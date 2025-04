La soledad del poder y la novela del transporte, con nuevos capítulos en Comodoro

INTENDENTE AGARRÓ LA ESCOBA

Se trata del intendente de Esquel, Matías Taccetta, quien confirmó que le solicitó la renuncia a todo su gabinete, incluidos secretarios, subsecretarios y directores, en una fuerte medida orientada a reorganizar su equipo de trabajo y optimizar la gestión municipal. Se trató de una medida masiva, dirigida a 40 funcionarios.

En diálogo con la prensa local, Taccetta fundamentó su decisión en la necesidad de reforzar el compromiso con la ciudad y dar respuestas concretas a los reclamos de los vecinos. “No es solo el intendente el que tiene que solucionar los problemas diarios”, enfatizó el jefe comunal, quien aludió a la importancia del trabajo territorial y el contacto directo con la comunidad.

Si bien algunas de las renuncias fueron indeclinables, el jefe comunal dejó en claro que el funcionamiento del municipio está garantizado. “Si ya presentaron la renuncia con ese carácter, por algo será”, expresó, señalando que los cambios de gabinete son parte natural de cualquier administración.

Entre los nombres que se barajan para ingresar, el dato político es que Taccetta reconoció charlas con dos mujeres de extracción peronista, y que en ambos casos fueron ministras de Familia de gobiernos de otro color.

Por ejemplo, admitió charlas con Valeria Saunders, ex concejal dasnevista y ex ministra de Familia de Mariano Arcioni; y también contactos con Elba Willhuber, esposa del histórico intendente peronista Rafael Williams, ex diputada del FPV y también ministra de Desarrollo Humano en los primeros 6 meses de la gestión de Ignacio Torres.

Como se ve, Taccetta -cercano a Torres- sigue el ejemplo del gobernador de la transversalidad, y busca en otros espacios políticos figuras para darle variedad y experiencia a su equipo.

DEFENSOR ACUSADO

Desde este lunes comenzará a sesionar en Esquel el Consejo de la Magistratura y uno de los temas que mayor interés genera tiene que ver con la situación de un defensor oficial, como es el caso Lisandro Benítez, demandado por su jefe, el defensor general Sebastián Daroca, quien le hizo un sumario ante un caso escandaloso.

Benítez es acusado de haber provocado un accidente vehicular en estado de ebriedad, así como de haberse negado a colaborar con la fuerza policial, haber intentado escapar de la escena, y haber amenazado a los funcionarios con su cargo.

El hecho ocurrió el 21 de octubre del 2023, cerca de las 0.30, cuando Benítez conducía un jeep Comander, en aparente estado de ebriedad, y chocó a una Nissan Frontier, en la esquina de San Martín y Fontana de la ciudad del Valle.

De acuerdo con el fiscal que lo acusó, el conductor de la Nissan, que iba con su familia, pidió al defensor que intercambiasen los papeles del seguro, pero él se fugó por la calle 25 de Mayo, motivo por el cual intercedió la Policía.

Los efectivos le pidieron a Benítez que descienda del auto para hacerle el test de alcoholemia, pero el funcionario judicial no sólo se negó, sino que también insultó, gritó y los encaró con el jeep impactando en dos de ellos, según consta en la acusación.

Benítez fue trasladado a la Comisaría Primera donde amenazó a los efectivos que se iba a encargar de que “todos sepan quién era él y que no iban a trabajar más ahí”.

Según el fiscal, el punto de colisión penal está dado por la negativa de Benítez a someterse al control de alcoholemia y las maniobras efectuadas con su vehículo que terminó dando topetazos a los empleados policiales.

Luego del sumario que realizó Daroca, presentó un pedido de jury para que Benítez sea destituido, y el Consejo inició una investigación. Este lunes se escuchará el informe final del instructor sumariante y el pleno del consejo deberá decidir sobre la suerte del defensor, es decir, si va a jury o se archiva el planteo.

DEMANDADOR, DEMANDADO

Toda una novela de demandas y contrademandas es la que se vive entre el abogado Mateo Rossio y la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson. Primero había sido el letrado quien había obtuvo una sentencia en su favor, por honorarios, por más de 800 millones de pesos, pero ahora afronta una contrademanda por 900.

La historia venía de algunos años atrás, cuando el abogado que trabajaba para la empresa, había iniciado una demanda contra el Municipio de Rawson por el ahogo financiero a la entidad, ante la falta de otorgamiento de tarifas a lo largo de los años.

La demanda era millonaria, pero el intendente Damián Biss y el entonces presidente de la cooperativa, Alejandro Yaniez, llegaron a un acuerdo y la causa se cayó. Si bien el abogado del municipio desistió de cobrar su parte, Rossio -representaba a la cooperativa- reclamó sus honorarios estimados en un porcentaje del total de la demanda.

Luego de años de demora en el cumplimiento, Rossio obtuvo una sentencia de ejecución de pago contra la cooperativa, por un total de 805 millones de pesos, que se le están abonando en cuotas. Fue justamente uno de los pasivos que encontraron los nuevos responsables de la intervención.

Pero quienes actualmente manejan la empresa, también encontraron otro punto, que podría ser la manera de contrarrestar ese pago: le enviaron una carta documento a Rossio argumentando que por su negligencia, al no haber presentado en tiempo y forma un informe a la Federación Chubutense de Cooperativas, la entidad capitalina se perdió de ganar una multimillonaria demanda contra la cooperativa de Dolavon, a la que provee la electricidad pero no le paga.

La demanda contra Rossio asciende a 900 millones de pesos por lo que, si la justicia le da la razón, quizás puedan llegar a una compensación de acreencias de ambas partes, y de este modo evitar de pagar lo reclamado por el abogado.

SECRETARÍA DE LA MUJER CON SALUDO EXCLUSIVO PARA MOVILERAS

Durante la asunción de la nueva secretaria de la Mujer, Diversidad y Género de Comodoro Rivadavia, Mary Cativa, no faltaron los clásicos memes en este tipo de eventos, pero hubo un gesto que no pasó inadvertido para la ‘patria movilera’, como suelen definirse los y las periodistas que cubren noticias en exteriores. Fue durante el momento de la asunción, en el que la flamante funcionaria dirigió un saludo especial para las mujeres que desempeñan esa importante labor periodística, pero a los muchachos les llamó la atención no ser incluidos en el mensaje inicial de la funcionaria. Algunos se preguntaban, entre chistes, si se trata de una forma de marcar la cancha de entrada, con un feminismo extremo; o sólo un olvido involuntario. ¡No hay que ser más papista que el Papa, Mary!

EL TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA

La semana que se inicia mostrará algunos movimientos en torno al pliego de licitación del servicio de transporte de Comodoro Rivadavia, cuyo contrato vencerá el próximo 31 de mayo. El Concejo Deliberante ya inició el tratamiento, pero a poco de ahondar en la documentación surgieron algunos faltantes, por lo que el pliego fue devuelvo al municipio.

Entre otros aspectos, faltaba la firma y dictamen del asesor letrado, Miguel Criado Arrieta, algo que llamó la atención de oficialistas y opositores. Desde el despacho del área legal se dejó trascender, en los días previos al envío, que no había una intervención directa de esa área en la elaboración, pero se esperaba el envío para su visado final. Algunos, incluso, llegaron a señalar que el abogado respondió, ante la consulta por la falta de firma, que nunca había visto los pliegos.

También se detectó que el pliego mencionaba anexos que faltaban en la documentación enviada, por lo que los ediles pidieron que se complementen los papeles faltantes. Varios coincidieron en que el apuro para que ingresara en la sesión anterior, a fin de que el tema empezara a tratarse, conspiró para que hubiera más de un “olvido”.

No faltaron las chicanas sobre el tema. “No vaya a ser que después nos denuncien por aprobar algo a lo que no tuvo control legal”, se escuchó decir en el bloque oficialista, en tono de chicana hacia el asesor legal, que firmó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el sistema de foto multas. El clima de desconfianzas y reproches cruzados, en los que las acusaciones vuelan sin decir “agua va”, siguen a la orden del día. Y la novela, también.

¿Se trata el miércoles, en primera lectura?

Sobre el tratamiento del pliego hay opiniones encontradas en el seno legislativo comodorense. Luego de la advertencia del gerente de Patagonia, Jorge Moreno, de que la empresa no aceptará nuevas prórrogas, varios restaron trascendencia a los dichos, a calificarlo como una forma habitual de la empresa para marcar su posición en el tablero. Y no son pocos, en especial en el oficialismo, los que sostuvieron en los últimos días que “el tema va para largo”.

Sin embargo, otros creen que esa advertencia puede servir para agilizar un poco el trámite, si bien es innegable que el contrato se deberá extender por un par de meses hasta que se compete el proceso licitatorio (en el que, de todos modos, hay pocas chances de que haya más de un oferente, a no ser la misma histórica prestataria del servicio).

Un dato curioso, que se escuchó en el seno legislativo, es que habría un intento de que el pliego se trate esta semana, en primera lectura, siempre y cuando la documentación regrese desde el Ejecutivo con la documentación completa.

Para eso, es casi un hecho que la sesión de esta semana se adelantará para el miércoles 9 de abril, ya que el jueves 10 habrá paro nacional y los gremios municipales a los que pertenece el personal legislativo. El esfuerzo para que los planetas estén alineados correría por cuenta del viceintendente, Maximiliano Sampaoli, pero en el bloque del PJ no se palpó mucha viabilidad. Más bien, se respira un clima de “el tema está muy verde”.

Igualmente, suponiendo que prospere esa iniciativa, se debería convocar a la audiencia pública en un plazo no menor a 15 días, para luego tratar en segunda lectura en la sesión del jueves 23 de abril o, en su defecto, en la primera de mayo, que coincidirá con otro día feriado.

A partir de ahí, la publicación de los pliegos licitatorios y el tiempo que conlleva ese proceso no concluirá antes del 31 de mayo, pero el contrato contiene de por sí una cláusula de prórroga automática por algunos meses, según evaluaban quienes impulsarán ese intento.

En medio, resta ver si la fiscalía dará o no impulso a la investigación planteada por el concejal Omar Lattanzio, con relación a los supuestos sobre costos que involucran la prestación del servicio. Un capítulo más de la misma novela, en su extensa historia, pero en la que los protagonistas no cambian.

UN CONCEJAL AL QUE LE HACEN “BULLYNG”

Ya se había advertido en este espacio sobre la ‘pérdida de acciones’ del concejal Martín Gómez dentro del bloque ‘Despierta Comodoro’. Si hasta hace pocos meses se desempeñaba casi como un presidente de bloque, pese a que ese rol es ejercido formalmente por Luciana Ferreryra, en el último tiempo ha quedado de lado, a raíz de un creciente distanciamiento con el resto de sus compañeras y compañero de bancada.

Prueba de esto fue la foto del último viernes, que posteó la diputada Ana Clara Romero, durante un encuentro mantenido con el concejal Juan Pablo Díaz, de José de San Martín. En la imagen están todas las concejales del bloque opositor, además de Pablo Bustamante (que representa a la ‘pata radical’ en la alianza) y el diputado provincial Emanuel Fernández, pero no así el concejal Gómez, que otra vez quedó afuera de una foto con la legisladora nacional.

Ojo, algún desprevenido, al ver el posteo en redes sociales sin anteojos y sin distinguir bien las caras, se sorprendió al leer “Gracias, Juan Pablo por tu visita. Hay presente y futuro en Chubut”. No, no era con Luque el asunto.

BAJA CON ANA CLARA, PERO SUBE CON NACHO

El origen de las diferencias entre Gómez y el resto de sus pares parece centrarse en su creciente vínculo con el gobernador Ignacio Torres. Como presidente del PRO Chubut, el joven legislador de Comodoro mantiene un trato directo con el gobernador y según se reconoce hasta desde la vereda de enfrente, es el referente del gobernador en el Concejo comodorense.

Esto potencia las diferencias políticas con la figura de Ana Clara Romero, quien, si bien pertenece al espacio del gobernador, deja traslucir sus diferencias, aunque se esfuerza por disimularlas, en algunos temas puntuales.

“En el bloque puede haber diferencias sobre determinados temas, pero la disciplina partidaria no se discute y no hay ninguna posibilidad de una ruptura del bloque”, se apuraron en aclarar desde el despacho del propio concejal, sin negar ese distanciamiento y los ‘vacíos’ en las fotos encabezadas por Ana Clara Romero.

Las diferencias, aclaran también, pasan por cuestiones vinculadas a definiciones del ámbito provincial, pero no así en temas que atraviesen a la agenda legislativa local.

“¿Si a Martín le hacen bullyng con las fotos? Puede ser -bromeó alguien que dialoga con él-. Pero ojo, también puede pasar al revés”. ¿Se viene una foto de Gómez con Torres, sin el resto de los concejales del bloque, como revancha?

LOS SENADORES DE CHUBUT, LOS PLIEGOS Y LAS DIETAS

La sesión del Senado del último jueves concluyó con el rechazo a los pliegos de los postulantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Tal como se preveía, los representantes de Chubut tuvieron posturas disímiles. Carlos Linares ya había anticipado su rechazo a ambos candidatos, pero faltaba ver qué harían las otras dos representantes chubutenses.

Según pudo saberse, Edtith Terenzi no estuvo presente en la sesión, aunque su ausencia no alcanzó para cumplir con el objetivo del gobierno de Javier Milei, que era dejar sin quórum y evitar lo que sería un previsible rechazó a sus postulantes. Quien sí estuvo y dio quórum fue la senadora Andrea Cristina, quien a la hora de votar dividió sus preferencias: rechazó el pliego de Lijo, pero apoyó el de García Mansilla.

Lo que también ocurrió el jueves último fue que, al no haber acuerdo entre los senadores para postergar la resolución, entró en vigencia la medida que contempla la suba de sus dietas, que llevará los ingresos a cerca de 9 millones de pesos en bruto, pero alrededor de 7 millones de ingresos de bolsillo.