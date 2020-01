CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Tras varias apariciones públicas del dirigente del MAS, Evo Morales, la UCR estudia una fórmula legislativa para empujar su salida del país. En las últimas horas surgió un duro comunicado firmado por el presidente y la vice del partido, Alfredo Cornejo y Alejandra Lorden, en el que señalan que para mantenerse como refugiado debía prescindir de las declaraciones o actividades políticas.

Morales concedió varias entrevistas y disertó ante referentes de la CTA, la CTEP y otras organizaciones o referentes políticos que lo apoyan. También pronunció un discurso improvisado desde una terraza del barrio de Liniers ante la comunidad boliviana que reside en esa zona.

Alfredo Cornejo y Alejandra Lorden firmaron el comunicado contra Evo Morales

“¿Podemos seguir “refugiando” a Evo Morales?", se titula el comunicado. “El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en nuestro país en calidad de refugiado, amparado por el Poder Ejecutivo y, al parecer, con una sola condición: “No hacer declaraciones políticas”, señalan Cornejo y Lorden.

“Morales hizo todo lo contrario. Visitó la Quinta de Olivos, concedió todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación, participó de actos políticos. Hoy se destacan sus últimas declaraciones en las que asegura que hay que “organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo”, sigue el texto, según detalla Infobae.

La frase del texto de los radicales hace referencia a un audio que difundió una radio de una charla del líder cocalero con militantes del MAS, su partido, en Buenos Aires.

“Desde Bolivia llegaron múltiples repudios a los dichos del ex presidente Morales. Desde el Gobierno que lo refugió, nada”, agrega el comunicado y, para finalizar, remarca que “las declaraciones de Morales atentan contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones. Las amenazas de su ex mandatario no ayudan en nada a los bolivianos”.

Según detalla el mismo diario, la UCR no se quedará sólo con el comunicado. El presidente del partido, también diputado nacional, analiza una fórmula legislativa para hacer más visible la queja y presionar al Gobierno con el reclamo para quitarle el estatus de refugiado a Evo Morales. Por ahora analizan la posibilidad de un pedido al Ejecutivo o un proyecto de Declaración.

Sin embargo, hasta febrero no habrá sesiones Extraordinarias y recién en marzo arrancarán las ordinarias.