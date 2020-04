RAWSON (ADNSUR) - El gobernador Mariano Arconi afirmó este jueves que la situación de Chubut y Argentina es “muy delicada” y advirtió que “tenemos que empezar a tomar conciencia de las consecuencias que tendrá esta pandemia”.

“No me canso de repetir cuando me preguntan por la situación de la provincia que está delicada. Se recaudó un 15% con respecto al mes anterior y el barril de petróleo está en 20 dólares, con una proyección a 10 o 15 dólares”, explicó.

El mandatario agregó que esta situación se da “con una economía a nivel nacional que se está deteniendo a raíz de esta causa, porque todos los argentinos damos la prioridad a la salud”.

Además, el gobernador dijo que "no se trata de un éxito porque hoy no tengamos casos de Coronavirus" sino que "esto es un día a día, una lucha que estamos dando todos los chubutenses juntos para que no se propague la pandemia”.

Insistió Arcioni que “por esa razón hablamos del concepto de solidaridad” y agregó que “cuando se respetan las medidas que hemos impartido estamos dando una lucha, para evitar que esto se instale en la provincia como se está instalando en gran parte de las provincias argentinas”.

“Estamos ampliando la capacidad de camas en los hospitales cabeceras, conteniendo las internaciones ambulatorias en otros edificios de la provincia aportado por entidades sin fines de lucro, como clubes, para que la población se quede tranquila de que tenemos toda la infraestructura en caso de haber una propagación de esta pandemia en la provincia”, expresó.

Sobreprecios

En otro orden, Arcioni reveló que “hay controles estrictos" y añadió que “hemos hecho la denuncia porque se detectó que algunos aumentaron los precios de los barbijos un 3000 por ciento; cuestan tres pesos y los ofrecían a 90”.

“Los vivos no tienen espacio. Vamos a ir con todo el peso de la ley, los vamos a denunciar y confiscar la mercadería”, aseguró el mandatario, quien además convocó a la población a denunciar en todos los 0800 disponibles los sobreprecios que se detecten.

