RAWSON (ADNSUR) - Este lunes, el director de Defensa Civil del Chubut, José Mazzei presentó su renuncia indeclinable mientras se mantienen focos de incendio activos en la comarca andina.

La renuncia de Mazzei fue confirmada por el ministro de Gobierno José María Grazzini, quien dijo que: "lamentamos mucho el alejamiento del funcionario a quien consideramos un buen elemento". Y aseguró que este alejamiento no afecta el combate a los focos activos de incendio en la cordillera que aún persisten porque "de eso se está encargando la brigada que depende de la Subsecretaría de Bosques".

Mazzei habló con Télam, ratificó su deseo de alejarse del cargo y destacó "desde principios de mi gestión vengo pidiendo una recategorización de este organismo y no se da respuesta por el contexto económico adverso en el que estamos, me imagino". Y agregó que "La última vez que me prometieron cambios fue en diciembre, para mejorar el sistema, y estamos por terminar marzo sin respuesta, por eso renuncié".

Respecto a los incendios, el exfuncionario recordó: "esto que pasó lo advertimos como posibilidad, y menos mal que lo hicimos porque de lo contrario hoy estaría señalado por mal desempeño en la función pública. Debo decir también que los agentes de esta repartición son los que menos ganan en el Ministerio de Gobierno, donde están enrolados como personal de maestranza y trabajan a destajo, más ahora con el tema de los incendios".

"Me voy contento de la función porque cuando llegué tenía una camioneta que no andaba y dejo el cargo con 11 móviles operativos y una cobertura que claramente mejoró".

Pero trascendió que aparentemente había una irreconciliable diferencia del funcionario renunciante con la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, hecho que Mazzei negó.