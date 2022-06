En una breve sesión desarrollada en la mañana de este martes, el tema central en la Legislatura fueron los hechos acontecidos en la escuela 7719 de El Maitén la semana pasada, que terminaron con la intoxicación de más de 60 alumnos y docentes a causa de la inhalación de monóxido de carbono a causa de desperfectos en el sistema de calefacción.

Los diputados de la oposición plantearon durísimas críticas al manejo del tema por parte del estado, y decidieron votar la convocatoria a la interpelación a la ya renunciada ministra de Educación, Florencia Perata, o algún funcionario del Ejecutivo para que de respuestas.

El cuestionario consta de 17 puntos y va más allá de los hechos ocurridos en aquella escuela. Fue aprobado con 14 a favor de los legisladores Goic, Pagliaroni, Lloyd Jones, Artero, Giménez, Andén, De Lucía, Casanovas, López, Mansilla, Baskovc, Mantegna, R. Williams, y Saso.

Estuvo ausente la diputada Aguilera y hubo 12 abstenciones: Eliceche, Pais, García Araníbar, Cativa, Nouveau, Cigudosa, Mongilardi, Gómez, Ingram, M. Williams, Gabell y, Antin.

Quien presentó la propuesta fue la legisladora de Camioneros, Tatiana Goic, al expresar “todos estamos al tanto de los rumores de renuncia de la ministra, pero no llegó nada oficial que certifique que no está en funciones. Más allá de que renuncie, tenemos facultades para interpelar a cualquier ministro o puede concurrir el titular del Poder Ejecutivo”.

Consideró como “un acto cobarde de hacer renunciar a la ministra”, y pidió que “alguien tiene que venir a explicar por qué casi se nos mueren 19 pibes en El Maitén”.

Para la diputada “fue el punto máximo de desidia y abandono del gobierno en materia de educación, de lo que le estamos haciendo a nuestros pibes. Esto no se resuelve con la renuncia de una ministra, alguien debe venir a explicar a la Legislatura que fue lo que pasó”.

Recordó que “desde algunas bancas ha habido críticas, ¿pero vamos a esperar que se nos muera un chico en la escuela? Se han quemado todas las instancias, a la ministra se le han dado varias oportunidades e instancias para no llegar hasta acá. La interpelación la estábamos preparando antes de lo ocurrido en El Maitén. Ella decidió qué contestar y que no, y pedía prórroga”.

MÁS CRÍTICAS

En tanto desde Chubut Unido, la diputada Leila Lloyd Jones, dijo que acompañaba las palabras de Goic, y recordó que “desde esta Cámara ha habido varios pedidos de informe sobre la grave situación que está viviendo el sistema educativo de Chubut, y esto no se soluciona solamente con la salida de la ministra, hay un responsable más grande que es el gobernador”.

Sostuvo que “el gobernador Arcioni es responsable de la desidia del sistema educativo, no miremos para el costado. Nos trataron de locas, pero nunca nos callamos, y gracias a Dios no ocurrió una desgracia más grande. Creo que tiene que venir alguien a darnos explicaciones, por eso votamos esta interpelación”.

Por su parte, desde la UCR, Manuel Pagliaroni indicó “creo que hay que separar las cuestiones, el proyecto de interpelación de la ministra de educación lo vamos a acompañar, sin saber si la ministra sigue siendo funcionaria, porque no tenemos certeza de que haya renunciado”.

Afirmó que “lo que ha sucedido en El Maitén por suerte no pasó a mayores, y es una cuestión que no podemos dejar de mencionar, nadie duda de que merece explicaciones, alguien las tiene que dar. El fiscal habló de defectos en obras en la escuela, y más allá de la investigación de la justicia, algún funcionario debe dar explicaciones a esta Legislatura”.

Cerró diciendo que “no se debe minimizar el problema en materia educativa, la diputada Aguilera es una voz autorizada porque se ha expresado en varias oportunidades, y hemos presentado proyectos vinculados a la educación. El mantenimiento de las escuelas es un aspecto, pero el problema son las paritarias, el abandono de los alumnos al sistema, la falta de datos sobre la deserción, faltó el estado presente que los alumnos no abandonaran, no existieron las clases virtuales”, concluyó.

ERRORES

En el bloque del PJ, el vocero fue Carlos Mantegna , quien calificó como lo ocurrido como “un hecho muy grave con alumnos y docentes, acá hay una cadena de errores, donde la cabeza política es la ministra, pero no nos olvidemos que se licitó una obra, que se adjudicó a una empresa, que la hizo y no tuvo un final de obra y no tuvo la autorización de Camuzzi”.

“Y sin embargo los chicos estaban en la escuela y dando clases, e incluso después la empresa se metió en la escuela e hizo modificaciones para subsanar lo que había sucedido. Creo que todos tenemos que saber que el Estado es responsable de esta situación, y a veces el ministerio de Obras Públicas se encarga de las obras ya veces es Educación”, dijo el legislador cordillerano.

Advirtió que “esto va a suceder de nuevo si no corregimos esta situación, ya que todas las obras las tiene que hacer Obras Públicas y va a haber más dificultades, en todos estos años se atrasaron las obras de infraestructura en todas las instituciones, hay que cambiar la estructura de cómo se diseñan”.

“Educación tiene que estar para enseñar, y en las obras debe estar el ministerio del área, porque si no va a seguir habiendo problemas con el ministro que sea”, concluyó Mantegna.

En tanto el presidente del bloque oficialista, Juan Pais, reconoció que “para que suceda un hecho de este tipo hace falta una sucesión de errores que terminan en algo de una gravedad inusitada, esto requiere investigaciones distinta índole”, por lo que se debe esperar “que la justicia investigue a los responsables penales, de la empresa y funcionarios”.

Por último, dijo que “corresponde asignar responsabilidades políticas, y la ministra sin duda es la responsable. Tengo certeza de que ha sido aceptada la renuncia, aunque corresponde investigar. Nuestro bloque se va a abstener porque ya ha dejado de ser ministra”.