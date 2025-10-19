En un operativo de máxima reserva, el empresario Lázaro Báez fue trasladado este domingo por la mañana al hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza, donde quedó alojado en una celda individual con baño y ducha, debido a su delicado estado de salud.

Según confirmaron fuentes judiciales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a La Opinión Austral, el ingreso se produjo alrededor de las 11 horas, tras un operativo combinado por tierra y aire. El traslado se realizó en un vuelo oficial del Estado Nacional, acompañado en todo momento por personal médico que monitoreó su cuadro clínico.

De acuerdo con los reportes iniciales, la prioridad fue atender un cuadro de sangrado y posibles complicaciones intestinales que la defensa del empresario venía denunciando desde hacía varios días.

La defensa de Lázaro Báez denunció que el empresario estuvo “técnicamente desaparecido” antes de ser trasladado a Ezeiza

El operativo fue ordenado de manera urgente por el juez de ejecución penal Néstor Costabel, tras la resolución del juez federal Claudio Vázquez, quien dispuso la derivación ante la gravedad de su estado.

Tal como había anticipado este medio, el traslado desde la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos se concretó el sábado, en medio de reclamos de su entorno familiar y legal por la falta de notificación previa. Hasta el momento, el Juzgado Federal de Río Gallegos no recibió la apelación de la defensa contra la denegatoria del hábeas corpus presentado para solicitar mejores condiciones médicas y prisión domiciliaria.

Críticas de la defensa y hermetismo oficial

Los abogados Lucas y Yanina Nicoletti, representantes de Báez, denunciaron una “situación de gravedad institucional” al desconocer durante varias horas el paradero del empresario. “Esto no solo vulnera garantías procesales básicas, sino que remite a prácticas que creíamos superadas”, expresó Yanina Nicoletti a La Opinión Austral.

Por su parte, Lucas Nicoletti afirmó que “técnicamente, Báez estuvo desaparecido” durante el operativo, ya que el procedimiento se habría concretado sin una resolución firme y mientras aún tramitaban recursos judiciales.

Desde el Servicio Penitenciario Federal evitaron brindar detalles sobre la logística del traslado, pero aclararon que se trató de un procedimiento previsto en los protocolos de seguridad y que el empresario estuvo bajo custodia permanente durante todo el trayecto.

Un cuadro médico que preocupa El estado de salud de Lázaro Báez se convirtió en el eje del conflicto judicial. Según su entorno, presenta episodios de sangrado y complicaciones intestinales que habían motivado pedidos de estudios médicos en El Calafate.

Días atrás, el SPF había informado que no contaba con los medios logísticos para concretar ese traslado, debido al cierre del Aeropuerto de Río Gallegos por obras y la falta de vuelos programados desde El Calafate.