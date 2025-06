El Tribunal Oral 2 dispuso este martes la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde y aceptó el domicilio de San José 1111 para el cumplimiento de la pena por la causa Vialidad, con lo cual la ex mandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py. Además, ordenó que se le coloque una tobillera electrónica.

La resolución, firmada por los jueces de cámara Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu; el secretario Tomás Santiago Cisneros y el juez federal Andrés Fabián Basso, dispuso las siguientes “reglas de conducta” que la expresidenta deberá cumplir para que no le revoquen el beneficio:

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que nopodrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedanperturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina delas personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

Aunque no lo especifica, el punto B parece hacer referencia a uno de los aspectos que más polémica generaba en la previa de la decisión judicial: la posibilidad de que Cristina Kirchner transforme el lugar de la detención en un escenario con alta centralidad política.

Si bien no está explicitado si la expresidenta podrá salir al balcón de su departamento, fuentes judiciales detallaron que lo que se analizará al momento de evaluar el cumplimiento de la medida es cuán habituales son las concentraciones frentea a la casa de la exmandataria y qué rol tiene ella en esos actos.

Todo esos aspectos serán monitoreados por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Los magistrados ordenaron que esa oficina "eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660)”.