Con apoyo del oficialismo, se aprobó la convocatoria del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, a brindar información sobre la crisis que afronta el sector petrolero y las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo.

Según acordaron los diputados, la reunión se realizará el 20 de agosto y será convocada por la comisión de Desarrollo Social.