Una polémica “de género” en la interna del PJ de Chubut

Con una lista de consenso, hasta el momento todo indica que el PJ provincial deberá elegir en breve a su nuevo presidente. Sin embargo, ya se instaló una polémica del género adentro del partido. La movida tuvo como vocera a Florencia Papaiani, quien en su cuenta oficial de Twitter aseguró que “sé que existen muchos compañeros que están en condiciones de presidir nuestro partido, pero también creo que es necesario un cambio de aire, fresco, que venga de la mano de una mujer comprometida con la realidad de nuestra provincia”.

Lo siguió un comunicado de “Las mujeres peronistas de Chubut”, en donde aseguran que el justicialismo “estuvo históricamente en manos de compañeros varones. Del mismo modo, a nivel nacional y mundial vemos una ola de representaciones femeninas creando liderazgos y conduciendo espacios en ámbitos políticos”-

Las miradas apuntan a la diputada provincial Adriana Casanovas, cuyo referente es el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque.

Muttio y el guiño a los Sastre

El actual presidente del PJ, Ricardo Muttio, decidió jugar su ficha en la sucesión partidaria. En declaraciones que hizo en Puerto Madryn, deslizó su interés de que ve con buenos ojos que sea un referente de esa localidad quien quede al frente del partido y habló maravillas de los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre. Furiosa, la respuesta llegó desde la senadora Nancy González. "Perdiste el rumbo, compañero", le dijo en un comentario en twitter.

También provocó una fuerte reacción en el propio Luque, que nada quiere saber con los Sastre. Muttio, está claro, se refería al consejero Carlos Eliceche como su "favorito" para tomar las riendas del partido.

Los tiempos de Carlitos

La declaración de Carlos Linares a ADNSUR en relación a que “no es indispensable que el nuevo presidente del PJ sea de Comodoro” provocó poca sorpresa en los pasillos del peronismo. Algunos recordaron los tiempos (extensos) que suele tomarse el exintendente de Comodoro: “es la típica jugada de Carlios, ya pasó lo mismo en la elección del año pasado, cuando estuvo hasta último momento para definir si iba a jugar o no, pero cuando se decidió ya se habían ido varios sectores. Así nos fue”, recordaron.

Casi en paralelo, Carlos Eliceche salía a postularlo para presidir el PJ, aunque con una frase que a algún distraído le dejó dudas sobre si era un halago o una forma de dejarlo fuera de la manifiesta intención del comodorense de candidatearse a senador, ya que aseguró que hoy cuenta con el tiempo necesario para conducir el partido, precisamente porque no ocupa ningún cargo público.

La doble candidatura

Dentro de la interna del PJ, otros observadores no creen que sea conveniente que Linares ejerza un eventual doble rol, tanto como presidente del partido y en los próximos meses, candidato a senador. “Si pierde la elección, no sale primero, quedaría debilitado para ejercer la conducción del partido, por eso es un riesgo muy grande”, dijeron desde algunos despachos que conocen de cerca los desafíos de cara al año próximo. Linares, por su parte, no tendría problema en correr el riesgo, aunque en forma pública ha negado una intención manifiesta para presidir el partido, a diferencia de su intención específica para lograr una banca en el Senado.

La “peronización” del gabinete de Comodoro

No cayeron bien en el gabinete de Juan Pablo Luque algunas expresiones recogidas por ADNSUR en ámbitos internos, desde donde se cuestionó una supuesta falta de “peronismo” en el seno del gabinete municipal. “Tenemos cómo demostrar lo errado de esas expresiones, que imaginamos desde dónde vienen”, se ofuscaron ante el comentario, reconociendo que hay un debate interno que formará parte de la definición de cara a la presidencia partidaria. “Buscamos mostrar una forma diferente de hacer las cosas. No se trata de viejos o jóvenes, sólo discutimos el modo de hacer política, no miramos el DNI de la gente para construir”, se escuchó decir. En algunos casos, los calificativos suben de tono, lo que refleja el tono de una interna que subirá de temperatura a medida que se acerque diciembre, para definir la nueva conducción partidaria.

El sueño que desvela a Massoni

Tal como anticipó ADNSUR en su columna política del domingo, Javier Touriñan tiene un pié afuera del gabinete provincial. ¿Habrá finalmente un hombre “fuerte” dentro del gabinete? Todo apunta a un cambio de rol de José María Grazzini y a la consolidación de un poder “disperso” dentro del gabinete provincial.

De hecho uno de los hombres influyentes del entorno de Arcioni sigue siendo el ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien la semana pasada cumplió con una nueva recorrida por Comodoro Rivadavia. Esta vez mas enfocado en su próximo proyecto: convertirse en el candidato a gobernador en 2023, de la mano de Mariano Arcioni.

De hecho muchos aseguran que es el propio mandatario provincial el que alimenta el sueño del mediático ministro, amante de los fierros y de TIcToc. A la lista ya se suman el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, y su par de Rawson, Daniel Biss.

Las contradicciones de la minería

Todo anticipa que la minería no se debatirá en “bloques” dentro de la Legislatura sino que primarán los posicionamientos individuales. Claro que esto habrá crecer algunas brechas entre los diputados y sus principales referentes políticos. En el bloque del PJ-Frente de Todos, una reunión virtual que terminó con un comunicado de la bancada a los medios fijando una posición en contra a la minería mostró la primera hilacha.

Entre los que no participaron figuran los legisladores Carlos Eliceche y Tatiana Goic, que por lo bajo salieron a aclarar que el comunicado no era representativo del bloque. Los que claramente asumieron una definición en contra son Mantegna, Williams, Baskovc y Saso. Mario Mansilla hace meses que no concurre a trabajar, Casanovas responde a Luque y quedó en una postura muy incómoda aunque apoyando al bloque.

Todo dependerá de la presión que ejerza Nación en el debate pendiente. Una de las más complicadas sería la madrynense Mónica Saso. Su referente es la senadora Nancy González, amiga personal de Cristina Kirchner, quien ya adoptó una postura pública a favor en su cuenta oficial de twitter.

Bulacios, en la mira

Además de la ya previsible salida de Javier Touriñan del gabiente provincial, otro que tiene las horas contadas es el presdente del del Instituto Provincial del Agua, Gerardo "Chato" Bulacios. Desde hace es cuestionado en sus políticas, sobre todo desde el punto de vista impositivo, desde que Diego Touriñan hizo un relevamiento y se confirmó que el Instituto no viene aplicando las leyes ni cobrando los tributos vigentes que está autorizado de acuerdo a la ley provincial de aguas.