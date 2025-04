Las dulces medias del gobernador, un concejal que dijo sí cuando quería decir no y otros encantos de la política de Chubut

NUEVA OFICINA EN LA LEGISLATURA

Uno de los proyectos que presentó el oficialismo provincial en las últimas horas consiste en la creación de la Oficina Técnica de Presupuesto de la Legislatura de la Provincia del Chubut, que -según los fundamentos- responde a la “necesidad imperante de mejorar significativamente la calidad del trabajo legislativo, así como los procesos de toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.

Apuntan a “elevar la calidad del trabajo legislativo al dotar a los legisladores de información técnica y asesoramiento especializado en todas las instancias relacionadas con la sanción del presupuesto provincial y cualquier proyecto de ley con afectación presupuestaria”. Creen que “este acompañamiento técnico brindará una base sólida para el debate legislativo y contribuirá a la toma de decisiones informadas y fundamentadas”.

Según la iniciativa, esta área deberá “elaborar informes detallados sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública y otros proyectos con impacto presupuestario. Estos informes proporcionarán análisis exhaustivos de las estimaciones de ingresos y gastos, la ejecución presupuestaria, la evolución económica y financiera, entre otros aspectos relevantes, permitiendo a los legisladores contar con información precisa y actualizada para fundamentar sus decisiones”.

Y sostienen que “la creación de esta Oficina contribuirá a promover la transparencia y la rendición de cuentas al garantizar la publicación de todos sus informes en la página web oficial de la Legislatura Provincial” para que los ciudadanos “accedan de manera fácil y oportuna a información clara y completa sobre el uso de los recursos públicos

De acuerdo al artículo 5 ° del proyecto, la Oficina Técnica de Presupuesto estará dirigida por un Director General, quien será designado por la Honorable Cámara con el voto de dos tercios del total de sus miembros, con el requisito de un mínimo de tres (3) años de experiencia, o contar con título universitario de Contador Público, Licenciado en Economía o carreras afines, otorgado por una institución reconocida oficialmente.

Se trataría de un cargo vitalicio, a no ser que cometa faltas de conducta, y estará acompañado por un personal técnico que estará integrado por un máximo de cuatro (4) analistas seleccionados a través de un proceso de concurso de oposición y antecedentes, quienes deberán ser profesionales universitarios con título de grado y, preferentemente, de postgrado, demostrando experiencia laboral o trayectoria académica relevante o el área presupuestaria o afines.

HABLANDO DE TRANSPARENCIA

Al tratarse la autorización para ampliar el monto de la toma de deuda por parte de Chubut, varios legisladores llamaron la atención respecto a la coincidencia en el monto, 650 millones de dólares, con aquel permiso dado por la Cámara en 2016 al gobierno de Mario Das Neves para tomar el tristemente célebre Bocade, que luego devino impagable y que nunca se supo en qué se gastó.

La primera en aludir al tema fue la oficialista Jacqueline Caminoa, quien había integrado aquella Legislatura junto a Gustavo Fita, y trató de explicar por qué ahora sí se cumplen las condiciones para este préstamo que aquel gobierno nunca informó, y pidió un cheque en blanco sin detalles.

Cuando este debate se daba, hubo asesores que buscaron en la página web de la Legislatura aquella versión taquigráfica, de la sesión extraordinaria del 22 de enero de 2016, en la que se declaró la emergencia y se votó ese endeudamiento.

La sorpresa fue grande cuando se detectó que estaban subidas todas las versiones taquigráficas menos esa, que antes figuraba, pero que misteriosamente desapareció los días previos a esta nueva sesión de toma de deuda.

Para evitar malos pensamientos, habrá que creer en una mano mágica que justo cometió el error de apretar un botón que borró ese archivo, con la enorme puntería de haber coincidido justo con el tratamiento de un tema polémico.

EL CHUPAMEDIAS

El diputado comodorense Daniel Casal, quien apenas asumido se fue del bloque del Pich para formar el unipersonal Familia Chubutense, se ganó el mote de “principal defensor del gobernador Ignacio Torres” en la actual Cámara de Diputados.

Fue el año pasado, cuando impulsó un proyecto para declarar un día histórico a recordar en las escuelas de la provincia la jornada de febrero de 2024 en que el gobernador Ignacio Torres ocupó la Banca 28 para defender el federalismo.

Este jueves, al tratarse el nuevo endeudamiento, volvió a ratificar las sospechas de su fanatismo. Fue cuando salió a defender al gobierno ante las dudas de la oposición sobre cómo se van a ejecutar los fondos.

Al pedir la palabra, Casal eligió tener un poco de fe en un mandatario que ha mostrado buena gestión y aclaró “no es que quiera parecer chupamedias, pero no se pueden poner tantas dudas ante un gobernador que gobierna hace apenas un año, demos un voto de confianza”, pidió.

Las risas de sus pares no se hicieron esperar, y luego Gustavo Fita lo chicaneó: “solamente se trata de gestionar y gobernar, a pesar de que Casal crea que todo lo que hace Torres es histórico y está refundando la provincia”. Hasta el mismo Casal se tomó a risa el comentario y lo aceptó de buena gana.

REAPARECIÓ DAS NEVES

Quien salió a ‘bancar los trapos’ con el BOCADE fue el ex presidente del Banco Chubut, Pablo Das Neves, quien reivindicó la importancia de ese bono colocado por el gobierno de su padre en el año 2016, al asegurar que “fue una operación muy bien hecha y lo sostengo, aunque en su momento muchos la criticaban”. El ex funcionario, que participó en la colocación de ese bono, recordó que Chubut logró una mejor tasa que las demás provincias que salieron a colocar deuda en ese momento, además de asegurar que era absolutamente necesario por el nivel de deuda que había dejado el gobierno de Martín Buzzi, al que ubicó en torno a lo 480 millones de dólares. “En su mayoría eran deudas con empresas constructoras, que a su vez estaban endeudas con el Banco Chubut y en condiciones de ser ejecutadas judicialmente -recordó-. Era necesaria una inyección de dinero para la provincia en ese momento y poder afrontar esas obligaciones. Además, un 15% se destinó a los municipios y algunos, como Trelew, usaron los fondos para el pago de salarios”, cuestionó.

Más aun, Das Neves criticó al gobernador Mariano Arcioni y su ministro de Economía, Oscar Antonena, al asegurar que terminó utilizando fondos remanentes de ese crédito para el pago de gastos corrientes.

ONGARATO QUEDÓ EN “ORSAI” POR LA LEY DE BOSQUES Y A HOLLMAN NO LE GUSTÓ NADA

Al momento de tratarse la Ley de Bosques, los diputados coincidieron en que se logró una mayoría especial que nunca se había podido obtener en la Cámara, superando los 4/5 que marca la Constitución, producto de un consenso previo elaborado en base al trabajo de la zona cordillerana.

En efecto, la ley logró 26 votos y una abstención, y fue firmada por los diputados de la cordillera, como los esquelenses Daniel Hollmann, Karina Otero, Norma Arbilla y Sergio Ongarato, así como Jacqueline Caminoa (Lago Puelo).

En los discursos, todos estos diputados pidieron la palabra para explicar la trascendencia del tema, pero hubo chisporroteo entre dos de los autores que pasó desapercibido, ambos dirigentes de Esquel, como Hollmann a Ongarato.

Luego de que Ongarato hablara de las virtudes de la ley, y aludiera a la importancia del trabajo de los aserraderos como actividad económica, los bosques de pinos y los puestos de empleo de la actividad maderera, Hollman pidió la palabra y dijo “quiero aclarar que esta ley habla exclusivamente de la cuestión del dominio y propiedad de las tierra, nada tiene que ver con el uso”.

“Lo aclaro porque hay diputados que hablaron de la madera, y el uso de los bosques está establecido en otras leyes especiales que nada tienen que ver con lo que hoy se está tratando, y puede dar lugar a confusión” explicó el presidente de Despierta Chubut. ¿Los dos trabajaron el mismo proyecto?

LAS REGALÍAS Y LA QUEJA DEL INTENDENTE POR LO BAJO

La baja de regalías para PECOM, aplicada por el gobierno provincial ante la necesidad de generar incentivos para recuperar la producción en áreas maduras, tiene como contracara el efecto sobre los municipios, que al recibir ingresos que se desprenden de ese pago, verán también disminuida su participación, por tratarse de un recurso coparticipable. El tema motivó quejas por lo bajo de algunos intendentes, que empezaron a preguntarse de cuánto será el recorte, aunque ninguno se animará a decirlo en voz alta, al menos por ahora. Algunos, más cercanos al gobernador, le restaron trascendencia al efecto, confiando en que el aumento de la producción permita compensar por otro lado con un mayor ingreso. Lo que algunos se preguntan es qué pasará si la medida, sin dudas necesaria, se extiende también a otras áreas de mayor impacto, al haberse eliminado la cláusula que antes evitaba que estos incentivos afectasen la coparticipación de los municipios.

UN CONCEJAL QUE NO QUIERE MACHETES DE CELULAR

En la última sesión del Concejo Deliberante hubo un extraño planteo del concejal Martín Gómez, del bloque Despierta Chubut, referido a la posibilidad de prohibir el uso de celulares durante las sesiones. El legislador local habló de la necesidad de demostrar que los concejales tienen la capacidad de argumentar los proyectos e iniciativas por sí solos, ante las versiones que dan cuenta de que reciben algún tipo de instrucción desde ‘exteriores’, ya sea de algún despacho o cercano o incluso desde una oficina del Congreso de la Nación. En redes y en los pasillos, que muchas veces se parecen, suele comentarse que el diputado provincial Emanuel Fernández o la propia diputada Ana Clara Romero envían instrucciones a los ediles, según el tema que se esté tratando. Para cortar con los rumores, Gómez dijo estar dispuesto a dar la discusión sobre el uso del celular en el aula, perdón, en el Concejo. Concejales sin machetes ni instrucciones externas, ni tampoco elementos para distraerse, sería la consigna. ¿Presentará un proyecto para modificar el reglamento interno?

“NO SÉ SI ME NUBLÉ O ESTOY GA-GÁ”

A propósito de concejales distraídos, fue llamativo lo que pasó con el concejal Omar Lattanzio en la última sesión, cuando se trataba la aprobación del pliego del transporte en primera lectura, para convocar a audiencia pública.

No se sabe qué pasó, pero en ese momento el tema fue aprobado por unanimidad, incluido el voto del edil que levantó la mano, pese a que viene realizando una serie de denuncias en contra de presuntos sobrecostos, lo que motivó el inicio de una investigación judicial. Sin embargo, cuando se dio cuenta, Lattanzio pidió rectificar su voto, para dejar plasmado su rechazo el nuevo pliego licitatorio.

“No sé ni qué hice, si me nublé o no me nublé, o estoy medio ga-gá, pero yo no participo de la aprobación de este pliego”, dijo el concejal, para pedir que se revise su postura, reiterando las críticas que viene realizando contra el contrato vigente. El tema ya le valió, como respuesta, una carta documento de parte de la empresa, que le iniciará acciones legales por lo que viene expresando públicamente.

En cuanto a la investigación que inició el fiscal Cristian Olazábal por los dichos de Lattanzio, fuentes de la fiscalía dijeron que por ahora se están realizando averiguaciones preliminares, sin elementos aún para precisar si habrá o no una causa penal.