La vida es eso que pasa mientras estás ocupado en las próximas elecciones

Aunque nieguen que la campaña está en marcha, las fotos hablan por sí solas

La campaña 2023 está a la vuelta de la esquina y parece que, como manda la tradición política chubutense, el partido empieza a jugarse en la cancha del valle, a juzgar por la aparición de carteles en los últimos días. Uno de ellos es el que propone al intendente Juan Pablo Luque como candidato a gobernador 2023, según el cartel que apareció en la rotonda 5 de octubre, de acceso a Trelew. Aunque desde el entorno del jefe comunal se sigue insistiendo en que “estamos ocupados en la gestión, que nos absorbe las 24 horas”, la imagen no pasó inadvertida. Si bien no son nuevas, ya que también aparecieron banderas y pintadas en noviembre último, tras la derrota electoral en las legislativas 2021, en esta ocasión parece tratarse de un trabajo que no hace más que confirmar que las elecciones 2023 ya están en marcha.

El mensaje de Alberto Fernández a Cristina Kirchner: "La verdad que tanta pelea no le hace fácil la vida a la gente"

Otro de los sectores que mostró movimiento en la provincia es el vicegobernador Ricardo Sastre, que el lunes 22 de marzo encabezó, junto a su hermano Gustavo, un concurrido encuentro con la militancia de su sector partidaria, en aras de una carrera lanzada a la gobernación que en este caso sí se ha reconocido con todas las letras.

Florencia Rossi asumió la presidencia de la UCR Trelew con un mensaje de volver a ser gobierno en 2023

Por su parte, también el Frente Renovador, que a nivel nacional encabeza Sergio Massa, comenzó a organizarse en Chubut, a partir de la iniciativa del secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo. La reunión organizativa del partido del amigo del gobernador Arcioni se concretó la semana pasada y aspira a participar en un escenario 2023 que, como suele encapricharse en hacer el futuro, ya llegó.

Sale Papaiani, entra Garmendia: ¿Otra ruptura en el bloque del FDT en Legislatura?

Esta semana habrá sesiones ordinarias en Legislatura y uno de los temas que se definirá es la oficialización, por resoluciones de Presidencia, la desafectación de Florencia Papaiani como secretaria política del bloque del PJ. En su reemplazo se designará a María Soledad Garmendia, del PJ de Comodoro y esposa de Gustavo Fita. Muchos observadores analizan que la llegada de la dirigente comodorense, mano derecha de la presidente del bloque Adriana Casanovas, significa la oficialización del manejo del PJ comodorense, particularmente del intendente Luque, sobre el bloque. Queda por ver si esto plantea una ruptura con el mackartismo, o si puede haber un acuerdo, por lo que se habla de una convocatoria a una reunión del partido en los próximos días, ya que ambas (Casanovas y Papaiani) son vicepresidentas del partido.

Una mujer presidirá la Unión Cívica Radical en Puerto Madryn

Otra de las incógnitas es qué pasará con el bloque, ya que ahora se analiza qué hará la diputada Belén Baskov, del sector de Gustavo Mac Karthy, continuará en un bloque le ha cerrado todas las puertas a su espacio político o si conformará un bloque propio.

La novela del cambio en Educación

La novela sobre el Ministerio de Educación concluyó, al menos en este “capítulo”, con la ratificación por parte del gobernador Arcioni de la ministra Florencia Peratta. Ocurre que en el marco de la decisión que venía ejecutando el mandatario provincial, para oxigenar su gabinete, en el que cambió ya varios integrantes, se tomó más tiempo a la espera del inicio de clases y el cierre de paritarias. En ese marco, hubo una operación de prensa que filtró el nombre de Mauro Carrasco, que era uno de los nombres en análisis para ocupar el cargo, pero cuando fue anunciado como nuevo ministro, motivó que Arcioni se reuniera con Peratta y le dijera que continuará un buen tiempo más en el cargo, para realizar una transición ordenada. Carrasco podría ser o no el reemplazante, pero por ahora la meta es conformar un buen equipo de subsecretarios y la decisión podría estirarse hasta el mes de mayo.

"La ley de lemas es un sistema fraudulento de transferencia de votos contrario a la Constitución"

La carta que Linares tenía bajo la manga para defender la Gerencia Zonal del Banco Nación en Trelew

El cierre anunciado de la gerencia zonal del Banco Nación en Trelew llevó a que a los dirigentes de la Fech y la Cicech –algunos de ellos radicales- se encolumnen detrás de las gestiones del senador del Frente de Todos, Carlos Linares, a quien le cargaron la mochila de intentar revertir algo que prácticamente daban por perdido.

Linares llamó por teléfono al presidente Alberto Fernández y no tuvo reparos en divulgar que el máximo mandatario le había prometido que iba a retrotraer el cierre de la gerencia zonal de Trelew.

Para la senadora Edith Terenzi, "la Ley de Lemas es un retroceso y una trampa electoral"

Un ex diputado radical, que leyó con astucia el escenario político nacional, calculó que Linares tenía la carta del voto del acuerdo del FMI, por lo que no era descabellado pensar que el gobierno podría llegar a ceder en el reclamo para que Trelew conservara la gerencia de Banco Nación.

Lo cierto es que en los pasillos del Banco Nación de Trelew, daban el cierre como algo irreversible. Y en la larga espera de las gestiones de Linares, los comerciantes y empresarios del valle se contenían por no salir a criticar la medida.

Es que el senador comodorense tenía previsto reunirse un viernes, y el encuentro pasó para el miércoles de la semana siguiente. La espera se hacía eterna y crecía la incertidumbre. Lo cierto es el ex diputado radical –cuyo apodo hace honor a esas ideas ocurrentes- no se equivocó y Trelew conservó la gerencia zonal del Banco Nación. Claro que no se sabe si el radical dio en el clavo en su lectura política del asunto, o la decisión tuvo otros componentes.

Rodolfo Costilla quedará a cargo del Ministerio que dejó Leonardo Das Neves

El palito de Yauhar…

Fue el intendente de Trelew, Adrián Maderna, quien anunció en las redes sociales que Trelew conserva la gerencia zonal del Banco Nación. Maderna participó en la reunión con el presidente del Banco, Eduardo Hecker, junto con Linares y dio la buena nueva. Mientras ocurría todo esto, en Trelew se escuchó decir a un Norberto Yauhar exultante: “ya conseguimos los 5 millones de pesos para las cámaras, ya arreglamos lo del Banco Nación, también del otro lado hagan algo”. Todo un palo para el gobierno provincial. Y un descargo frente a los asedios del dirigente de Camioneros, Jorge Taboada, quien definió a Trelew como un “cementerio”, y no escatimó críticas a Maderna.

Ciudad “postergada y deprimida”

Concluido el asunto, con final feliz, la Cicech emitió un comunicado avisando que “La Cámara estaba a la espera de este resultado porque es significativo para el desarrollo económico de la ciudad. De no haber sido así, iba a realizar un fuerte reclamo porque Trelew se ve últimamente postergada y deprimida”. Una forma elegante de decir que los problemas de fondo siguen estando.

Linares le pedirá este miércoles al presidente del Banco Nación que Trelew no pierda la gerencia zonal

El abrazo partido

Pocos recuerdan hoy la primera contienda del ex secretario de Obras Públicas Sebastián De la Vallina con el hijo del dirigente de la Uocra de Trelew, Juan Villafañe, en octubre de 2020. La trompada reciente de Gustavo Cardoso, tras lo cual renunció al cargo, parece haber borrado aquel incidente. Lo cierto es que la Justicia, aunque tarda, siempre llega y la denuncia que presentó De la Vallina siguió su curso en los Tribunales de Trelew. La cuestión es que ya se está hablando en ámbitos judiciales del esperado “abrazo” de De la Vallina, con el hijo de Villafañe, para dejar atrás el pasado y mirar de cara al futuro. Al parecer se viene dentro de poco una instancia de mediación entre ambos en la que quedaría todo cerrado.

En los pasillos de tribunales se comenta que no hay nada que no se pueda arreglar con un buen asado, y “los muchachos de la UOCRA siempre cumplen, tienen códigos de barrio”. A todo esto, poco se habla del curso de la denuncia contra Gustavo Cardoso, ahora que De la Vallina dejó el cargo, no habría demasiado interés en profundizar en esa cuestión.

Alberto Fernández afirmó que hay "una inflación autoconstruida"

Sastre hilvana en Trelew

El vicegobernador Ricardo Sastre empieza a mostrarse encima de los problemas de Trelew, una ciudad golpeada por el desempleo, el cierre de fábricas y la falta de inversiones. Sastre anunció esta semana que está gestionando con el embajador Daniel Scioli reflotar los vuelos de Trelew a San Pablo, Brasil, aquella iniciativa fallida del ex gobernador Martín Buzzi.

La novedad fue recibida con gran expectativa por parte de los prestadores turísticos, quienes no eludieron poner reparos para evitar repetir aquella experiencia brasilera con Buzzi, que quedó en la nada. La idea de Sastre es atraer a las costas chubutenses y el Virch a los turistas cariocas que van a esquiar a Bariloche, uno de los principales destinos turísticos del país.

Alberto Fernández: “Valoro a Máximo y a Cristina pero las decisiones las tomo yo”

Al parecer Sastre también hace tiempo que viene trabajando en la posibilidad de incorporar vuelos de carga en el aeropuerto de Trelew. Hace un par de años la gestión de Adrián Maderna anunció que tenía proyectado que se pudiera exportar cerezas y otros productos del Valle a Chile, a través del aeropuerto. El proyecto, del que habló el titular del área productiva Hugo Schvemmer, venía a complementar la Central de Cargas que nunca prosperó y ahora el Parque Industrial Municipal.

La cuestión es que al mismo tiempo que Sastre gestiona vuelos de carga, el funcionario madernista, Schvemmer, se apuró en anunciar que este lunes vendrán a Trelew directivos de Aerolíneas Argentinas, para reunirse con empresarios con esa misma finalidad. Lo filtró el área de prensa de la Municipalidad, en el último párrafo de una gacetilla.

Acuerdan con empresas y supermercados retrotraer precios de 580 productos al 10 de marzo

Ricardo Sastre, por lo bajo, aclaró que las gestiones con la línea de bandera nacional las viene haciendo él como vicegobernador y Maderna no habría tenido ninguna participación. ¿Habrá algún anuncio este lunes? ¿Quién llegará primero a tomar el vuelo?

Pulseada por la conducción del CHUSOTO

Hay una alta expectativa en torno a las definiciones sobre la conducción del CHUSOTO, con la disputa anticipada por ADNSUR entre el actual presidente, Máximo Pérez Catán y el ministro de Salud, Fabián Puratich. Mientras el primero representa la continuidad y no tiene mucho aval de la militancia en general, puede contar con el apoyo de dirigentes que, en su mayoría, son funcionarios del gobierno. Por su parte, Puratich cuenta con un respaldo importante dentro del partido, sobre todo los que mantienen su corazón dasnevista (el ministro de Salud no pierde oportunidad de recordar y reivindicar la figura de Mario Das Neves) y quieren “volver a las fuentes”, además de sostener un enojo con Pérez Catán.

El Gobierno del Chubut conmemoró en Trelew el “Día Nacional de la Memoria"

Tras la interna radical por la conducción partidaria, el cimadevillismo podría quedarse con la Convención

Tras la realización de elecciones internas en la UCR, con el triunfo de la lista encabezada por Damián Biss, quien tiene todos los boletos para ser el nuevo presidente partidario, resta por conocer la pulseada en torno a la Convención partidaria, máximo órgano de gobierno del partido. La disputa por ese estratégico lugar tiene hoy una guerra sorda que comenzó a darse en la previa. Mientras el cimadevillismo impulsa a un referente propio, Coco Franich, histórico dirigente de la zona cordillerana, hay otro sector más propicio a la coalición con el PRO y con Ignacio Torres, que impulsaría al ex diputado nacional Gustavo Menna.

Sin embargo, el alejamiento que habría mostrado el dirigente del sur provincial con otras figuras, como Pagliaroni y Biss, llevan a pensar a muchos radicales que la mayor chance recae sobre el cimadevillismo, ya que estos dos dirigentes cuentan con el manejo de una parte importante de los convencionales. En esa lista también se inscribiría una tercera opción, con Orlando Vera, del FRACH, pero con menos posibilidades.