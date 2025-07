Las provincias patagónicas se plantan por los fondos: proyectos en el Congreso y negociaciones con el Ejecutivo nacional

Los gobernadores no dan marcha atrás. Después de que Casa Rosada rechazara las propuestas de las provincias para aumentar los fondos que reciben de la coparticipación federal, los senadores que responden a los mandatarios presentaron dos proyectos con el objetivo de avanzar por vía legislativa. Edith Terenzi, alineada al chubutense Ignacio Torres, y Mónica Silva, quien responde al rionegrino Alberto Weretilneck, son las patagónicas que firmaron la iniciativa. En paralelo, el neuquino Rolando Figueroa avanza con negociaciones para que Nación autorice la ampliación del cupo de acceso a financiamiento internacional. Todas las estrategias responden a un mismo problema: la emergencia económica y fiscal en los distritos.

Todas las provincias se quejan. Las patagónicas, y en particular las petroleras, reclaman por la disparidad entre lo que aportan a la Nación y lo que reciben. Solo por poner un ejemplo: según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los distritos del sur fueron los más perjudicados en el reparto de los fondos por la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) de junio. La caída interanual de Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz fue del 6,6%, mientras que el promedio nacional se situó en el 4,3%.

Para los mandatarios, esta situación genera un doble problema: por un lado, se encuentran con dificultades concretas para gestionar y, por el otro, temen que el deterioro notable que se registra en las provincias en términos de obras e infraestructura les juegue una mala pasada en un año electoral. “Las rutas están destruidas y los vecinos se enojan con el gobernador, no con Javier Mieli”, sostuvo un funcionario patagónico.

La tensión entre las provincias y la Nación escala. El Congreso, donde buena parte de los gobernadores colaboró con Milei en su primera etapa de gestión, parece ser el escenario del próximo round. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó que el oficialismo mantendrá la línea con la que trabajó hasta ahora: vetar cualquier ley que vaya en contra del equilibrio fiscal.

Impuesto al combustible y ATN: del fracaso con el Ejecutivo al Congreso

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) se convirtió en el lugar de encuentro de los gobernadores, donde acordaron presentar dos propuestas al Ejecutivo para coparticipar un remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el porcentaje que se destina a obras viales del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Sin embargo, después de varias idas y vueltas, el miércoles 2, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, se reunió con los ministros de Economía de 17 provincias y les comunicó que la Nación no aceptaba las iniciativas.

Según pudo saber ADNSUR, la explicación de Nación fue que los fondos que se recaudan, sobre todo los del ICL, se destinan al pago de salarios y mantenimiento de maquinaria de Vialidad Nacional. De esa forma, Casa Rosada intentó transmitir que los fondos sí regresan a las provincias. Sin embargo, el argumento no fue suficiente para los mandatarios, quienes remarcaron que se trata de un organismo nacional y que, por ley, una parte de ese dinero se debería destinar, por ejemplo, al arreglo de las rutas.

Lejos de aceptar el rechazo, ese mismo día los mandatarios avanzaron con la presentación en el Senado de dos proyectos. El primero propone la eliminación de seis fideicomisos financiados con el ICL y plantea que ese dinero debe girar a las provincias. El segundo busca incorporar un artículo a la ley 11.672 para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se redistribuya de manera diaria y automática.



El último informe de Politikon Chaco concluyó que en los primeros meses del año, el Gobierno nacional envió $91.000 a 14 provincias en concepto de ATN. Según la consultora, este dinero representó solo el 20% de lo que recaudó Nación y, por lo tanto, un 80% de los recursos no se enviaron a las provincias.

Tras el fracaso de las negociaciones, los gobernadores avanzan en el Senado para recibir más fondos

La Casa Rosada insiste en que no tiene obligación de hacer los giros, ya que se trata de transferencias discrecionales que se utilizarán para emergencia. De hecho, mencionan como ejemplo que Neuquén y Santa Cruz recibieron más fondos per cápita en comparación a otras provincias debido a la emergencia ígnea y agropecuaria.

Este es un dato que las provincias destacan para repetir que no hubo beneficios y que, por el contrario, solo se trató de una especie de “reintegro” para compensar lo que debieron gastar para afrontar las contingencias.

Los dos proyectos que acaban de ingresar al Senado llevan la firma de diez senadores que responden a gobernadores. Terenzi, de Despierta Chubut, no se manifestó al respecto. Sin embargo, cuando todavía el tema estaba en negociación con el Ejecutivo, el gobernador Torres fue taxativo: “¿Esto es dinero que se saca a la Nación? No, esto es dinero de las provincias, que históricamente, no es un tema de este gobierno, sino de los últimos gobiernos nacionales, siempre se usó discrecionalmente para ayudar a los gobernadores amigos, entre comillas, o limitar a los que no eran afines”, dijo en Radio Mitre con respecto a los ATN.

Sobre la intención de eliminar los fideicomisos financiados con el ICL, el chubutense retomó la idea que instaló La Libertad Avanza sobre la poca transparencia de estos fondos y habló de “terminar con el curro”.

La rionegrina Silva fue la otra patagónica que firmó los proyectos. La senadora, que responde al gobernador Weretilneck, avanza en una posición cada vez más crítica con el gobierno nacional. De hecho, luego de la presentación de las iniciativas, en declaraciones con Central de Noticias, se manifestó a favor del aumento a los jubilados, uno de los temas en los que Milei se mantiene intransigente.

Con respecto a los proyectos presentados, Silva aseguró: “EL 58% de lo que se coparticipa viene del IVA, que ha disminuido porque el consumo de la población ha disminuido ostensiblemente”. Y agregó: “No sabemos por qué la Nación se está quedando con esos fondos ni qué está haciendo. Hay fondos fiduciarios que prácticamente no se han tocado, se han engrosado con los impuestos que pagamos todos y la Nación no los va distribuyendo como dice la ley”.

En búsqueda de dinero: las negociaciones de Figueroa por el crédito internacional

Los proyectos que ingresaron al Senado no tienen la firma de ningún neuquino. Sin embargo, el gobernador Figueroa está totalmente alineado a los reclamos. De hecho, en las reuniones del CFI participó la presidenta de la Legislatura Zulma Reyna en representación de la provincia.

De todas formas, el mandatario está decidido a desplegar todo tipo de estrategias para encontrar dinero. Neuquén atraviesa una situación particular. Si bien a diferencia de otras provincias, el distrito se beneficia con regalías, el desarrollo de Vaca Muerta implica desafíos complejos: la llegada permanente de familias requiere construcción de escuelas y viviendas, mientras que las rutas están deterioradas. También hacen falta obras de servicios básicos como cloacas, electricidad y gas.

Por eso, en paralelo al reclamo empujado por todos los gobernadores, Figueroa se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y le pidió ampliar el cupo que le otorga Nación a las provincias para endeudamiento externo. En la actualidad, la legislación estipula que ese cupo es del 15% del presupuesto libre de disponibilidad y Neuquén planteó poder hacer uso del porcentaje que no utilizan otras jurisdicciones.

“Muchas provincias no están en condiciones financieras de tomar endeudamiento internacional. Queremos que se aumente el margen para Neuquén, que tiene una necesidad mayor por Vaca Muerta. El Ejecutivo nacional tiene la facultad de redistribuir ese cupo”, contaron a ADNSUR fuentes cercanas a Figueroa. La alternativa, dicen, no comprometería el tan defendido equilibrio fiscal de la Casa Rosada ni tampoco comprometería a otros gobernadores.