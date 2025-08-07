Legislatura: citaron al ministro de Hidrocarburos para que brinde información sobre la crisis petrolera
Con apoyo del oficialismo, se aprobó la convocatoria de Federico Ponce para el 20 de agosto. También se aprobó un pedido de informes presentado por la oposición.
La Legislatura del Chubut sesiona este jueves 7 de agosto con un temario que incluye temas fiscales y judiciales. Uno de los ejes centrales de la jornada será el tratamiento del proyecto de ley que propone una modificación clave en el impuesto inmobiliario, con impacto directo en el sector ganadero de la provincia. Los diputados tratarán designaciones de fiscales. Seguí la sesión en vivo.
Aprueban la convocatoria del ministro Ponce
Con apoyo del oficialismo, se aprobó la convocatoria del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, a brindar información sobre la crisis que afronta el sector petrolero y las medidas que se están tomando desde el Ejecutivo.
Según acordaron los diputados, la reunión se realizará el 20 de agosto y será convocada por la comisión de Desarrollo Social.
Con 9 votos a favor, se aprobó el pedido de informes al Ejecutivo sobre la situación del sector petrolero en la provincia.
La votación se realizó tras una larga lisa de exposiciones de los diputados, donde se registraron críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición y mensajes con tono de campaña.
"No queremos que YPF se vaya de Manantiales Behr"
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, se refirió al avance de las gestiones de YPF para desprenderse del yacimiento Manantiales Behr y adelantó que buscarán revertir esa medida.
"Que YPF haga un esfuerzo y hagamos un esfuerzo nosotros en términos fiscales. No permitamos que se ceda esa áera, porque las consecuencias van a ser miles de trabajadores más en la calle, en una ciudad que difícilmente pueda levantarse después de eso”, sostuvo.
El oficialismo apoyó la convocatoria del ministro Ponce
El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, destacó que la Legislatura trabajó en distintos proyectos enviados por el Ejecutivo “para incentivar la Cuenca del Golfo y lograr que vuelva a ser competitiva”.
“Es importante tener información de primera mano para entender la situación del golfo, por eso nos hemos comprometido en convocar al ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, a una reunión informativa de comisión”, señaló Hollmann, en referencia al pedido realizado por la diputada Goic.
La crisis petrolera, eje central en el inicio de la sesión
La crisis en el sector petrolero irrumpió en el inicio de la sesión, a raíz de un pedido de informes solicitado por la diputada Tatiana Goic. “La provincia se está desangrando semana a semana. Los despidos son desgarradores”, afirmó la legisladora del bloque Arriba Chubut.
“No escucho al intendente de Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento, que tengan la misma desesperación que tenemos quien estamos en contacto con los trabajadores”, cuestionó la diputada, compañera de fórmula de Alfredo Beliz de cara a las elecciones de octubre.
Comienza la sesión ordinaria
Pasadas las 11.30, con la presencia de 26 diputados, el vicegobernador Gustavo Menna dio inicio a una nueva sesión ordinaria de la Legislatura del Chubut.