año 2019; Autoridad responsable de establecer el monitoreo y relevamiento posterior a la ejecución de las obras y Autoridad responsable de certificar las obras.