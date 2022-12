José Fuentes es un vidente mexicano que predijo que Argentina iba a ganar la Copa Mundial de Qatar. Tras el triunfo argentino en Qatar, el hombre fue consultado sobre el próximo presidente en el país para 2023 y dio que hablar.

El audio fue compartido en el programa Lanata Sin Filtro, el vidente explicó que el próximo presidente podría sufrir un ataque.

"Va a sufrir un atentado, lo pueden matar, lo acabo de ver, pero va a ser presidente, ahora mismo puede ir con un bate de beisbol a romper tiendas en Buenos Aires e igual va a ganar, está decretado, no lo van a parar".

Por otra parte, pidió mejorar su seguridad. “Tiene que reforzar su protección, veo a un hombre que lo va a querer atacar, le recomiendo que se ponga un chaleco porque le van a querer hacer lo mismo que le hicieron a Bolsonaro, protégete, ten cuidado y no confíes en nadie porque te van a querer matar”.

Qué dijeron Alberto Fernández y Emmanuel Macron ante la final Argentina - Francia

Según Fuentes, el próximo presidente argentino en 2023, será Javier Milei "a pesar de lo que puedan hacer Macri y Cristina Kirchner".

“Yo lo veo muy fuerte, ha dicho muchas estupideces, pero me ha salido ayer y hoy que gana las elecciones en la Argentina, lo único que lo puede detener es que lo maten”, aseguró.

"La Selección Argentina es el ejemplo de que no debemos bajar los brazos", dijo Alberto Fernández

El audio de Fuentes, fue compartido por Marina Calabró, quien sostuvo que Milei ya estaba enterado de esta predicción. En este sentido, el candidato liberal dijo, "me enteré de la predicción de mi victoria y del atentado, espero que el orden no me perjudique".