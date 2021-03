RAWSON (ADNSUR) - Luego de la sesión preparatoria del martes ,en la que se confirmó a Carlos Eliceche como vicepresidente segundo de la Cámara a propuesta del oficialismo y en contra de la postura de la bancada peronista, que proponía a Carlos Mantegna, la diputada justicialista Belén Baskovc dijo a ADNSUR que ante el posicionamiento de un diputado en contra de la decisión del resto del bloque, es necesaria la intervención del partido a nivel provincial.

“La vicepresidencia segunda de la Legislatura la designó el bloque del Partido Justicialista. En la reunión de bloque, decidimos que el lugar lo ocupe el diputado Carlos Mantegna y sorprendió que el Chusoto haya propuesto al diputado Eliceche”, reconoció la legisladora. Y advirtió que “en el caso de no respetar las decisiones, el partido tendrá que intervenir por el posicionamiento y la votación que no reflejó ni el espíritu ni la voluntad del bloque del Partido Justicialista en la Cámara. La decisión mayoritaria del bloque era la designación del diputado Mantegna para ocupar la vicepresidencia segunda que corresponde al PJ”.

Asimismo, aclaró que todas las decisiones se toman "puertas para adentro del bloque y -todo aquel que tome una decisión contraria- no está trabajando acorde al espíritu que tiene el bloque. Para nosotros, siempre es importante poder debatir y luego tomar un posicionamiento mayoritario que se debe ver reflejado en la Cámara”, cerró Baskovc.

En este contexto reclamó que en el discurso de apertura de sesiones en Chubut, al gobernador "le faltó autocrítica por la planificación económico-financiero de la provincia porque no se transparentó la realidad que sigue viviendo la provincia por el déficit entre los ingresos y egresos que se cubre todos los meses tomando más deuda. No se habló del tema central acerca de una clarificación estratégica porque la provincia sigue teniendo este déficit. La única herramienta que toma el Gobierno es la toma de Letras y más endeudamiento”, dijo.

Y en cuanto a la cuestión educativa, señaló que si bien se anunció el regreso a clases de todos los estudiantes "nosotros decimos que esto no es así porque se puede comprobar recorriendo las escuelas que no están en condiciones y los directivos tampoco pueden garantizar que se trabaje en la virtualidad”, precisó.

Respecto a la convocatoria del gobernador Arcioni para que los legisladores acompañen el proyecto de zonificación minera, la diputada afirmó que “nosotros hemos señalado que el proyecto de ‘zonificación minera’ es un proyecto inconsulto, que no fue debatido y que fue rechazado por muchos ámbitos e incluso el sector científico-académico de la provincia. No es momento para tratarlo. Se debe dar el espacio para un debate genuino con los que están a favor del proyecto como los que están en contra. Hasta ahora sólo hablaron quienes están a favor del proyecto”.