COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Finalmente, el PJ de Chubut tiene un nuevo presidente: Carlos Linares. La elección ya anticipa el rumbo de la relación que mantendrá el partido con el gobernador Mariano Arcioni. Un nuevo escenario político en la provincia marcará también el pulso de uno de los grandes temas a los que se espera poner “quinta fondo” y dar tratamiento antes del cierre del año: la zonificación minera. Tampoco este proyecto estará exento de las internas que, por efecto rebote, afectan desde Nación a la política chubutense.

LA INTERNA DE NACIÓN, EN EL DEBATE DE LA MINERÍA

El proyecto de zonificación minera presentado por el gobernador Mariano Arcioni -al que pocas veces se vio tan jugado en una idea- abrió dudas en la última semana sobre el rol de Nación en las divididas aguas chubutenses.

Está claro que el proyecto tiene todo el apoyo del presidente Alberto Fernández, pero la fría actitud de varios intendentes y diputados “del mismo palo” planteó dudas sobre el juego de algunos grandes referentes nacionales en el tratamiento de la ley que desactivaría la Ley 5001 a 17 años de su sanción.

En algunos despachos oficialistas ya construyen algunas hipótesis: sostienen que Arcioni está pagando la antipatía que la vicepresidenta Cristina Kirchner le tiene a Sergio Massa, referente indiscutido del gobernador chubutense. Allí podría entenderse la actitud del diputado nacional Santiago Igón, un referente de La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner, quien supo disputarle su candidatura nada mas ni nada menos que al secretario general de los Camioneros, Jorge Taboada.

Igón alzó la voz en contra el proyecto, pese al apoyo del “albertismo” a la zonificación. Claro que algunos lo justifican: “es de Esquel, no puede manifestar otra postura”.

LA ACCIÓN “DE ORO”

Para Nación, el debate minero en Chubut no es menor: se juegan el desembarco de inversiones no solo en esta provincia sino en otras como La Rioja y hasta, incluso, pretenden que la zonificación sirva de ejemplo para replantar la minería en Mendoza. El escenario con los diputados, sin embargo, no será fácil. Desde el PJ fue Adriana Casanovas -ahora vicepresidenta del partido- la que puso en el grito en el cielo con un tratamiento “entre gallos y medianoche” del proyecto ingresado sobre el cierre del período de sesiones.

“Pedimos debate. Queríamos que fuera a mas comisiones, pero perdimos en la votación”, dijo la semana pasada. Con el apoyo al proyecto oficial de Alberto Fernández, ya muchos se preguntaron en aquel momento quién desde Nación había “metido la cola” para empastar lo que pretendían como rápido tratamiento en la Legislatura.

LA LEY QUE LE APUNTA A TINELLI, ROCCA Y BENETTON EN CHUBUT

La nueva Ley Tributaria ya fue enviada a la Legislatura junto con el Presupuesto 2021. El dato central, más allá de algunas actualizaciones menores de alícuotas, pasa por el Impuesto Inmobiliario Rural.

Ya está presentado en la Legislatura el proyecto de la nueva ley que regulará las tasas impositivas durante 2021. Se trata de la primera etapa en el plan de incremento de ingresos que va a requerir otra ley en breve que será la creación de la Agencia de Recaudación Provincial, para centralizar el cobro de impuestos.

Ahora el Gobierno apunta a ir contra los grandes latifundios que, consideran, se beneficiaron amparados en pequeños productores que realmente sufrieron pérdidas. En la lista figuran tres grandes empresarios con campos en Chubut: Marcelo Tinelli, Paolo Rocca y el que pertenece a los Benetton.

EL “NUEVO” PJ

La elección de autoridades este sábado dentro del PJ de Chubut dejó bandos bien marcados, pese a que finalmente fue Carlos Linares el electo por unanimidad. Como este domingo anticipó ADNSUR, la pelea por quién va a ser el candidato a gobernador en 2023 por el peronismo tiene dos figuras posicionadas: el comodorense Juan Pablo Luque y el madrynense y actual vicegobernador, Ricardo Sastre.

Como quedó planteado el panorama, difícilmente Arcioni y Linares se sienten con intenciones de llegar a un acuerdo electoral que incluya en el Frente de Todos a la gestión provincial. Todo anticipa hasta el momento que habrá dos listas separadas en las legislativas del año próximo: una de del PJ y otra por el sector del massismo que encarna el gobernador en esta provincia. ¿Una oportunidad para Juntos por el Cambio?