La voz de Yhosva y la alquimia para ganar votos a la que apelan los políticos chubutenses

Ningún candidato quiere quedarse afuera de la “Yhosvaneta”

La previa a la final de “La Voz Argentina” y la presencia del chubutense Yhosva Emiliano Montoya fue uno de los datos políticos de la semana, ya que algunos de los intendentes de la provincia ‘hicieron fila’ para colgarse del fenómeno, en los días previos al gran domingo, donde fue elegido como uno de los grandes finalistas del reality.

Desde anuncios de recitales en las próximas fiestas populares de cada ciudad, como el caso de Gustavo Sastre en Puerto Madryn, que anunció vía Twitter el recital de la estrella de Gaiman y Adrián Maderna, que lo convocó para el aniversario en octubre. Tal como reflejó ADNSUR, las felicitaciones no se hicieron esperar, desde Dante Bowen, intendente de Dolavon, hasta el comodorense Juan Pablo Luque.

A su manera, todos detectaron el fenómeno de popularidad y no quisieron quedarse afuera, reflejando que habían votado por él. De todos modos, el más rápido fue, por una cuestión de fechas, el capitalino Damián Biss, quien anunció la presencia de Yhosva en la celebración del aniversario de Rawson, esta semana, cuando el próximo jueves 15 de septiembre la ciudad esté festejando su 157 Aniversario. Incluso también la Legislatura de Chubut se sumó al “Yhosvaneta”, con un proyecto que propone declarar “Persona Destacada” al joven artista chubutense. Más de un asesor se habrá preguntado cuál la fórmula secreta del joven de Gaiman, que con 23 años deslumbró con su gran voz, para conseguir tantos votos.

“Es cierto que él tiene un gran talento, pero mirá que nosotros también somos de agarrar la guitarra seguido”, dijo un analista cercano a los círculos rojos, no exento de cierto brillo de maldad en la mirada, con honesta humildad auto percibida.

Hay mucha expectativa con la visita de Facundo Manes a Trelew y Rawson, esta semana, cuando visitará al intendente Damián Biss dos días antes del aniversario de la capital. La agenda incluye una reunión con empresarios, en Trelew y luego un acto político de magnitud en Rawson. Cuentan que los organizadores pidieron explícitamente que no haya fotos con dirigentes del Pro, a partir de un fuerte mensaje del propio Manes a nivel nacional, que apunta a un radicalismo más empoderado, en lugar del rol de subordinación ante sus socios de la coalición de Juntos por el Cambio. Ya se habla de una potencial candidatura a presidente del neurocientífico, que busca más independencia respecto de aquella alianza. También hay fuerte expectativa del anuncio que pueda hacer en el acto el propio Biss, en su carácter de presidente de la UCR provincial y potencial candidato a gobernador de Chubut .¿Qué habrá dicho Nacho Torres? El joven senador no es de la generación que vio El Chavo del 8, pero le vendría bien aquella frase: “Al cabo que ni quería…”.

Comodoro sin “empatía”

También se confirmó que en esta oportunidad, Manes no llegará a Comodoro, como se había anunciado inicialmente semanas atrás, en tanto se reprogramaría una futura visita para más adelante. Una lástima, porque con su “empatía”, el prestigioso investigador podría haber hecho equilibrio entre su cercanía con el intendente Juan Pablo Luque y su acérrimo opositor local, el concejal radical Tomás Buffa… ¡Qué foto hubiera sido! Después de todo, con quien no quiere fotos Facundo es con sus socios de Cambiemos.

Para redondear mandatos, redondeamos hacia delante

El debate por la re-reelección de intendentes en Chubut, que por ahora irrumpió fuertemente en Juntos por el Cambio y particularmente en el radicalismo, por la contradicción que implica modificar (o interpretar) una ley que en su momento fue impulsada por una presidente de la UCR provincial sigue generando repercusiones. Días atrás, Damián Biss hizo referencia a la pretensión de obtener un tercer mandato por parte de varios de los intendentes de su partido, proponiendo que la ley que limita a sólo dos períodos tenga un agregado porque “ninguna ley es retroactiva” (y se aprobó en el año 2018), pero manteniendo ese límite. Lo curioso fue que al hablar de esa interpretación, el intendente capitalino dijo -en declaraciones al programa ‘En Línea x 630’- que el primer mandato debería considerarse de 2019: ésa sería la llave para habilitar a quienes llevan dos períodos, iniciados en 2015, para poder presentarse a un tercer mandato en 2023.

Juncos no va junto al proyecto de re-re

También en esas declaraciones, Biss aludió al intendente de Rada Tilly, como uno de los potenciales beneficiarios del cambio normativo, en caso de querer repetir un mandato. “No le hemos preguntado a Luis Juncos, pero él podría también presentarse a otra elección”, manifestó el presidente de la UCR provincial. Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario radatilense descartaron esa posibilidad.

“Luis no está de acuerdo con este cambio en la ley, no parece una buena señal para la sociedad”, dijo una de las fuentes consultadas, descartando de plano que la villa balnearia se sume a la pretensión de un nuevo mandato. En la misma línea, hay quienes plantean que el análisis en torno a la aplicabilidad de una ley, o la retroactividad, es materia de jueces y no de legisladores.

El postulante silencioso para Comodoro y la posible fórmula del “1 y 2”

Aunque su nombre dejó de formar parte de las especulaciones habituales entre las posibles aspirantes a la Intendencia de Comodoro, más de un operador político mencionó en los últimos días nuevamente a Maximiliano Sampaoli como potencial candidato. Con las preferencias del proyecto político de Juan Pablo Luque volcadas hacia el nombre de Germán Issa Pfister para encabezar la sucesión en la urbe petrolera, la figura de Sampaoli volvió a mencionarse en algunas mesas. Sobre todo, por el rol que suele asumir como principal espada política de la gestión, en particular cuando hay que “ordenar” los debates internos y “cascotes” externos en el Concejo Deliberante, algo que ha sido reconocido incluso desde la oposición.

De todos modos, Sampaoli tendría claro que si la decisión es ir detrás del actual secretario de Economía, su actitud será alinearse y sumar desde donde lo toque. Casi como una frase de jugador de fútbol, se le habría escuchado decir: “No tengo problema en jugar en el lugar de la cancha que me ponga el técnico”, palabras más, palabras menos. Subtitulado: el propio Sampaoli no descarta ir como número dos de Issa Pfister, es decir como viceintendente, más allá de que aún queda mucho camino por recorrer hasta las elecciones del año próximo.

La grave denuncia por violencia de género en el ámbito laboral de la Fiscalía de Rawson

El caso de la denuncia de la fiscal Florencia Gómez contra su jefe, el fiscal Fernando Rivarola, de Rawson, por situaciones de maltrato o acoso laboral, sigue generando una fuerte polémica hacia el interior mismo del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, ya que mientras por un lado se difunden gacetillas en torno a capacitaciones para erradicar la violencia de género, por el otro se ha tolerado, por acción u omisión, una situación altamente controversial.

Tal como reflejó ADNSUR días atrás, la situación motivó una sesión extraordinaria del Consejo de la Magistratura, a raíz de que la fiscal que denunció a su jefe, mientras esa denuncia se sustancia con los tiempos que ello demanda (los sumarios tienen un plazo mínimo de 3 meses, pero es habitual que ese lapso se prolongue), la denunciante continúa trabajando a las órdenes del denunciado, agravando el destrato que fue objeto de la primera denuncia, según el nuevo requerimiento de Gómez, que motivó la convocatoria del Consejo de la Magistratura.

El análisis de algunos consejeros en la sesión se vinculó a la posibilidad de que se estuviera tolerando la violación de protocolos internacionales en materia de violencia de género, mientras que no pasó inadvertida la mirada crítica que plantearon algunos consejeros hacia la procuración general, encabezada por Jorge Miquelarena, quien es el jefe de los fiscales de la provincia, por no haber tomado cartas en el asunto. Alguna de las mociones llegó a interrogar si no cabría dar intervención a la Legislatura, que es el organismo que tiene facultad para remover al procurador general (en caso de denuncia por mal desempeño), a través del mecanismo de juicio político.

Por ahora, la situación no llegó a escalar tanto, ya que la mayoría del Consejo terminó votando para dar intervención a una jueza de Familia, mientras sigue sustanciándose el sumario contra Rivarola, que debería arrojar algún tipo de resultado antes de fin de año.

Leila Jones blanqueó sus aspiraciones y quiere ser la candidata de la unidad en Trelew

Tal como se anticipó desde esta columna, Leila Lloyd Jones confirmó sus aspiraciones a ser candidata a intendente de Trelew, lo que plasmó días atrás en declaraciones al programa ‘Sin Hilo’. En ese marco, habló a favor del adelantamiento de las elecciones en Trelew y de eliminar las PASO, lo que tendría consenso para avanzar en Legislatura.

También reiteró su pretensión de ser la única postulante de todo el sector del justicialismo, en aras de la unidad que aglutine a otros nombres que resuenan con la misma intención, si bien no hizo alusiones personales. Y remarcó que apunta a captar votos que “no son de la continuidad”, sino de una gestión que busca un cambio, marcando también algún tipo de distancia con la gestión de Adrián Maderna.